Wenn Volkswagens neuer Chef Herbert Diess in diesen Tagen sein neues Büro in der Konzernzentrale bezieht, übernimmt er von seinem Vorgänger Matthias Müller eine glänzende Bilanz, in der unter anderem mehr als elf Milliarden Euro Gewinn stehen.

Der neue Konzernchef erbt aber auch eine Last, die sich im Geschäftsbericht auf Seite 180 versteckt. Es geht dabei um Tausende juristische Verfahren, denen sich der Konzern im Zuge des Dieselskandals gegenübersieht. Oder im Volkswagen-Deutsch: "Im Zusammenhang mit der Dieselthematik sind derzeit verschiedene Klagen gegen die Volkswagen AG und andere Gesellschaften des Volkswagen Konzerns anhängig."

Neuer Chef Die Nachricht, dass Herbert Diess neuer Volkswagen-Chef wird, hat kaum überrascht. Die künftige Machtfülle des 59-Jährigen dann doch. Er bleibt nicht nur VW-Markenchef, sondern soll sich auch um die Forschungs- und Entwicklungsabteilung und die Digitalisierung der Autos kümmern. Der dezentrale Ansatz seines Vorgängers Matthias Müller ist damit Geschichte.

Was für eine Untertreibung! Allein in Deutschland spricht das Unternehmen mittlerweile von 16.000 Verfahren. Meist geht es um Schadensersatz oder die Rückabwicklung von Kaufverträgen, weil sich Kunden von Volkswagens Umweltversprechen betrogen fühlen. Die Dieselmotoren waren manipuliert und meist nicht so sauber wie möglich.

Der Streit um diese Frage ist eine Goldgrube für Anwaltskanzleien, die sich einen Erfolg mit bis zu 35 Prozent der Entschädigungssumme honorieren lassen. Allein die Anwälte der US-Kanzlei Hausfeld, die in Deutschland über die Agentur myRight Ansprüche einsammeln, vertreten über 15.000 deutsche VW-Kunden. Meist enden diese Prozesse jedoch nicht mit einem Urteil, sondern mit einem Vergleich. Ein Grund: Volkswagen möchte Ruhe, und wer nicht bis Ende des Jahres vor Gericht gezogen ist, der kann keine Ansprüche gegen das Unternehmen mehr geltend machen. Allein in Deutschland sind über zwei Millionen manipulierte Volkswagen-Diesel zugelassen – die meisten waren mittlerweile für ein Softwareupdate in der Werkstatt. Viele Besitzer dieser Diesel ahnen womöglich nicht, dass sie das Auto in vielen Fällen auch zurückgeben könnten.

Anath Sieff wollte sich nicht "mit einem Softwareupdate abspeisen lassen", wie sie sagt. Und fast hätte die resolute Psychologin aus Berlin ihr Auto schon an den Händler zurückgegeben. Ende Januar fehlte nur ihre Unterschrift, denn die Anwälte der VW-Händler strebten einen Vergleich an und wollten das Auto zurückkaufen. Doch dann las sie in der entsprechenden Vereinbarung, dass sie dafür "einen Maulkorb bekommen sollte", wie sie heute sagt. So zumindest interpretierte Sieff den entscheidenden Satz: "Die Klagepartei verpflichtet sich, über den Abschluss sowie den Inhalt des Vergleichs Stillschweigen gegenüber Dritten zu bewahren." Demnach hätte sie nicht mal im Freundeskreis darüber reden dürfen. Kurzerhand lehnte Sieff den Vergleich ab, weil sie sich bis heute als ein Betrugsopfer sieht. Und darüber nicht schweigen will.

Ihr Fall macht zweierlei deutlich: Volkswagens Ankündigung, über 50 Prozent der Verfahren zu gewinnen, ist allenfalls deshalb aufrechtzuerhalten, weil der Konzern und die Autohäuser viele Vergleiche schließen. Zudem hat sich spätestens mit dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom Februar, das lokale Fahrverbote für Diesel grundsätzlich für zulässig erklärte, die Stimmung im Land geändert. Es geht nicht mehr um abstrakte Schwarzmalerei, sondern um konkrete Ängste, die denen vor einer Enteignung gleichkommen könnten.

Schon seit einigen Monaten, so beobachtet es beispielsweise der ADAC, würden häufiger VW-kritische Urteile gesprochen. Autobesitzer wie Sieff bekommen also häufiger recht. Ihr Fall ist gut dokumentiert: Die 64-Jährige hat sogar noch das Exposé, das ihr der Autohändler seinerzeit für den VW Golf VI 1,6 TDI Comfortline überreichte. 15.590 Euro sollte der 2011 zugelassene Gebrauchtwagen kosten, angepriesen wurde das Fahrzeug mit der Bluemotion-Technologie, Effizienzklasse A und Euro-5-Schadstoffklasse. Es galt damit als besonders sauber und umweltverträglich. Im Dezember 2014 kaufte Sieff das Fahrzeug. "Ich wollte, dass es ökologisch ist und ein Navi hat", sagt sie.

Als der Skandal im September 2015 publik wurde, stand schnell fest, dass auch Sieffs Golf von einem manipulierten Motor angetrieben wird, einem Diesel vom Typ EA 189. Sieff nahm sich einen Anwalt, und der setzte sich mit ihrer Rechtsschutzversicherung in Verbindung. Die Antwort kam prompt, so erzählt sie es heute: "Was möchte denn die Frau? Ihr Auto fährt doch!" Sieff gab sich damit nicht zufrieden und verklagte die Rechtsschutzversicherung. Einen Tag vor der Verhandlung gab die klein bei und zahlte das Anwaltshonorar. "Es geht mir nicht um meinen kleinen blöden Golf, sondern darum, dass Volkswagen sich einfach hinstellt und so tut, als sei alles in Ordnung", sagt sie.