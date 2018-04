Es ist bekannt, dass Handwerker schwer zu finden sind, doch die Mehrheit sucht vielleicht einfach nach dem falschen Profil. Wenn ein Rohr verstopft war, rief ich früher ein Sanitärunternehmen aus den Gelben Seiten an. Ich bekam einen Termin, der verlässlich zwischen sieben und acht Uhr morgens lag. Die Sache wurde schweigend erledigt, ich erhielt eine stolze Rechnung und ging wieder zu Bett. Doch wenn man die zahllosen Details bedenkt, die eine Wohnung zusammenhalten, ist Arbeitsteilung nicht die beste Lösung.

Heute habe ich Max, dem ich von einer guten Freundin empfohlen wurde. Max hat weder E-Mail noch Festnetzleitung und auch keine Wohnung in Berlin. Wenn er in der Stadt ist, schläft er in der WG seiner Freundin. Auf dem Land wohnt er in einem idyllischen Schuppen mit Sauna am See. Seine Werkstatt befindet sich größtenteils in seinem Auto, und er findet für alles, was klemmt, den passenden Hebel. Denn das ist das Besondere an Max: Er kann praktisch alles reparieren. Doch darauf beschränkt er sich nicht. Er geht ganzheitlich vor. "Du brauchst eine neue Spüle", sagt er, bringt mir unaufgefordert einen Duschschlauch mit oder legt mir in leicht deutbarer Absicht Farbkarten von Farrow & Ball auf den Tisch: Es ist Zeit, mein Büro im großen Stil zu überholen.

Dabei hat Max nichts mit dem nostalgischen Bürgertum des Prenzlauer Bergs zu tun. Ihm geht es nicht um die Feinabstimmung der Menüteller und Gläser, nachdem alle anderen Wünsche erfüllt worden sind. Er glaubt nicht ans Privateigentum und transportiert dankbar alles Entbehrliche ab, um es in seinen weiten Kreisen umzuverteilen. Einer Kaufhaus-Erbin unter seinen Kunden riet er dringend, den deprimierenden Beckmann an der Wand ihrer Raumpflegekraft zu schenken. Bisher hat sie das Bild nur abgehängt, aber Max hat noch ein paar Trümpfe im Ärmel. Einem Kulturfunktionär aus der Berliner Szene liegt er mit der Forderung in den Ohren, seine Bibliothek zu halbieren. Max hat recht, die Bücher stapeln sich schon im Flur. Und da der nicht eben putzsüchtige Büchernarr erste Anzeichen einer Staublunge erkennen lässt, wird sich der Fall vermutlich in Max’ Sinne entwickeln.

Die Rechnungen, die Max schreibt, sind emotional gefärbt. Zu Anfang seiner Tätigkeit für mich beauftragte ich gleichzeitig einen Schreiner damit, die Holzarbeitsflächen in der Küche abzuhobeln. Das verdoppelte Max’ Honorar. Ich stand für ein Jahr auf der roten Liste. Max liebt Multitasking. Probleme, für die er die Lösung erst entwickeln muss, sind ihm die liebsten. Deshalb war es nicht leicht, ihm etwas so Monotones wie das Streichen der Türrahmen schmackhaft zu machen. Im Gegenzug erklärte ich mich bereit, in Zukunft in farbigen Räumen zu leben. In Eigeninitiative bestellte ich auch Wagenfeld-Türbeschläge. Max hat diese Art, seine Protegés sanft für seine Visionen in Dienst zu nehmen. Während ich ihm Mittag koche, gehen wir die Aufgaben durch, die er für seine Berliner VIP-Kundschaft erledigt. Ein altes Industriefenster wird in eine Datscha eingebaut, der Garten eines Schweizer Palais bedarf des Grünschnitts, einem Künstler verlegt er Parkett in der Sommervilla auf Patmos. Max sieht solche Aufträge als Urlaubsreisen. Die zu renovierenden Villen stehen zu seiner freien Verfügung. Er verbindet die Arbeit mit Tauchen, Skilanglauf und Wandern. Als ich ihm vor einer dieser Touren, die er durch ganz Europa mit dem Auto unternimmt, vom Breakfast Room Green inspiriert "Bis bald!" nachrief, meinte Max: "So sehe ich das auch. Wir machen jetzt einfach Schritt für Schritt so weiter." Von der Beckmann-Erbin hat er schon einen Antrag erhalten.

