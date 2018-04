Gary Lewin hat keine Lust auf dieses Gespräch. Aber irgendwie muss er da jetzt durch, auch wenn er es sich nicht selbst eingebrockt hat. Prof. Dr. Gary Lewin, so steht es an der Tür zu seinem Büro. Das ist so winzig, dass man kaum umfallen kann. Und selbst wenn – man fiele weich, auf Stapel von Papier. Wissenschaftliche Aufsätze auf Chinesisch liegen herum, ein Kassenzettel von Jacques’ Wein-Depot und ein Lehrbuch mit dem Titel Neurotrophic Factors. Einer der Autoren: Gary Lewin.

Direkt daneben steht ein absurd breiter Bildschirm, Lewin setzt sich an den Computer, bevor er einem auch nur die Hand gegeben hat, und öffnet ein Foto. "Damit man mal sieht, worum es geht", sagt er. Man sieht einen Zylinder aus Plexiglas, von oben aufgenommen, darin ein Haufen Taschentücher und darauf die Leiber einer Kolonie von Nacktmullen, nebeneinander und übereinander. Wo es ein Übereinander gibt, gibt es auch ein Untereinander, und mit dieser Beobachtung fing das an, weswegen Lewin dieses Interview über sich ergehen lässt. Eine Pressesprecherin des Max-Delbrück-Centrums für Molekulare Medizin in Berlin (MDC), wo Lewin seit zwei Jahrzehnten forscht, sitzt in der Ecke und schaut zu.

Eine Nacktmullkolonie kann aus bis zu 200 Tieren bestehen, und wer in solch einem Nacktmullknäuel ganz unten liegt, kriegt schnell keine Luft mehr. Trotzdem sterben die Tiere nicht daran. Ihre Gehirnaktivität sinkt, ihr Herzschlag verringert sich von 300 auf 50 Schläge pro Minute, sie fallen in eine Art Winterschlaf. Und dann? Wachen sie wieder auf und machen weiter, so als wäre es kein physiologisches Wunder, was sie gerade vollbracht haben.

Diese Beiläufigkeit der Wiederauferstehung war es, die Gary Lewin nicht losließ. Er ist Neurophysiologe, sein Spezialgebiet ist Schmerzforschung, und deshalb kam er auf die Nacktmulle. Lewin schließt das Bild mit dem Mullhaufen und öffnet eine PowerPoint-Präsentation. Er macht das nicht zum ersten Mal.

Sein Computer zeigt jetzt ein kurzes Video in Endlosschleife, auf dem ein Nacktmull umherläuft, daneben hat Lewin Stichpunkte gesetzt, die erklären, warum die Tiere so faszinierend sind. "Offensichtlich komplett resistent gegen Krebs", steht da, "haben bestimmtes Schmerzverhalten nicht", "leben sehr lang (mehr als 34, vielleicht sogar 90 Jahre!)". "Und all das mit einem Genom, das zu 94 Prozent dem einer Maus entspricht", sagt Lewin und klingt dabei ehrlich begeistert. Er stammt aus Großbritannien, spricht Deutsch mit Akzent. Wenn er Nacktmull sagt, klingt das ein bisschen wie Nacktmüll.

Der erste Kontakt zu den Tieren entstand durch Zufall. Ein Bekannter brachte ihn mit einem Wissenschaftler von der University of Illinois zusammen, Thomas Park, der eine Kolonie in seinem Labor hatte. Aus der Begegnung entwickelte sich eine Kooperation, die bis heute andauert. Unter anderem interessierten sich die beiden dafür, wie Nacktmulle ohne Sauerstoff überleben. Mäuse sterben nach 45 Sekunden, Menschen nach wenigen Minuten. Und ein Nacktmull? Darauf haben Park und Lewin mit einem Experiment eine Antwort gefunden: Der schafft mindestens 18 Minuten. Nach 30 Minuten wachten drei Tiere nicht mehr auf, ein anderes war nach 24 Minunten so geschädigt, dass die Forscher es einschläfern ließen.

Lewin fand heraus, dass die Tiere binnen weniger Augenblicke ihren Stoffwechsel umstellen: Statt Traubenzucker verbrennen ihre Zellen Fruchtzucker – wie man es von Pflanzen kennt. Dieses Ergebnis brachte Lewin Veröffentlichungen im Magazin Science ein, und es bescherte ihm diese Kampagne, die in der vergangenen Woche ihren Höhepunkt erreichte.

Gestartet hat sie eine Organisation namens "Ärzte gegen Tierversuche", die seiner Forschungseinrichtung für sein Experiment einen Negativpreis verleihen will, das "Herz aus Stein". "Absurd" sei diese Forschung, schreibt der Verein in seiner Pressemitteilung, und "grausam", reine "Neugierforschung ohne jeglichen Bezug zum kranken Menschen".

An dieser Begründung sind mehrere Dinge merkwürdig. Das negative Bild von Neugier – als ob nicht gerade sie eines der zentralen Merkmale wäre, das Menschen von Nacktmullen unterscheidet. Die Behauptung, ein Experiment, bei dem es um Sauerstoffmangel geht, sei weit entfernt vom Menschen – als ob weder Schlaganfall noch Herzinfarkt nennenswerte Probleme wären. Und die Tatsache, dass man die Kampagne personalisiert und einen einzelnen Forscher in die Öffentlichkeit zerrt. Claus Kronaus, der Geschäftsführer des Vereins, betont gegenüber der ZEIT, dass man nicht nur die Tiere schützen wolle, sondern auch kranke Menschen vor überzogenen Hoffnungen. Der Preis richte sich gegen eine Forschung, die schlecht für Mensch und Tier sei.