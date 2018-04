In der vergangenen Woche war ich mal wieder nebenan – im Nachbar-Bundesland Sachsen-Anhalt. In diesem Bindestrich-Bundesland, das zuweilen aus der Ferne ein bisschen argwöhnisch betrachtet wird. Diesem Sachsen ohne das Sächsische, das den Rest der Republik seit Jahren glauben machen will, man stehe hier früher auf, um aus Ortschaften, die Bitterfeld, Elend und Sorge heißen, blühende Landschaften zu machen. In diesem Bundesland, das im vergangenen September mit satten 19 Prozent AfD wählte.

Selbstverständlich kann man von Sachsen-Anhalt halten, was man will, am besten aber hält man dort einfach mal an. Ich tue dies ausgesprochen gerne. Vor allem im Burgenlandkreis, wo die Orte Naumburg, Bad Kösen oder Freyburg heißen, die Flüsse Saale und Unstrut, von einer milden Morgensonne beschienen, im Tale fließen. Wo man an den Wochenenden über Landstraßen herbeireist, durch blitzsaubere Dörfer, wo um die Mittagszeit kein Mensch im idyllischen Garten auf der Hollywoodschaukel sitzt. Und wo als Sehenswürdigkeiten die Burgen locken, deren üppiger Anzahl der Landkreis seinen Namen verdankt. Auf dem Weg nach oben auf die Burg wird man wie zufällig auf Spuren des Turnvaters Jahn stoßen, um in zunehmender Frequenz ein bisschen ungläubig ins weite Land hinunterzublicken, das plötzlich vielerorts wie eine animierte Ansichtskarte zu wirken beginnt. Man kann das alles auf eine das Leben umlügende Atmosphäre schieben, man kann aber auch anders: es einfach genießen.

Bei mir kommen hier manchmal fast Gefühle auf, um die sich neuerdings ein Heimatministerium kümmert: Ja, ich mag diese Gegend, die nur etwa 50 Kilometer von dem Ort entfernt liegt, in dem ich geboren wurde.

Natürlich betrachtet man seine Heimat, so man sie denn liebt, immer wieder gerne. Auch mit anderen Augen. Manchmal sogar mit den Augen der anderen.

Das habe ich in der vergangenen Woche versucht, mehrere Tage lang, mit ganz vielen Teenagern, zwischen 14 und 18 Jahre alt. Darunter Atheisten. Christen. Muslime. Jesiden. Man nennt es Klassenfahrt.

Und es war das ganze Programm. Mit wenig Schlaf und vielen Chips und nächtlichen Räumchen-wechsel-dich-Versuchen, die man aus professioneller Sicht unterbinden sollte, in menschlicher Sicht jedoch nur verstehen kann. Die Weinberge und sanften Hänge, die Straße der Romanik, das Nietzsche-Haus und der Dom von Naumburg interessieren diese Altersgruppe natürlich nur in überschaubarem Maße. Wer wollte es ihr verdenken?

Aber mitgemacht hat sie alles. Zimmerverteilung – keine große Diskussion. Wer nimmt noch ein Gepäckstück des anderen mit zum Bahnhof, weil ein Teil der Gruppe ein anderes Programm hat? – keine Diskussion. Drei Kilometer wandern – bei herrlichstem Sonnenschein und zwanzig Grad – große Diskussion! Aber dann die Führung mit Besteigung des Domturms und Blick auf die Stadt – Wohlwollen!

Der Grund dafür mochte Henry Mill gewesen sein, unser Gästeführer im Dom, der mit seriöser Freundlichkeit und erstaunlichem rhetorischen Geschick den Ton der jungen Besucher trifft und eine Turmführung zu einer Reise in das vorgestellte Mittelalter werden lässt. Dort oben schauen wir auf eine Stadt, die uns freundlich aufgenommen hat bisher, in der uns hilfsbereite Auskunftgeber begegneten, wenn man nach dem Weg fragte oder die nächste öffentliche Bedürfnisanstalt noch weit war, die im Schwimmbad einer Schülerin auf pragmatische Art eine längere Hose durchgehen ließ, als es die hiesige Bikini-Gesetzgebung bisher vorsah. Vielleicht ist Naumburg in dieser Hinsicht aus dem Rahmen fallend und mit dem soliden Stock eines gebildeten, vielfach christlichen Bürgertums gesegnet, das vielleicht noch von einem positiven Sondereffekt aus DDR-Zeiten zehrt, dem Sitz eines evangelischen Lehrstuhls, wie Henry Mill als gebürtiger Naumburger mir später erzählt. Hier habe es immer schon eine Einwohnerschaft gegeben, für die Ehrenamt und Engagement keine Fremdwörter sind. Das habe sich erhalten.

Erhalten haben sich ihre Gewohnheiten auch die vier muslimischen Jungs in meinem Nebenzimmer – natürlich haben sie ihren Gebetsteppich mit am Start. Leise und diskret sind sie damit. Morgens um acht macht mir einer mit blauer kosmetischer Gesichtsmaske auf, höflich "Guten Morgen" wünschend.

Am Nachmittag hat die siebzehnjährige Afghanin mit dem Kopftuch beim Zumba-Kurs Freudentränen in den Augen, als ein Song mit Farsi-Text gespielt wird. "Frau Gastmann, das ist meine Sprache!", sagt sie lächelnd. Und wird am nächsten Abend die Bowling-Königin von allen. Mit ruhiger, bescheidener Art lässt sie die Kugel einen Strike nach dem anderen produzieren.

Im Spaßbad am Nachmittag sitzt sie abseits freiwillig im Garten auf der Schaukel, weil es nicht vorgesehen ist, dass sie mit den anderen badet. Oder Jungs oder Männer im halbwegs entblößten Zustand betrachtet. Es entlastet sie, das nicht tun zu müssen.

Auch das ist nachvollziehbar. Auch das. Wenn man die Menschen nur ließe, wie sie sein wollen.

Ganz unpathetisch: Ich bin sehr dankbar, dass die Welt bei mir ist. Diese jungen Menschen. Von hier. Von weither. Ich werde klüger – auch durch sie. Das ist anstrengend, oft.

Aber eben auch großartig. Ich habe die Welt bei mir.

Sogar in Sachsen-Anhalt.