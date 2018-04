Auf die Frage, wie die Nachwelt ihn in Erinnerung behalten sollte, hat Martin Sorrell einmal folgenden Satz formuliert: "Er war ein Mann, der sein Unternehmen nicht nur gründete, sondern es auch erfolgreich führen konnte."

Für eine Million Pfund kaufte Martin Sorrell 1985 den an der Londoner Börse notierten Hersteller von Einkaufskörben WPP als Hülle für seine neue Werbefirma. 33 Jahre danach ist WPP mit einer Marktkapitalisierung von 21 Milliarden Pfund die größte Werbe- und Marketinggruppe der Welt. Analysten in der Londoner City ebenso wie Wirtschaftshistoriker und Betriebswirtschaftler zählen WPP zu einem der größten britischen Unternehmen aller Zeiten. "Dazu", erklärt Nik Mahon von der Fakultät für Werbung an der Uni Southampton, "hat niemand einen größeren Beitrag geleistet als Martin Sorrell. Denn er besitzt die Spielernatur und die Risikobereitschaft eines Unternehmers und die Managerqualität, die Arbeit von mehr als 200.000 Angestellten in über 400 Agenturen zu harmonisieren."

Als die Queen zur Jahrtausendwende Sorrells außergewöhnliches Talent mit einem Ritterschlag würdigte, hatte er sich eigentlich schon das Wunderkind-Image gesichert. Doch mittlerweile bekommt es Kratzer. Tiefe Kratzer. Am vergangenen Wochenende trat Martin Sorrell von seinem Chefposten bei WPP zurück. Nach 33 Jahren an der Spitze dauerte sein Sturz keine drei Wochen.

Auslöser waren die Aussagen eines Whistleblowers Ende April, der Sorrell die Veruntreuung von Unternehmensgeldern sowie wiederholt unziemliches Verhalten einigen Mitarbeitern gegenüber unterstellte. Binnen weniger Stunden beauftragte der WPP-Vorstand Anwaltskanzleien in London und New York, die Vorwürfe zu untersuchen. Und keine zwei Wochen später legten sie ihren Abschlussbericht vor. Die Details hat WPP von Anfang an unter Verschluss gehalten. Um welche Summen es sich bei den angeblich veruntreuten Geldern handelt, ob und wenn ja, auf welche Weise Martin Sorrell einzelne Kollegen brüskiert hat – nur Gerüchte können darüber Auskunft geben.

Die offizielle Version lautet, dass die Vorwürfe haltlos seien und Sir Martin aus freien Stücken in den Ruhestand trete. Daneben häufen sich Berichte in den Medien, die Zerwürfnisse zwischen Sorrell und seinen Vorstandskollegen beschreiben, sie reichen viele Jahre zurück. Demnach war Sorrell mehr Patriarch als CEO. Strategische Entscheidungen, beispielsweise zu der Frage seiner Nachfolge, soll der 73-jährige starrköpfig ignoriert haben. Seine Pflicht, im Sinne der Aktionäre zu handeln, erfüllte er nicht.

Gleichzeitig häuften sich die Beschwerden über seine Detailversessenheit. "Wenn Martin seinen Abgang selber in die Hand genommen hätte, wäre ihm diese Demütigung erspart geblieben", sagt ein ehemaliger WPP-Manager. "Für die Vorstandsmitglieder bot sich hier die einmalige Gelegenheit, das Unternehmen auf die Zukunft vorzubereiten."

Martin Sorrell begann seine Karriere bei der Agentur Saatchi & Saatchi in London. Seit den siebziger Jahren entstand hier eine neue Art der Werbung. Anstatt etwa die Qualität des Waschpulvers hervorzuheben, erzählten die Saatchis Geschichten aus dem Leben, die den Verbraucher emotional an die Marke banden. Es war eine Zeit, in der die Werbebranche cool war. Martin Sorrell allerdings war nicht der typische Kreative im schwarzen Rollkragenpulli, sondern der Buchhalter im grauen Anzug. "Die Produktionskosten für Werbespots erreichten oft absurde Dimensionen", erinnerte sich Charles Saatchi später. "Wenn wir Martin nicht als Finanzdirektor gehabt hätten, wären wir alle paar Monate pleite gewesen."