Nachts sind alle Katzen grau. Das gilt in noch gesteigertem Maße für die Nacht der Abstraktion. Neulich, am Rande eines Kongresses der reklametreibenden Wirtschaft, erklärte ein philosophisch begabter Werber, alle konkrete Buntheit realer Plakate und Clips souverän beiseitewischend, das Ziel seiner Profession sei: Menschen zu verblüffen, zum Nachdenken und zum Weitersagen anzuregen. Das war im O-Ton theoretisch anspruchsvoller formuliert, aber der hier wiedergegebene Abstraktionsgrad reicht schon aus, um tatsächlich wirksam verblüfft zu fragen, ob damit nicht auch ein Roman, ein Bild, ein auffällig schönes oder hässliches Abendkleid gemeint sein könne. Und in der Tat gibt es ja diese These, dass Reklame nur ein zeitgenössischer Sonderfall von Poesie, Kunst, Mode sei. Zu Plausibilität gelangt die These allerdings nur, wenn von dem kleinen konkreten Umstand stille geschwiegen wird, dass mit der Reklamekunst Geld verdient respektive irgendjemandem irgendetwas angedreht werden soll. Apropos "stille schweigen" – die altmodische Formulierung, die sich hier aufgedrängt hat, bringt uns auf Grabbes berühmtes Theaterstück Scherz, Satire, Ironie und tiefere Bedeutung, in welchem der Teufel einem Mann seine Braut abzukaufen versucht; übrigens mit Erfolg. Der Mann verhandelt allerdings hart beziehungsweise macht brutalstmöglich Werbung für seine Braut; unter anderem kehrt er recht indiskret ihre Tugend heraus. Dieses Feature (wie man heute wahrscheinlich sagen würde) findet freilich im Teufel keinen geneigten Adressaten; er ist nur aus Ironie bereit, dafür zu zahlen – das heißt nämlich dafür, "dass Sie von den etwaigen sittlichen, meiner Gesundheit nicht zuträglichen Eigenschaften der Baronesse endlich einmal stillschweigen". War das jetzt eine erfolgreiche Werbestrategie des Bräutigams? Was sagt die konsumentenorientierte Kommunikationstheorie dazu? Oder ist da nur mit knapper Not etwas gut gegangen, so wie sich ja auch manche Autos nicht wegen, sondern trotz einer Werbung verkaufen, die ein Markenimage vermittelt, das viele Kunden unsympathisch finden? Grabbes Teufel kann jedenfalls als früher Reklamekritiker der Literaturgeschichte verbucht werden; zumal er an anderer Stelle zeigt, wie es richtig geht. Dort preist er Klopstocks Messias als Schlafmittel an, "mein altes unfehlbares Schlafmittelchen". Wenig später heißt es in der Regieanweisung: "Er liest zwei Verse und schläft ein." Das nennt man wohl ein überzeugendes Testimonial.

FINIS