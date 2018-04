Manchmal erfinde ich Namen für die Omeletts, die ich serviere. Die heißen dann beispielsweise "Nervöse Frühlingsblumen schauen Dich an" oder "Eier im Weltraum". Aber es gibt auch ernsthafte Namen für Omeletts, sie leiten sich ab von den Garnituren.

Das Omelett Bayol ist ein Beispiel. Es macht uns folgende Arbeit: Das Omelett selbst bereiten wir nach dem Grundrezept zu, ergänzt um frisch geriebenen Parmesan und etwas Muskat, ebenfalls frisch gerieben. Zuvor hatten wir Gummihandschuhe übergestreift, um uns den Schwarzwurzeln zu nähern (es tritt ein Saft aus, der oxidiert und hartnäckige Flecken verursacht). Sie wurden geschält und sofort in Zitronenwasser gelegt, ebenfalls wegen der Oxidation. Wir teilten sie in Stücke, und die garten wir erst in kochendem Wasser zur Hälfte fertig (Gabelprobe!), jetzt aber dünsten sie in Butter mit Knoblauchstücken noch ein wenig vor sich hin, während unser Omelett dem Finish entgegenstrebt. Das Omelett Bayol wird mit den Butterwurzeln garniert, und auf einer trocken gebliebenen Seite des Tellers locken gebratene Kartoffelwürfel. Rustikal, zugegeben.

Die Garnitur namens Turbigo ist ebenfalls kraftvoll, aber es gibt ja Momente, da braucht man ein substanzielleres Frühstück. Das Omelett Turbigo wird von einer nach dem Braten klein geschnittenen Chipolata begleitet, einer Kalbswurst, deren Bratensatz mit Weißwein abgelöscht und mit Fond sowie etwas frisch zubereitetem Tomatensaft eingekocht wurde. Das Omelett können Sie mit schönen großen Salbeiblättern belegen, die Sie durch verquirltes Ei gezogen und dann schwimmend im Fett ausgebacken haben.

Doria ist der Name einer besonders einfachen, aber heiteren und passenden Garnitur: Sie schälen eine Salatgurke und schneiden Stücke daraus in Ovale; noch hübscher sind kleine Perlen, mit einem Melonenausstecher geformt. In Butter dünsten, fertig. Das Omelett selbst sollte in diesem Fall ohne geschmackliche Extras auskommen, das Wechselspiel von Ei und Gurke steht im Mittelpunkt.

In anderen Fällen sind es die Farben, die mich zu Namen inspirieren. Mir gefallen vor allem die Farben von Nationalflaggen. Gold oder Gelb, das ist das Omelett. Rot, das sind Paprika, Tomaten, rote Bohnen. Grün sind die Kräuter sowie Blätter und Pürees von Spinat und dergleichen. Blau geht mit ein wenig Fantasie auch, denken Sie an Kornblumenblüten oder von mir aus an ein Scheibchen Blauschimmelkäse. Und natürlich gibt es diese fantastischen blauen Kartoffeln, die mit viel Butter zerstampft werden. Na ja, und Schwarz, das ist dann eben der Kaffee dazu.

Für das Basis-Omelett (2 Personen): weißer Pfeffer, Butter, 1 Schalotte, 6 Eier, Salz, Tabasco, Worcestersauce, Sonnenblumen- oder Maisöl

Basisrezept: Butter, Pfeffer, Schalottenwürfel anschwitzen; Eier trennen, Eiweiß salzen und schlagen; Öl, Tabasco und Worcestersauce ins Eigelb und schlagen; die Massen mischen; dünne Eimasse-Schicht in der Pfanne leicht stocken lassen, mit Spatel falten; nächste Schicht auf dem ganzen Pfannenboden verteilen (den festen Halbmond dabei mit dem Spatel anheben und Pfanne schräg halten, sodass die flüssige Masse auch darunterfließen kann), wieder falten etc.