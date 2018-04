Fühlt es? Hat es Träume? Die Fragen kommen unwillkürlich, sobald man durch die Optik eines Mikroskops blickt und das kleine Gehirn betrachtet. Da liegt es, lebendig in einer durchsichtigen Plastikschale im Institut für Molekulare Biotechnologie in Wien. "Hundert Tage ist es alt", sagt Daniel Reumann, der es geschaffen hat. Dieses Hirn hat die Größe eines menschlichen Denkorgans am Ende des dritten Schwangerschaftsmonats. Denkt ein Embryo?

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden