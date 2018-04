Früher stolperten sie aus dem Haus und waren auf dem Kiez. Die Stammbar Koralle an der nächsten Straßenecke, zur Kita dauerte es mit dem Fahrrad fünf Minuten, zur Schule neun Minuten. Clubs, Theater, Plattenläden, Cafés, alles fußläufig. Anna Bartel, Jahrgang 1979, und Samuel Enslin, Jahrgang 1978, wohnten mitten auf St. Pauli. Sie lebten in der "Stadt der kurzen Wege", wie Urbanisten das Leitbild nennen, dem die meisten deutschen Metropolen heute folgen. Wohnen, Arbeiten, Schule und Freizeit – all das soll mitten in der Stadt passieren können. Die Familien, die die Stadt verlassen, um im Vorstadt-Reihenhaus zu leben, die autogerechte Stadt der fünfziger Jahre mit dem zersiedelten Umland, mit den Staus auf den Stadtautobahnen, auf denen die Papas in die Firma fahren, das wollte man überwinden.

Denkste. Für Bartel und Enslin ist die Stadt der kurzen Wege Vergangenheit. Seit zwei Jahren wohnen sie mit ihren Kindern – ihr Sohn Illya ist heute neun Jahre alt, die Zwillinge sind viereinhalb – dort, wo andere Leute Urlaub machen, in der Holsteinischen Schweiz. Zweimal die Woche pendelt Enslin zur Arbeit nach Hamburg.

Ihr Haus, ein einfacher Zweckbau aus den sechziger Jahren, steht direkt am Ufer des Großen Eutiner Sees und kostet sieben Euro Kaltmiete pro Quadratmeter. Im Erdgeschoss wohnt eine alleinerziehende Mutter zur Untermiete, oben lebt die Familie auf 100 Quadratmeter Wohnfläche, dazu kommen 3.400 Quadratmeter Garten, mit Seezugang. "Großstadtleben hat viel mit dem Gefühl zu tun, was ich alles machen könnte – die Möglichkeiten, die ich habe", sagt Enslin. "Hier habe ich das Gefühl: Ich könnte jederzeit ins Wasser springen."

Seitdem Hamburg sich zur "wachsenden Stadt" erklärt hat – also etwa seit der Jahrtausendwende –, hält sich hartnäckig das Vorurteil, die Attraktivität Hamburgs locke die Menschen von der Peripherie zurück in die Stadt. In Wirklichkeit steigt die Zahl der Menschen, die nach Hamburg pendeln, stetig. Das Umland profitiere massiv von der Attraktivität der Metropole, sagt Oliver Mau, Verkehrsexperte bei der Metropolregion Hamburg, einem Zusammenschluss von 20 Landkreisen und Städten in vier Bundesländern. Inzwischen gilt: Wenn Hamburg wächst, wächst auch das Umland.

Rund 340.000 Menschen pendeln ein, das heißt: Sie fahren nach Hamburg, um zu arbeiten, leben aber jenseits der Stadtgrenzen. Und diese Zahl bezieht sich nur auf die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Nimmt man Freiberufler dazu, pendeln wohl rund 380.000 Menschen nach Hamburg, hinzu kommen noch die Azubis und Studierenden.

120.000 Beschäftigte nehmen den umgekehrten Weg – sie leben in Hamburg und arbeiten außerhalb. 40 Prozent der Pendelnden sind Frauen.

Die magische Grenze: Ab etwa einer Stunde Fahrtzeit nach Hamburg wird es günstiger

Bartel und Enslin hätten vor einigen Jahren nicht gedacht, dass sie einmal zu Pendlern werden. Ihre Wohnung auf St. Pauli gefiel ihnen und war mit 850 Euro Warmmiete für 75 Quadratmeter günstig – ein alter Mietvertrag. Aber dann kamen die Zwillinge. Allmählich wurde es eng. Sie hängten Zettel im Stadtteil auf und versuchten, über Tauschbörsen etwas Neues zu finden. Bei den Baugenossenschaften hieß es, sie müssten mindestens drei Jahre auf der Warteliste stehen. Bei der Saga sagte man ihnen, Wohnungen für fünfköpfige Familien gingen meistens an Saga-Mieter, die sich vergrößern wollten.

Ein Jahr lang suchten sie, ganze zwei Angebote in den sogenannten Szenevierteln waren interessant genug, um sie zu besichtigen. Bei der Wohnung für 1.500 Euro kalt in Altona, die sie fast bekommen hätten, meldete der Vermieter plötzlich doch Eigenbedarf an. Und 2.400 Euro kalt für eine Wohnung in Eimsbüttel? Das war zu viel. "Davon kannst du hier in der Gegend mit ein bisschen Geschick zwei Einfamilienhäuser finanzieren", sagt Bartel und schaut aus dem Wohnzimmerfenster auf den Fähranleger am See. Im Sommer können sie mit der Fähre nach Eutin fahren. "Schließlich haben wir uns gesagt: Wenn die Wohnung schön ist, ist es auch nicht so wichtig, wo sie liegt", erinnert sich Enslin. "Von dem Zeitpunkt an waren wir freier und hatten mehr Möglichkeiten."

Die typischen Pendler leben in den Kreisen Stormarn, Segeberg, Lauenburg, Stade und Lüneburg, Pendel-Spitzenreiter ist der Kreis Pinneberg: Von hier aus machen sich 48.000 Menschen auf den Arbeitsweg nach Hamburg, dicht gefolgt vom Landkreis Harburg mit 45.000 Pendlern. Aus Ostholstein kommen bisher nur wenige. Nur 3.000 der rund 200.000 Menschen, die zwischen Eutin, Plön und Malente leben, machen es wie Bartel und Enslin.

Doch womöglich sind die beiden Pioniere. In den letzten Jahren seien die Menschen "vermehrt bereit, längere Strecken zurückzulegen", sagt Oliver Mau von der Metropolregion. Der Grund sind die steigenden Preise im näheren Umland. Einfamilienhäuser rund um Hamburg sind gefragter denn je. "Wenn Sie jetzt ein Haus aus den Sechzigern, Siebzigern, Achtzigern verkaufen, finden Sie innerhalb von zwei Monaten einen Käufer", sagt Andreas Gnielka vom Maklerunternehmen Grossmann & Berger. Auch bei Mietobjekten liege das Preisniveau inzwischen ähnlich hoch wie in Hamburg. "In Barsbüttel zum Beispiel zahlen Sie für eine Wohnung mit Gartennutzung auch schon 12,50 Euro pro Quadratmeter kalt."