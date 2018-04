Der norwegische Schriftsteller und Essayist Erik Fosnes Hansen ist Vorstandsmitglied der

Norwegischen Akademie für Sprache und Literatur. Zuletzt erschien von ihm Das Löwenmädchen.



Kein Drehbuchautor könnte einen wilderen Plot ersinnen als das Drama, das sich gegenwärtig in Stockholm ereignet. Alle Elemente sind zur Stelle: Sex and Crime, Stars des Kulturlebens, akademische Würdenträger, vergoldete Kulissen und prachtvolle Kostüme, Kumpanei, Verrat, Geld, Machtmissbrauch, Intrigen und gekrönte Häupter. Was ist passiert?

Die Schwedische Akademie ist eine der ältesten und reichsten Akademien in Europa. König Gustav III. gründete sie im Jahr 1786 nach dem Vorbild der Académie française. Jeder kennt sie, denn sie vergibt alljährlich den Literaturnobelpreis. Doch in diesem Jahr wird es vielleicht gar keine Nobelpreisverleihung mehr geben. Keine zwei Wochen hat die Akademie gebraucht, um nicht mehr als eine der am höchsten respektierten kulturellen Institutionen der Welt zu gelten, sondern als ein Rattennest aus Skandalen, Intrigen, schmutzigen Machtspielen, übler Nachrede und versagender Urteilskraft. Allein in der letzten Woche haben nicht weniger als fünf der achtzehn Akademie-Mitglieder ihre Sitze aufgegeben, darunter die Chefin der Akademie, die Ständige Sekretärin Sara Danius. Die Akademie zerlegt sich selbst.

Inzwischen ist sie nach ihren eigenen Statuten nicht mehr handlungsfähig. Diese Statuten verfasste Gustav III. höchstpersönlich. Sie legen fest, dass ein Mitglied zwar "seinen Stuhl verlassen", doch einzig durch sein Ableben aus der Akademie austreten darf. Das älteste Mitglied ist derzeit vierundneunzig Jahre alt, eines neunzig Jahre, drei sind in den Achtzigern. Die Statuten sagen auch, dass die Schwedische Akademie nicht weisungsgebunden und politisch wie wirtschaftlich unabhängig ist, auch wenn Unabhängigkeit hier nicht ganz der treffende Begriff ist: Sie ist reich wie ein Märchenkönig. Wie reich genau, weiß niemand, denn sie ist von den in Schweden allgemein geltenden Auskunftspflichten ebenso befreit wie von jeglicher Besteuerung. Sie verfügt über Aktien und Wertpapiere im Wert von mehreren zehn Millionen Euro, alles von H & M bis Volvo, und dazu über erheblichen Immobilienbesitz. Man darf ihr Vermögen gut und gerne auf über 100 Millionen Euro veranschlagen, vielleicht sogar noch sehr viel mehr, und außerdem verwaltet sie Legate und Schenkungen in Höhe von einigen zehn Millionen Euro.

In Gala-Uniform vor brennender Kerze

Bei einer feierlichen Versammlung der Akademie am 20. Dezember jeden Jahres verliest die Ständige Sekretärin die Liste der mehr als fünfzig Personen, die im Laufe des Jahres Preise, Stipendien und Schenkungen erhalten haben. Die Akademie verteilt nach eigenem Befinden insgesamt mehr als 3 Millionen Euro pro Jahr. Bei ihrer Jahresversammlung sitzen die Akademie-Mitglieder in Gala-Uniform zu Tisch, jedes eine brennende Kerze vor sich, im Saal versammelt sich die gesamte schwedische Nomenklatur, ebenfalls in Gala und ordenbehängt. Auf einem eigenen Podium sitzt der König. Die Versammlung ist von pompöser Ödnis, wird aber direkt im Radio übertragen.

Die achtzehn Mitglieder der Akademie haben also unfassbaren Einfluss. Niemand wagt, es sich mit ihnen zu verscherzen. Auch sie selber genießen ungewöhnliche Vorteile. Sie verwalten Wohnungen und Häuser in Schweden und im Ausland, die ihnen persönlich zur Verfügung stehen. Außerdem erhalten sie für die Arbeit zwischen den wöchentlichen Versammlungen eine Vergütung, deren Höhe unbekannt ist. So leben sie in einer prachtvollen Blase aus Tradition, Reichtum, Einfluss und Würde, geschützt vor den Zumutungen der Wirklichkeit. Sogar ein eigenes Restaurant besitzen sie, das älteste der schwedischen Hauptstadt, Den Gyldene Freden – "Zum Goldenen Frieden" –, wo sie nach den wöchentlichen Treffen ihr Abendessen einnehmen.

Die Frage, die sich nun stellt, lautet: Welche Wirkung hat das alles jahraus, jahrein auf die Mitglieder? Sind sie Gefangene im goldenen Käfig, in den sie auf Lebenszeit gesperrt werden? Und was geschieht mit ihren Angehörigen?

Ein Club als Vorzimmer der Akademie

Im Herbst 2017 begann es im goldenen Käfig zum ersten Mal öffentlich zu knirschen, als Schweden seinen höchst pikanten #MeToo-Skandal bekam. In dessen Mittelpunkt steht der aus Frankreich stammende Fotograf Jean-Claude Arnault (71) – der außerhalb des Stockholmer Kulturlebens unbekannte Ehemann des Akademie-Mitglieds Katarina Frostenson. Das Ehepaar betreibt seit 1989 in Stockholm einen Kellerclub für Literatur und Musik, das sogenannte FORUM, das lange Jahre ein Nadelöhr war, durch das man hindurchmusste, wenn man von der schwedischen Kulturelite wahrgenommen werden wollte. Der Club des Ehepaares entwickelte sich zu einer Art Vorzimmer der Akademie – oder, wie sich herausstellen sollte, doch eher zu einem Hinterzimmer. Außerdem verwaltete Arnault die Wohnung der Akademie in Paris.

Am 21. November 2017 brachte die Zeitung Dagens Nyheter eine Reportage über sexuelle Übergriffe, die Arnault sich seit rund zwanzig Jahren gegenüber einer Reihe von Frauen geleistet haben soll. Die Frauen erhoben schwere Vorwürfe, berichteten von Drohungen, die Karrieren der Opfer zu beschädigen oder dafür zu sorgen, dass sie begehrte Stipendien und Preise nicht erhalten würden. Mehrere Übergriffe sollen sich in den Immobilien der Akademie in Paris und Stockholm ereignet haben. Überdies hat die Akademie in der Vergangenheit die Aktivitäten des Paares Arnault-Frostenson mit einem stetigen Geldstrom unterstützt – mit dem Wissen ihrer Ständigen Sekretäre und unter Verletzung ihrer eigenen Statuten. Doch Arnault leugnete alles, und polizeiliche Ermittlungen wurden eingestellt.