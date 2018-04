Was Sie da verlangen, ist, dass wir einen sehr lange ausgearbeiteten Tagesplan ändern" – sagt die weiß bekittelte Oberschwester mit jovialem Sadismus in Miloš Formans Psychiatrie-Film Einer flog über das Kuckucksnest. Sie sagt es zu dem aufmüpfigen Randle McMurphy (Jack Nicholson), einem Kriminellen, der sich als geisteskrank ausgibt, um einer Gefängnisstrafe zu entkommen. Wenn sie ihn dabei mit leicht verengten Augen fixiert, ist das zugleich Kriegserklärung und Selbstversicherung des Systems. Und ein großer Auftritt für Louise Fletcher, die für die Rolle den Oscar als beste Nebendarstellerin bekam.

Im Grunde handeln alle Filme des tschechisch-amerikanischen Regisseurs Miloš Forman von Menschen, die versuchen, sich einem mehr oder weniger rücksichtslosen Tagesplan zu widersetzen. In Einer flog über das Kuckucksnest will Murphy in der Psychiatrie einfach nur sein geliebtes Baseballspiel sehen. Mit Abstimmungen – die die Oberschwester boykottiert – kämpft er darum, dass der Fernseher dafür am Abend ein wenig länger eingeschaltet bleibt. Die jungen Frauen, die sich in der 1967 in der Tschechoslowakei entstandenen Politburleske Der Feuerwehrball auf einer Feier in der Toilette einschließen, haben keine Lust, sich für die Misswahl der Parteimitglieder zur Schau zu stellen. In Hair verweigert die New Yorker Hippie-Gruppe den Militärdienst in Vietnam, weil sie lieber durch den Central Park rocken will. Mozart verstößt gegen die Posten- und Pöstchenhierarchie des Wiener Hofes, weil er unabhängig leben und komponieren möchte (Amadeus), und der Pornoverleger Larry Flynt macht der amerikanischen Prüderie im Namen der Pressefreiheit den Prozess (Larry Flynt – Die nackte Wahrheit).

Immer wieder wurden Miloš Formans Figuren als Rebellen bezeichnet, was ein wenig zu kurz greift. Eher sind sie Rebellen zweiter Ordnung, Verweigerer, Anarchisten in eigener Sache. Ihr Widerstand ist umso mitreißender, weil er völlig unideologisch ist. Er richtet sich nicht gegen Systeme oder Institutionen an sich, sondern gegen deren unmenschliche Verselbstständigung.

Miloš Forman, geboren 1932 in der Tschechoslowakei, war selbst ein Opfer der totalitären Systeme des 20. Jahrhunderts. Seine Eltern wurden in Konzentrationslagern ermordet. Seine Filme wurden von den tschechischen Kommunisten zensiert und verboten. Als die Panzer des Warschauer Pakts den Prager Frühling niederwalzten, befand sich Forman in Paris, um mit Geldgebern über seinen ersten amerikanischen Film zu verhandeln. Er wurde faktisch zur Emigration in die USA gezwungen und damit zur Trennung von seiner Frau und den gemeinsamen Zwillingssöhnen.

Auch auf seine neue Heimat blickte er mit einer Mischung aus Neugier und Skepsis. Man muss sich nur seinen amerikanischen Erstling Taking Off (1971) anschauen: eine Satire über Mittelstandseltern, die von ihren halbwüchsigen Hippie-Kindern verlassen werden – und sich in Selbsthilfegruppen zusammenfinden. In einer Gruppensitzung lernen die Eltern (als Annäherung an die Jugendkultur!), wie man einen Joint raucht. Wie Forman den langsam einsetzenden Zustand des Bekifftseins (er wird in einen Strip-Poker münden) inszeniert und filmt, mit sprunghafter Kamera, verzögerten Bewegungen, plötzlichen Reißschwenks, zeigt einmal mehr sein überragendes, auf der Prager Filmhochschule Fema erlerntes Kinohandwerk.

In seinen amerikanischen Filmen bewahrte sich Miloš Forman die direkte, quasidokumentarische Filmsprache seiner frühen, in der Tschechoslowakei entstandenen Filme – etwa in seinem ungekünstelten, auf geradezu poetische Weise "schmutzigen" Kostümfilm Valmont. Es gibt da ein großes Interesse für Gesichter und das, was hinter ihnen ablaufen mag. Und es gibt etwas, was man vielleicht als populäre Energie bezeichnen kann, als Sinn für die Burleske, für den Schwank im Todernsten.

1975, als Einer flog über das Kuckucksnest die fünf wichtigsten Oscars gewann, waren unter anderem nominiert: Stanley Kubricks Barry Lyndon, Robert Altmans Nashville, Sydney Lumets Hundstage, Steven Spielbergs Der weiße Hai. Es scheint folgerichtig, dass Forman an allen vorbeizog: weil er einen in dieser Konstellation einzigartigen Begriff des Entertainments besaß, lustvoll und hintergründig. Auch im Detail: In Einer flog über das Kuckucksnest spielen die Psychiatrie-Insassen das Kapitalistenspiel Monopoly. Als die Patiententruppe einmal ausbüxt und mit dem Bus einen ausgelassenen Ausflug unternimmt, schwenkt die Kamera auf den Gehweg: Auf Klappstühlchen sitzt ein altes, ärmliches Ehepaar vor einem Elektroladen und schaut Fernsehen durch die Schaufensterscheibe.

Am vergangenen Freitag ist Miloš Forman im Alter von 86 Jahren in Danbury, Connecticut, gestorben.