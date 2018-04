Aus den USA, woher sonst, schwappt eine Kommunikationsmethode zu uns herüber, die sich "radikale Ehrlichkeit" nennt. In immer mehr Meet-up-Gruppen trainieren Menschen, sich spontan ins Gesicht zu sagen, was sie voneinander halten. Die Versuchsanordnung ist simpel: Man setzt sich paarweise gegenüber – und schon geht’s los. "Bin ich zu dick?" – "Ja." – "Würdest du gern mit mir schlafen?" – "Nein." – "Hast du schon mal AfD gewählt?" – "Du bist zu dick." So was in der Art.

Den Geschichten zu glauben, die wir über uns selbst oder andere erzählen, gilt unter den Anhängern der radikalen Ehrlichkeit als Grundlüge. Von anderen zu erwarten, die Rolle zu spielen, für die wir sie innerlich gecastet haben, macht, so lernen wir, Menschen zu Objekten. Darüber müsste ich jetzt erst mal nachdenken, habe aber, ehrlich gesagt, keine Lust dazu. Ich habe heute schon zwei Texte geschrieben, mir steckt noch die Doppelübernachtungsparty meiner Zwillingstöchter vom Wochenende in den Knochen, ich muss noch kochen, und um 20.45 Uhr will ich mir angucken, wie Leverkusen die Bayern im Halbfinale des DFB-Pokals schlägt. Deshalb mache ich jetzt einfach Schluss. Tschüss!