Was "Achtundsechzig" war, ist von jeher umstritten. Sogar der Begriff, so lässt sich mit einigem Recht behaupten, ist eine Erfindung. Das selbstverständlich nicht in jenem Sinne, in dem Verschwörungstheoretiker die bemannte Mondlandung leugnen, die im Jahr darauf den Amerikanern glückte. Aber doch im Sinne einer erst in der Rückschau geprägten "Chiffre" (Detlev Claussen). Im Moment des Geschehens jedenfalls bedurfte es schon der Vorstellungskraft einer Hannah Arendt, um der verwirrenden Vielfalt von Ereignissen, deren Teil man war oder deren Zeuge man wurde, sogleich das Etikett "Achtundsechzig" zu verpassen.

"Mir scheint, die Kinder des nächsten Jahrhunderts werden das Jahr 1968 mal so lernen wie wir das Jahr 1848", schrieb die Emigrantin im Juni dieses sagenhaften Jahres aus New York an ihre alt gewordenen Freunde Karl und Gertrud Jaspers nach Basel. Daniel Cohn-Bendit ("der Sohn sehr naher Freunde von uns") hatte Arendt und ihren Ehemann Heinrich Blücher, der wie Danys Vater Erich 1933 als Trotzkist aus Deutschland nach Paris geflohen war, an der Upper West Side besucht. Und dort, praktisch vor ihrer Haustür, hatte Arendt die sich entfaltende Studentenrevolte an der Columbia beobachtet: "Die Universität hat eine besonders scheußliche Administration, und sehr vieles ist sehr verständlich."

Norbert Frei lehrt Neuere und Neueste Geschichte an der Universität Jena. Sein Buch 1968 – Jugendrevolte und globaler Protest erschien 2017 in aktualisierter Neuausgabe bei dtv.

Was aber bewog die Philosophin im Frühsommer 1968 zu ihrer hochgreifenden Deutung der laufenden Ereignisse? Fraglos standen ihr die Nachrichten aus Frankreich und aus der Bundesrepublik vor Augen: der Pariser Mai, die Osterunruhen in West-Berlin nach den Schüssen auf Rudi Dutschke, die prominente Rolle des von ihr geschätzten "roten Dany" hier wie dort. Und natürlich galt ihre Aufmerksamkeit der Situation in den USA, wo die Proteste gegen den Krieg in Vietnam von Rassenunruhen und politischer Gewalt begleitet wurden; das Attentat auf Robert Kennedy lag zum Zeitpunkt ihres Briefes nach Basel gerade drei Wochen zurück, jenes auf Martin Luther King zweieinhalb Monate. Aber sowenig Arendt in ihrer vertrauten Korrespondenz mit den Jaspers’ die politischen Morde im Land ihrer Zuflucht kommentierte ("das einzige Land, wo die Republik zumindest noch eine Chance hat"), so wenig sprach sie den Prager Frühling an oder die Märzereignisse in Polen.

Diese Leerstellen erklären sich gewiss in erster Linie aus der Ökonomie des Briefwechsels und aus dessen Natur: Wenn nicht gerade Privates auszutauschen war, schrieb die Philosophin dem Philosophen lieber über Philosophisches. Darüber hinaus jedoch verweist Arendts Assoziation "1848" auf die Vielfalt der Möglichkeiten, "Achtundsechzig" zu verstehen. Die Formel selbst wurde zwar erst eineinhalb Jahrzehnte später langsam populär, aber seitdem steht sie in der Wahrnehmung der Achtundsechziger wie ihrer Zeitgenossen für einen Ereignis- und Erfahrungsraum, in dem sich die Welt in atemberaubendem Tempo veränderte. Diesen Eindruck jedenfalls gewann, wer damals bereit war, den Blick ein wenig schweifen zu lassen – und das waren, aus Sorge oder aus Begeisterung, eigentlich die meisten.

Ein halbes Jahrhundert später, so scheint es, kommt diese globale Perspektive zu neuen Ehren. War 2008, das vierzigste Dienstjubiläum der Revolte, hierzulande (aber zum Beispiel auch in Frankreich) medial noch weitgehend geprägt von der Nabelschau der Dabeigewesenen, so richtet sich das Interesse nicht nur der Geschichtswissenschaft inzwischen stärker auf transnationale Zusammenhänge und Austauschbeziehungen. Dabei gilt es, bloße Koinzidenz von tatsächlichen Verbindungen zu unterscheiden. Und es geht oftmals weniger darum, noch ganz Unbekanntes zu entdecken, als im Prinzip Bekanntes neu zu verknüpfen: nicht nur auf dem Feld der Ereignisgeschichte von "Achtundsechzig", sondern auch auf dem der Ideen- und Kulturgeschichte. Letzteres freilich lässt sich kaum auf ein einzelnes kalendarisches Jahr begrenzen.

Zieht man also den zeitlichen Horizont ein bisschen weiter, dann bleibt es nicht bei dem Kuriosum, dass die Abkürzung SDS sowohl für den Sozialistischen Deutschen Studentenbund stand als auch für die amerikanischen Students for a Democratic Society. Dann nämlich sticht ins Auge, dass in den Anfängen der Neuen Linken in den USA, genauer gesagt bei den Beratungen über deren nachgerade poetisches Gründungsmanifest im Sommer 1962 in Port Huron, mit Michael Vester auch ein Vertreter des deutschen SDS zugegen war. Und weiter fällt dann auf, dass die zentrale Forderung nach "participatory democracy", welcher der 22-jährige Berliner dort begegnete, auch im jungen neulinken Milieu der Bundesrepublik auf Widerhall stieß: in West-Berlin an der Freien Universität, eher mehr noch aber in Frankfurt am Main im Umkreis des Instituts für Sozialforschung, das Max Horkheimer und Theodor W. Adorno Anfang der fünfziger Jahre aus dem amerikanischen Exil zurückgeführt hatten. Partizipation, Emanzipation, Transparenz: Das waren Schlüsselbegriffe, die seit 1965/66 auch in der entstehenden bundesdeutschen Studentenbewegung zündeten.