David Herberts "Quarantine the Past" bei Postmasters © Postmasters Gallery

Die New Yorker Galerie Postmasters will nicht länger allein von Verkäufen leben. Seit 33 Jahren machen ihre Gründer mit Künstlern wie Guy Ben-Ner, Holly Zausner oder Wolfgang Staehle ein ambitioniertes Programm, 2014 erklärte die New Yorker Wochenzeitung Village Voice Postmasters sogar zur besten Galerie der Stadt. Doch die Fokussierung des Kunstmarktes auf einige wenige, international bekannte Namen setzt die Galerie wie so viele etablierte Kollegen unter Druck.

So schloss im September 2017 nach elf Jahren Jean-Claude Freymond-Guth seine Räume in Zürich und beklagte in einem offenen Brief die Polarisierung des Kunstbetriebs, über dessen Teilhabe zunehmend Geld und Macht entschieden. Kurz zuvor hatten in London schon die Galeristin Laura Bartlett und in New York Andrea Rosen aufgegeben – Letztere nach fast drei Jahrzehnten und obwohl sie namhafte Künstler wie Yoko Ono ausstellte. Auch das Duo von Postmasters sieht aktuell seine Existenz gefährdet. "So wie die Lage momentan ist, wird unser Programm nicht überleben", schreiben Magda Sawon und Tamas Banovich auf Facebook – und werben für finanzielle Unterstützung.

Die Idee: Freunde und Fans der Galerie sollen sich bei der Crowdfunding-Plattform Patreon registrieren, um regelmäßig zu spenden. "Wir brauchen ein radikal neues Modell", heißt es dort, "das die Kräfte des Marktes mit denen der Community zusammenführt." Dabei wurde Patreon 2013 eigentlich für Künstler gegründet, die auf YouTube Videos veröffentlichen, als Musiker vom Streamen leben (müssen) oder bloggen. Doch Postmasters sieht sich in einer ähnlich schwierigen Situation. "Zurück zur Balance", fordern sie auf Patreon. Wer einen Betrag zwischen drei und 500 Dollar monatlich spende, ermögliche es der Galerie, mehr für die von ihnen vertretenen Künstler zu tun.

Nach drei Wochen hat das Projekt knapp 50 "Patrons", die Höhe ihrer Zuwendungen macht Postmasters bislang nicht öffentlich. Aber die Idee ist interessant. Private Galerien verlangen keinen Eintritt, obwohl die Kosten vor allem bei experimentellen Ausstellungen oft die Einnahmen übersteigen. Spender, denen die Galerie Extras wie ein Gespräch mit ihren Gründern verspricht, könnten dank Crowdfunding nun gezielt Künstler unterstützen. Wenn Postmasters mit der Idee erfolgreich sind, wäre dies ein nachahmenswertes Modell auch für andere Galerien.