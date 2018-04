Meine Welt dreht sich. Nicht immer, aber manchmal. Wenn sie es tut, ist es schlimm. Es begann vor etwa 25 Jahren mit einem Überkopfschlag beim Squash. Danach hatte ich plötzlich ein Pfeifen im rechten Ohr, ich hörte auf einmal schlecht – und mir war schwindelig. An das schlechtere Hören und das Pfeifen habe ich mich schnell gewöhnt. An den Schwindel noch immer nicht. Er tritt immer wieder auf, wenn ich meinen Kopf auf eine bestimmte Weise bewege. Manchmal sogar im Schlaf. Ich habe Angst vor diesen Attacken, sie halten über Stunden an. Woran genau ich leide, weiß ich noch immer nicht, obwohl die Ärzte mich genau untersucht haben. Ich wollte es vielleicht auch gar nicht so genau wissen. Man kann ja eh nichts dagegen machen – dachte ich. Bis ich eine Schwindelambulanz besuchte.

Viele Menschen in Deutschland kennen das irritierende Gefühl, dass die Welt scheinbar zu wanken beginnt, dass man sich kaum auf den Beinen halten und keinen klaren Gedanken mehr fassen kann. Fast jeder Dritte leidet irgendwann im Leben einmal unter Schwindel. Für die einen dreht sich alles, andere gehen unsicher, oder sie schwanken. Meist verschwindet dieses Gefühl recht schnell wieder. Manchmal aber bleibt es.

Dabei ist Schwindel keine Krankheit, sondern nur das Symptom eines tiefer liegenden Problems. Verantwortlich ist meist eine Störung im Innenohr, in dem das Gleichgewichtsorgan liegt. Es registriert die Bewegungen des Körpers und gibt die Informationen an das Gehirn weiter, das sie zusammen mit anderen Sinneseindrücken verarbeitet, vor allem von den Augen. Passt in diesem fein austarierten Zusammenspiel etwas nicht, kann sich das als Schwindel äußern. Schon eine falsch eingestellte Brille kann als Auslöser genügen.

Eine besonders häufige Schwindelform, die im Innenohr ihren Ausgang nimmt, ist der sogenannte benigne periphere paroxysmale Lagerungsschwindel. Er wird durch bestimmte Bewegungen ausgelöst, typischerweise wenn man sich im Bett hinlegt, aufrichtet oder dreht, wenn man sich bückt oder den Kopf nach hinten beugt und ihn dabei noch dreht. Darunter könnte auch ich leiden. Hoffnung macht zwar das Wort "benigne", der Schwindel ist also "gutartig". Ich frage mich aber, was gut daran sein soll, wenn ich für mehrere Stunden ausgeschaltet bin und am liebsten heulen und spucken zugleich würde, nur weil ich beim Beachball einen Ball treffen wollte, der über mich drüberflog.

Vielleicht habe ich aber auch einen Morbus Menière, ebenfalls eine Erkrankung des Innenohrs. Die Ereignisse von damals würden zumindest gut dazu passen: Typisch für eine Menière-Attacke sind Drehschwindel, eine einseitige Hörminderung, ein Ohrgeräusch (Tinnitus) und Ohrdruckgefühl. All das hatte ich seinerzeit nach dem Überkopfschlag. Der Tinnitus und das schlechtere Hören sind geblieben, genauso wie der Schwindel. Aber die Menière-Attacken kommen normalerweise ohne einen Auslöser – und den habe ich ja ganz eindeutig mit meinen Kopfbewegungen.

Die Art des Schwindels deutet auf seine Ursache Drehschwindel Betroffene schildern ein Gefühl, als führen sie Karussell. Der Drehschwindel kann Sekunden oder Minuten anhalten, manchmal aber auch Tage oder Wochen. Doch das ist nicht alles: Viele Patienten klagen über Übelkeit, einige erbrechen. Die Ursache ist meist eine Störung im Innenohr, etwa ein Morbus Menière, eine Infektion oder ein sogenannter benigner peripherer paroxysmaler Lagerungsschwindel, bei dem durch Verletzungen oder Degeneration kleine Kristalle Lagesensoren falsch reizen und damit das Gleichgewichtsorgan irritieren. Schwankschwindel Plötzlich wankt der Boden unter den Füßen, die Betroffenen drohen zu fallen – und tun es oftmals auch: Diese Symptomatik ist typisch für den Schwankschwindel. Anders als beim Drehschwindel leiden sie meist nicht unter Übelkeit und Erbrechen, viele haben aber das Gefühl, ohnmächtig zu werden, es wird ihnen schwarz vor Augen. Dahinter steckt häufig eine Herz-Kreislauf-Erkrankung, etwa eine Rhythmusstörung, oder ein Schwindel bei Depressionen oder Angst. Letzterer wird in besonderen Situationen ausgelöst. Benommenheitsschwindel Die Symptome ähneln denen des Schwankschwindels. Die Betroffenen fühlen sich insgesamt unsicher, nicht nur beim Gehen, sie haben ein »komisches Gefühl im Kopf«. Der Schwindel kann nur Minuten andauern, häufiger aber Stunden oder sogar Tage. Kopfbewegungen oder die Veränderung der Lage können die Symptome verstärken. Häufigere Auslöser sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Rhythmusstörungen, ein sehr niedriger Blutdruck oder auch sedierende Medikamente.

Nicht immer ist das Innenohr verantwortlich für den Schwindel, Krankheiten der Nerven (etwa Entzündungen) oder des Herz-Kreislauf-Systems (etwa Herzrhythmusstörungen) können auch die Ursache sein. Ebenso wie die Psyche: Recht häufig ist der sogenannte phobische Schwindel. Er tritt vor allem in Belastungssituationen auf, wenn die Betroffenen etwa unter vielen Menschen sind, wenn sie sich in leeren Räumen befinden oder auf großen Plätzen.

Auch wenn es so einfach klingt, die richtige Schwindelart zu identifizieren: Nur bei etwa einem Drittel der Patienten, die wegen Schwindels ihren Hausarzt aufsuchen, kann eine eindeutige Diagnose gestellt werden. Viele gehen dann von einem Arzt zum nächsten, werden von oben bis unten durchgecheckt – und trotzdem wird nichts gefunden, was die Beschwerden erklären könnte. Die Patienten leiden dann über Jahre oder gar Jahrzehnte.