Der große Viktor Kortschnoi wünschte sich so sehr, beim Kampf am Schachbrett seinen letzten Atemzug zu machen – leider vergeblich! Andere Schachspieler waren da "erfolgreicher"; so berichtete mir der Theatermacher George Tabori, wie er einst in New York Zeuge eines solchen endgültigen Matts wurde.

Nun las ich in der Zeitschrift New in Chess von John Toothill, einem Mann mit einem aufregenden Leben und dem "Traumtod" eines Schachspielers. Der frühere Slawistikstudent arbeitete während des Kalten Kriegs für die Royal Air Force in Berlin, um die russische Luftwaffe auszuspähen. Später ließ es der begeisterte Wanderer als Ranger im Lake District National Park beschaulicher angehen, für seine Verdienste verlieh ihm die Königin den Order of the British Empire.

Doch immer und überall spielte John Toothill leidenschaftlich Schach, beinahe 50 Jahre lang war er einer der stärksten Spieler der nordenglischen Grafschaft Cumbria, sechsmal deren Meister. Ende letzten Jahres spielte er, inzwischen 79, in der Clubmeisterschaft von Windermere – wie so oft vorher – wieder gegen David Philipps, als ihm plötzlich schlecht wurde. Im Krankenwagen bot ihm sein Gegner remis an, doch er lehnte, in besserer Stellung, "natürlich" ab. Philipps: "So verabschiedete er sich mit einem zufriedenen Lächeln – R. I. P.!"

Mit welchem Überfall gewann Toothill als Weißer bei der Britischen Meisterschaft 1981 in Swansea gegen den englischen Meisterspieler Bernard Cafferty?

Lösung aus Nr. 16:



Wie kann Weiß am Zug in vier Zügen matt setzen? Conditio sine qua non: "Verrückte Züge – gegen den gesunden Schachverstand – suchen!"

Nun denn: 1.Th1! cxd3 2.Dg1! c4 3.f4! exf4 (Schwarz macht jeweils Zwangszüge) 4.La7 matt