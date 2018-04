Einer Öffentlichkeit, die die Frage diskutiert, ob der "Islam zu Deutschland gehört", fehlt es an Begriffen. Sie stellt eine Frage, auf die es keine sinnvolle Antwort gibt. Woher aber soll man angemessene Begriffe beziehen? Ein Angebot macht das Buch von Horst Dreier, Staatsrechtsprofessor an der Universität Würzburg, Herausgeber eines führenden Grundgesetz-Kommentars und großer liberaler Allrounder der deutschen Staatsrechtslehre. Staat ohne Gott will das Verhältnis der Religion zum Verfassungsstaat des Grundgesetzes analysieren. Es kann zudem als Lehrbuch gelesen werden, mitunter als Plädoyer, in jedem Fall als Sachbuch im besten Sinne des Wortes: lehrreich für ein breites Publikum und interessant für Kenner. Dreier möchte die Grenze zwischen Staat und Religion, die die Gemüter wie wenige andere Fragen erhitzt, zugleich klar bestimmen und als für beide Seiten befreiend rechtfertigen.

Christoph Möllers geboren 1969, ist Professor für Öffentliches Recht und Rechtsphilosophie an der Humboldt-Universität zu Berlin

In fünf systematischen und einem historischen Kapitel entwickelt Dreier in großer Klarheit sein kategoriales Gerüst. Die Darstellung beginnt mit dem vieldeutigen Begriff der Säkularisierung, dessen unterschiedliche Bedeutungsschichten er luzide aufschlüsselt – von der Enteignung des Kirchenguts über den gesellschaftlichen Bedeutungsverlust der Religion bis zur Bezeichnung einer Form politischer Herrschaft, die sich nicht durch religiöse Wahrheitsansprüche legitimieren kann. Dreiers Analysen in den ersten beiden Kapiteln hätten einen Platz in einem Lehrbuch verständlicher Wissenschaftsprosa verdient. Normativ gewendet, wird aus dem Vorgang der Säkularisierung die Verpflichtung des Staates auf religiöse Neutralität. Religiös neutral sind dabei nicht die Ergebnisse einer Rechtsordnung, wenn sie etwa Sonntage schützt, aber doch die Gründe für solche Entscheidungen. Politische Entscheidungen müssen sich in einer Weise rechtfertigen lassen, die allen Weltanschauungen zugänglich ist. Lange Zeit war das Neutralitätsprinzip im Religionsverfassungsrecht unumstritten, seit einiger Zeit ist die Diskussion lebhafter. Kritiker fragen sich, warum eine Ordnung, die Weltanschauung zulässt (von der sozialen Marktwirtschaft bis zur christlich inspirierten Regierungserklärung), sich als religiös neutral ausweisen muss oder ob nicht umgekehrt das Neutralitätsprinzip nur dazu dient, Zustände zu rechtfertigen, die eben nicht neutral sind. Jedenfalls werden auch an solchen Punkten, an denen Dreier deutlich Stellung bezieht, Gegenmeinungen fair rekonstruiert.

Dreiers Analysen entstammen einer kulturprotestantischen Erzählung

Sein Verständnis von Neutralität konfrontiert Dreier in den folgenden Kapiteln mit drei Herausforderungen: mit der These von der unvermeidlichen Sakralität politischer Ordnungen, mit dem Gottesbezug in der Präambel des Grundgesetzes und schließlich mit der berühmten Feststellung des ehemaligen Verfassungsrichters Ernst-Wolfgang Böckenförde, der moderne Staat lebe von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren könne. Nicht so ernst, wie sie es verdienten, nimmt Dreier jene politischen Theorien, die behaupten, Staatsgewalt könne nur mit einem Mythos, einer Rest-Sakralität funktionieren, wie das in Deutschland etwa vom Philosophen Hans Joas vertreten wurde. Denn Dreiers kritischer Hinweis auf die Rationalität des Staates leidet nicht nur daran, dass nicht klar wird, um welche Art von Rationalität es geht. Vielmehr setzt das Argument der Gegenseite auf einer anderen Ebene an: Die Frage ist nämlich nicht, ob es allein rationale Rechtfertigungen für politische Herrschaft gibt, sondern ob solche hinreichen, damit die Herrschaft sich praktisch erhalten kann.

Ganz in seinem Element ist der Autor in den letzten beiden Teilen des Buches. In einer historisch gesättigten Analyse weist Dreier nach, dass die "Verantwortung vor Gott" in der Präambel des Grundgesetzes nicht als eine normative Verpflichtung auf Gott zu verstehen ist, sondern als eine "Demutsformel", als Ausdruck der Bescheidenheit der Mitglieder des Parlamentarischen Rates, die gerade nicht für sich in Anspruch nehmen können, von letzten Dingen gestützt zu sein. Ganz in diesem liberalen Sinn, als Ausdruck einer Selbstbeschränkung des Staates, liest Dreier auch die berühmte Formel Böckenfördes, deren wandlungsreiche Deutungsgeschichte er plastisch nachzeichnet.

Wenn man an der Darstellung Dreiers etwas monieren möchte, dann den Umstand, wie gut eines ins andere passt. Wo sind eigentlich die Probleme? Das historische Kapitel, das Dreier in die systematische Darstellung einfügt, gibt einen Hinweis. Diese "kurze Verfassungsgeschichte der Religionsfreiheit in Deutschland" ist ebenso dicht wie die anderen Teile. Doch macht sie auch deutlich, wie sehr sich das ganze Buch einer kulturprotestantischen Erzählung verdankt. So hält es Dreier für selbstverständlich, dass die Geschichte des Religionsverfassungsrechts ihren Anfang bei Luther nimmt. Doch ist die Behauptung solcher Anfänge nie Ergebnis einer Analyse, sondern stets normative Setzung. Konflikte zwischen Kaiser und Papsttum durchziehen schon das Mittelalter. Das Wormser Konkordat von 1122, mit dem der Investiturstreit rechtsförmig endet, wäre als Anfang genauso gut geeignet gewesen wie vieles andere.