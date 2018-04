"Aufstehen, Greta. Es ist sieben Uhr, 18 Grad, trocken, leichter Wind." Ein Mann im wetterfesten Anorak, den ich noch nie im Leben gesehen habe, steht neben meiner Koje und gibt flüsternd den Wetterbericht durch. Erst schrecke ich zusammen, dann fällt es mir wieder ein. Gleich beginnt meine erste Wache, ich muss mich bereit machen für den Einsatz an Deck. "Zieh dir was Warmes an, der Wind ist noch kühl", rät der unbekannte Weckermann, dann dreht er ab.

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden