"Dafür, nicht dabei" ist die Kurzformel deutscher Politik. Wortreich gepriesen hat Berlin die Attacke des Dreibundes Amerika-England-Frankreich gegen Assads C-Waffen. Die Sprachregelung: "angemessen", "erforderlich", "wohlüberlegt". Doch nicht mit uns, verfügte die Kanzlerin: Wir werden uns "an militärischen Aktionen nicht beteiligen", wiewohl Giftgas "nicht akzeptabel" sei.

Ein Rätsel: Wie kann man etwas für richtig und rechtens halten und Verantwortung verweigern? Wie wegschauen, wenn die Schurken ihr eigenes Volk massakrieren, und das mit weltweit geächtetem Giftgas. Der augenfällige Widerspruch schreit nach Begründung: Wir machen nicht mit, weil ... Doch blieb die Regierung stumm; die Floskeln ersetzten das Argument. Die Erklärung liegt auf der Hand: Das Eigeninteresse schlägt die Ethik, die Berlin unermüdlich in allen Foren hochhält. Das nackte Kalkül auszubreiten wäre doch peinlich für die moralische Supermacht Deutschland.

Die Bundesrepublik wählt die Rolle des Zwergs, weil sie bequem und billig ist

Die realpolitischen Gründe lassen sich schnell aufzählen. In Syrien zu intervenieren hieße, die Konfrontation mit Russland zu riskieren; ein absolutes Tabu. Oder mit dem Iran, einem üblen Gesellen, der sich "asymmetrisch" rächen könnte, etwa mit Terroranschlägen. Mit den Türken dürfen wir uns auch nicht anlegen; die halten an ihrer Ostgrenze die Flüchtlinge zurück. Es folgt die schiefe Kosten-Nutzen-Rechnung: Isolierte Schläge vernichten nicht Assads Giftgas-Potenzial; überdies kann Chlor, ein Grundstoff der Chemieindustrie, überall legal erworben werden. Sodann: Nadelstiche ändern nichts an der hässlichen strategischen Lage, der Übermacht der Achse Moskau–Teheran–Damaskus. Schließlich der Trump-Faktor: Wer will mit einem Mann in den Krieg ziehen, der vom Abzug aus Syrien faselt und morgens anders twittert als abends?

Dazu kommt der Kokon, in den sich die Bundesrepublik eingesponnen hat. Sie hat nicht die Mittel für die Machtprojektion, die ältlichen Tornados in Jordanien können fotografieren, nicht bombardieren. Kein einziges U-Boot ist fit für die Reise ins Mittelmeer. Aber das ist gut so, denn wer nicht kann, darf auch nicht wollen, liebe Verbündete. Zur Abrundung dient der kommode Verweis auf die "Parlamentsarmee", die sich für jeden Einsatz den Segen der Volksvertretung holen muss. Und den der UN.

Die Bundesrepublik ist mit der Selbstfesselung gut gefahren, konnte sie so die Zumutungen der Freunde elegant parieren. Die fragen die Deutschen nicht mehr; Washington, London und Paris haben Berlin kühl übergangen. Der Riese in ihrer Mitte wählt die Zwergenrolle, weil sie bequem und billig ist. Ein Schuft, wer Böses dabei denkt. Und dennoch knirscht es.

Ein Preis ist die Heuchelei: Wir wollen das Gute, aber nicht die tätige Verantwortung. Freilich lässt es sich mit der Kluft angenehm leben. 14 Auslandseinsätze zählt die Bundeswehr derzeit, aber wer merkt es? Ihr gemeinsamer Nenner ist das minimale Risiko: Kampfhandlungen sind rar, die Wahrscheinlichkeit ernsthafter Konflikte tendiert gegen null.

Der zweite Preis lauert in der Zukunft Europas. Es ist eine Binse, dass dieses gesegnete Europa nach einem Menschenalter des Friedens in die Gefahrenzone gerückt ist. Russland expandiert nach Westen und in Nahost, an den beiden Flanken der Nato. Der Iran hat sich eine Landbrücke zum Mittelmeer gebaut, und die Bombe bleibt im Programm; der Krieg mit Israel könnte schon morgen ausbrechen. In Nordafrika glimmen alle möglichen Lunten. Der Sicherheitslieferant Amerika, der den Deutschen die Bürde der Selbstverteidigung abgenommen hat, probt den Rückzug nicht erst seit Trump, sondern seit Obama.

Selbstverständlich predigt Berlin die europäische Sicherheitsunion; das gehört zum Ritual. Nur: Warum sollte sich die "Friedensmacht" Deutschland unter der EU-Flagge anders verhalten? Würde sie plötzlich den Clausewitz geben, der Politik und Gewalt als unzertrennliche Zwillinge sieht? Würde sie ihre Parlamentsarmee einem gemeinsamen Befehl unterwerfen? Abermilliarden in die Aufrüstung stecken? Gar im Nahost-Vorhof eingreifen?

Die Antwort lautet immer "Nein". Wir sind dafür, nicht dabei. Wir gehen nicht ins Risiko, aber das Risiko kommt zu uns. Oder: Ohne die Hauptmacht Deutschland wird Europa trotz übler Zeiten wie eh und je unterhalb seiner Gewichtsklasse boxen. Die Schwergewichte wissen es.

