Chris Dercons erster Auftritt als Berliner Theatermacher war vielleicht auch sein bester. Er fand vor drei Jahren, am 24. April 2015, im Roten Rathaus statt. Dercons Rolle war die des Beraters – des Mannes, der aus der großen Welt dorthin gekommen ist, wo man unbedingt groß werden will. Neben Dercon saß mit aufeinandergepressten Lippen der Regierende Bürgermeister der Stadt, Michael Müller. Müller hatte Dercon nach Berlin "geholt" und stellte ihn nun der Presse vor. Zuerst tat der Regierende etwas, was Berliner gern tun: Er lobte seine Stadt, indem er zitierte, was andere über sie sagen ("Leuchtturm!", "mutig!"). Dann wagte er einen Vorstoß: "Wir wollen doch nicht irgendwie dabei sein. Von Berlin, von der europäischen Metropole müssen Impulse ausgehen!"

Und während Müller in der folgenden Stunde verbissen um die Weltgeltung seiner Stadt bemüht zu sein schien, strahlte Dercon Offenheit und Zuversicht aus. Er lobte jene, die ihn mit Häme, Zorn oder Herablassung (oder mit allem zusammen) empfangen hatten. Er, der Museumsmann aus London, sagte, er sei hier in Berlin am richtigen Ort.

Vermutlich war es da schon zu spät. Die Ära Dercon war vorbei, bevor sie begonnen hatte. Dercon war sicher für vieles der richtige Mann. Aber an diesem Ort war er falsch. Am vergangenen Freitag wurde das auch offiziell verkündet. Klaus Lederer, der Kultursenator Berlins, entließ Dercon, der erst seit sieben Monaten im Amt war. Man gehe im Einvernehmen auseinander. Andere behaupten, Lederer habe Dercon entlassen.

Um es klar zu sagen: Der Belgier hatte von der Berliner Politik einen Auftrag bekommen, der nicht zu erfüllen war. Zwei theaterferne Männer, der Regierende Bürgermeister Müller und sein Kulturstaatssekretär Tim Renner, verliehen einem dritten Theaterfremden ein hohes Theateramt. Es galt die Formel: Minus mal minus mal minus gibt hoffentlich plus. Dercon sollte die Volksbühne als Marke erhalten und sie zugleich attraktiv aushöhlen. Die Volksbühne sollte nicht mehr für die künstlerische Substanz stehen, die in ihr reifte, sondern für irgendwas mit Zukunft. Was das genau war, schien nicht so wichtig, Hauptsache, es strahlte überallhin und befand sich in der Mitte möglichst vieler künstlerischer "Achsen".

Eigentlich schwebte ihm, so sagte Dercon mal, "das Globe Theatre des 21. Jahrhunderts" vor. Allerdings war die Volksbühne da schon das berühmteste Theater Deutschlands, und wenn die Politiker auch nicht gewillt waren, dessen gegen alle Verkäuflichkeit gesträubte Ästhetik zu erhalten, so lag ihnen doch daran, sein Image verkaufsfördernd zu nutzen: das der Widerständigkeit und Anarchie. Diese Strategie hat Dercons Vorgänger Frank Castorf, der gern Intendant geblieben wäre, grimmig unterlaufen, indem er sein Markenzeichen, das vor der Volksbühne aufgepflanzte Räuberrad, abbauen ließ – was ungefähr so war, als würde man einer Mercedes-Limousine den Stern von der Kühlerhaube oder der ZEIT den Schlüssel aus dem Titel montieren.



Liebenswürdigkeit – eine unheimliche Charakterdisposition?

Wer es als Bühnenmann in Berlin weit bringen wollte, musste sich im Theatersystem hocharbeiten und sich zugleich als ein Mann des Widerstandes exponieren. In gewisser Weise war der ideale Berliner Intendant immer auch der oberste Darsteller seines Hauses: der sehnig-wuchtige Thomas Ostermeier, der grollende Claus Peymann, der aus den Hecken heraus feuernde Partisan Castorf. Alles Leute, die sich das Aufenthaltsrecht in ihren Festungen wacker erkämpft hatten. Dercon hingegen ist liebenswürdig, und das ist eine für den schnell beleidigten Berliner unheimliche Charakterdisposition: So einen hatten sie hier noch nicht. Dercon verkörperte einen Mentalitätswechsel, der in der Politik schon vollzogen war, im Theater, welches lange Herrschaftszeiten ermöglicht, aber später wirkte. Sein Programm war, Konflikte nicht mehr persönlich zu nehmen, sondern als kollektives Projekt zu bearbeiten; nicht mehr Kämpfer für eine Sache zu sein, sondern Moderator und Schlichter; nicht mehr den Bruch als Moment der Wahrheit zu erkennen, sondern den Durchbruch zur, ganz wichtiges Dercon-Wort, Kollaboration. Es schien zu Beginn für einen Moment so, als würde dieser demonstrativ nicht nachtragende Mann mit seinem eisernen Netzwerkercharme sogar Berlin kleinkriegen.

Jedoch, genau drei Jahre später ist Dercon wieder weg. Er hat die Stadt nur von außen und von unten erlebt. Er ist nie angekommen.

Es war um ihn von Beginn an ein Kulturkampf entbrannt, wie Berlin noch keinen erlebt hatte. Claus Peymann, damals Chef des Berliner Ensembles, sagte im Interview mit der ZEIT (Nr. 15/15), Dercons Berufung sei Ausdruck größter kulturpolitischer Ahnungslosigkeit. Verfeindete Theaterfürsten fanden sich geeint in der Ablehnung des Neuankömmlings und warnten davor, "handstreichartig in den Hinterzimmern der Politik" die Volksbühne "als Ensemble-, Literatur- und Repertoiretheater abzuwickeln". Dercon kam, und es gelang ihm nichts. Den Volksbühnen-Protagonisten René Pollesch wollte er zu einer Art Schauspielchef machen – und holte sich eine Abfuhr. Den Hangar 5 des Flughafens Tempelhof wollte er als Spielstätte etablieren – doch die Miete dafür war nie Teil des Haushaltsplanes, das Projekt war nicht weitergedacht worden, und das Wahrzeichen der neuen Bühne, ein riesiges rollbares Amphitheater des Architekten Francis Kéré, gewann keine Kontur; so entstand lediglich ein sündteures Fragment, die Ruine einer guten Absicht.