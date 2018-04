Der Krieg trieb ihn, seine Mutter und die beiden Brüder weit nach Westen. In einer Universitätsstadt lieferte der Gymnasiast erste Talentproben. Die parodistischen Neigungen des studierten Malers und Germanisten blühten auf, als er Redakteur einer teuflischen Zeitschrift wurde. Mit einigen Gleichgesinnten hob er eine sagenumwobene Heftbeilage aus der Taufe. In Wort und Bild entlarvten sie den täglichen Sprach- und Nachrichtenmüll, immer unterhaltsam, oft mit surrealistischem Witz und mit Gespür für den Volksmund. Als Mitglied einer anspielungsreich benannten Schule der Satire schrieb er überraschende, niveauvolle Gags für einen Komiker. Dann entsagte er mehr und mehr humorigen Reimereien, blieb jedoch der Parodie treu und gewann Ansehen als ernst zu nehmender Lyriker. Er nannte sich bescheiden Handwerker im Steinbruch der Sprache, war wortgewandt und wortwendend wie kaum einer und beherrschte alle traditionellen und modernen Gedichtformen vom Abzählreim bis zum Sonett und zur Terzine. Selbst abgegriffenen Themen wie Entfremdung oder Emanzipation verlieh er in seinen Gedichten überraschende Facetten. Wie ein Chamäleon die Farben, so wechselte er die Sprechweisen, einige seiner Verse sind sprichwörtlich geworden. Er wagte sich auch an Kunststücke wie ein Gedicht aus einsilbigen Wörtern. In seinen späten Werken verband er Wort und Bild, zeichnete Bildgeschichten, fügte Kurzprosa und Gedichte bei und schuf abwechslungsreiche, die Lese- und Schaulust anregende Mixturen. Wer war’s?

Lösung Nr. 16:



Antonio Muñoz Molina, geb. 1956, gehört seit "Beatus ille" zu den wichtigsten Schriftstellern Spaniens. Der preisgekrönte Autor schrieb u. a. "Der Winter in Lissabon" und "Die Nacht der Erinnerungen". Der Spanische Bürgerkrieg und der Franquismus gehören zu den Leitmotiven. Er lebt mit seiner Frau Elvira Lindo in Madrid und New York