Von ferne sehen sie aus wie eine alt gewordene Konfigruppe, die sich länger nicht gesehen hat. Da fallen Taschen auf den Boden, weil zwei Männer sich umarmen. Eine Frau knufft der anderen in die Seite. Mensch, dass wieder ein Jahr vergeht, bis wir uns treffen. Ja, grinst die andere, das war früher anders, als wir gemeinsam im Hebräischkurs saßen. Die Konfigruppe ist der Ephorenkonvent. Alle Pastorinnen und Pastoren, die in der Landeskirche Leitungsaufgaben haben, treffen sich für ein paar Tage. Im Kirchendialekt heißen sie spöttisch-liebevoll "Sups". Das sind die Superintendenten und Superintendentinnen.

Petra Bahr ist Landessuperintendentin für den Sprengel Hannover. In ihrer Kolumne hält sie ihren Alltag fest in Wort und Bild.

Vier Tage treffen sich Pastoren und Pastorinnen, die jede Menge Verantwortung haben, für Geistliche, aber auch all die anderen, die in der Kirche arbeiten, haupt- oder ehrenamtlich. Dazu für Kindergärten und Jugendhäuser, Diakonieeinrichtungen, Kirchenmusik und Bauämter. Irgendwer muss das ja machen – die Kirchen vor Ort leiten. Die, die hier sind, machen das richtig gerne. Meistens. Denn natürlich gibt es auch Konflikte. Überall gibt es rebellische, erschöpfte, gekränkte Christenmenschen, die so was von in der Welt leben. Überall gibt es die einen, die finden, mit den Veränderungen könne es auch in der Kirche gar nicht schnell genug gehen, und andere, die nostalgisch von gestern schwärmen. Nun also reden sie. Auf den Gängen und in Arbeitsgruppen, bei Spaziergängen und beim Essen, bei Bibelarbeiten und in Andachten. Immer surrt die Luft. Sie hören Vorträge und fragen gemeinsam nach der Zukunft ihrer Kirche.

Doch das, was diese Gemeinschaft zusammenhält, erfahre ich im Tiefsten da, wo nicht geredet, sondern gesungen wird. Aus vollem Hals und mit viel Alltagsübung. Endlich kein Vorsänger mehr. Alle stimmen ein, vierstimmig und textsicher. Da mögen die Einschätzungen über diese oder jene wichtige Frage auseinandergehen, da mag das Zwielicht der Skepsis unterschiedlich stark die Köpfe verschatten. Beim Singen baut sich ein Tongebäude auf, das wie ein Zelt aus Klängen vor Sturm und Regen zu schützen scheint. Ein Resonanzraum der Geborgenheit von woandersher, eine Stärke, die nicht durch die Addition von schönen Stimmen, sondern durch das Zwischen entsteht. Ein Klangkörper, eine Klanggemeinschaft, getröstet, erleichtert, frei. Ein Konvent.