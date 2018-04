Lösen Sie das aktuelle Rätsel online

Waagerecht:

6 Sein Motto: Etwas mehr Struktur für die 10 senkrecht! 9 Wären mehr Zufriedene auch ..., sie könnten mehr zur Zufriedenheit anderer beitragen 14 Bringt allerdings nicht nur Tanker-Seestücke, Rockefeller-Porträts oder Raffinerie-Bildnisse hervor 17 Sprichwörtlich: ... und Gerechtigkeit sind des Himmels älteste Töchter 19 Laue Luft kommt so geflossen, in lenzlichem Verse jedenfalls 20 Von Sittenstrengen ausgelassen, sind ihnen gar zu ausgelassen 21 In der Metaorientierung fernöstlicher Geister von Bedeutung 22 Gemäldemotiv oft im Haushalt des Herkunftsstolzen 23 Wirk-Weise fernab von windig 24 Kennt manchen Kniff, andere beim Dreh zu entlasten 26 Farblich immerhin gewisser Sumpfblume nicht unähnlich 27 Schrank, zugangsbeschränkt 28 Ist schon .., wie buchig manch eine Bedienungsanleitung daherkommt 30 ... heißt, nicht nur den Verstand zu schulen, sondern auch den Willen zu leiten (J. Joubert) 32 Kämen mehr Dinge derart daher, wir würden mehr zu würdigen haben 36 Einen gab’s, bei dem wurden sein Metier und 17 waagerecht zum Titel 38 Ein gutes Gedächtnis offenbart noch kein Genie, so wie ein Wörterbuch keine ... ist (John H. Newman) 39 Bringt Zaster in der Wirtschaft, bringt Kohle in Umlauf 40 Allzeit werktätigkeitserledigungsbereit, sofern sie unter Strom stehen 41 Kein schmückendes Beiwerk bei Briefen oder Rauchern 42 Mitbringsel polterabends 43 Es wächst kein Kraut, das das Herz des Feiglings ... könnte (Sprichwort)

Senkrecht:

1 Es findet sich manch ein ... auf der Lebensbahn, ... und Betrugsabsicht nicht durchschaut werden 2 Bekommt nasse Füße meist bei seiner Jagd aus dem Stillstand 3 Das ist der ... bei manch einem Problem: Je weniger angepackt, desto ... wird’s! 4 Über das Gesetz hinausgehende Outdoor-Fläche, bei den Angelsachsen 5 Anlegeplatz mit viel nordbretonischer Küste rundum 6 Kreativaktivität durchaus, nur nicht mit Schwere-Themen-Schwerpunkt 7 Soll’s brandeilig gehabt haben mit Tiberstadtsanierung 8 Volksmunds Beobachtung: Zum ... braucht’s offenen Beutel und offene Augen 9 In ihm weiß man Leib und Seele vereint 10 Ein froher Sinn ist wie der Frühling, er öffnet die Blüten der menschlichen ... (Jean Paul) 11 Hatte Untertanen damals am Schwarzen und am Gelben Meer 12 Auch verkauft im Allgemeinen, wo die 25 senkrecht auf Kunden wartet 13 Irgendwie ins Innere zieht sich dabei der Hirntätige zurück 15 Keine sind erwünscht, wo die Schwere der Lage den Ernst der Taten fordert 16 Imponierbauschaulustige werden an ihr fündig, bien sûr! 18 Mag aufs Sandwich passen, beim Burger lässt man ihn weg 25 In der Sektorteilung die ganz typische Beispielgeberin 27 Spielt eine Rolle im Pass vom 6 waagerecht, neben Claus 28 Ist nach Lockerungsübungen am Glätten beeteiligt 29 An dem liegt’s in erster Linie, dass man den Braten riecht 31 Zwei Wörter so sinnvoll wie Ich ist – meist ist’s ein 22 waagerecht, der sie zu einer macht 33 Wie Dünkel zu blicken pflegt 34 Nur ausnahmsweise 19 waagerecht, aber dann Käpt’n 35 Sind bald entstanden kraft vertiefenden Werkens mit Fräse 37 Den Abwärts realisiert man schwerlich bergauf, der Aufwärts wächst eher abwärts 38 Primär vorzugsweise im Beförderungswesen eingesetzt

Lösung von Nr. 2428:

Waagerecht:

6 SPIELRAUM und "Spiel-Raum" 12 REISSER 15 SCHADENFREUDE 18 STIER(-geborene) 19 HAGEBUTTEN-tee 20 Homer, "ILIAS" 21 MARONEN, Edelkastanien und Maronenröhrlinge 22 VERDAECHTIG 24 EINEN 26 PEILUNG ("über den Daumen peilen") 28 "ALLE Vögel sind schon da" 30 SALIER Heinrich IV. 32 Haus LANCASTER mit roter Rose 35 REALIST 36 WERG in Z-werg 37 ANTIGUA 38 REET 39 SEEN 40 VERZOGEN, schlecht erzogen und umgezogen 41 METEORITEN 42 LOREN

Senkrecht:

1 DIAGONALE 2 HAFT 3 MEDIAN 4 ASSI(-stent) 5 GEIST 6 SCHAEFER 7 PHARISAEER 8 EDEN 9 LEBENslauf 10 URTEILEN 11 MEER 12 RUNDUNGEN 13 STAHL (Grönemeyer, "Bochum") 14 REGIERUNG 16 Lied "NUN will der Lenz uns grüßen" 17 ELEGANZ 22 VERWEIS, Tadel und Hinweis 23 CASTOR(-Atommülltransportbehälter) 25 ELITE 26 Sankt PETERsburg 27 LARVEN 29 LEGEN 31 ISSOS im Alexander-Feldzug 33 Monte CARLO, Monaco 34 TIGER