In diesen Tagen führt die Hamburger Umweltbehörde zusammen mit einer Start-up-Firma aus Bayern einen Mehrwegbecher für Kaffee ein. "Recup" heißt er, es gibt ihn in Grün und Braun, er fasst 300 oder 400 Milliliter und besteht aus Polypropylen. Wer den Recup benutzen möchte, lässt sich in einem teilnehmenden Café sein Getränk im neuen Plastikbecher abfüllen und bekommt es dafür etwas günstiger. Für den Becher bezahlt er ein Pfand, das er sich bei jedem am Mehrwegsystem beteiligten Café zurückholen kann, wenn er ihn wieder abgibt.

