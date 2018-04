Jagd der Rätselknacker

Schon wieder ein Umzugswagen! Seitdem sich Emilys Eltern vorgenommen haben, einmal in jedem der 50 Bundesstaaten der USA zu leben und darüber in einem Internet-Blog zu schreiben, packt die Familie alle paar Monate Kisten und zieht weiter. Das klingt aufregend, macht Emily aber sehr einsam. Wie soll man denn ständig neue Freunde finden?

Zum Glück gibt es Griswolds Bücherjagd, ein Spiel, bei dem Leute ihre Bücher verstecken. Zu denen posten sie dann im Netz Rätsel, damit andere Mitspieler sie finden können. Emily liebt dieses Spiel und ist inzwischen eine gute Codeknackerin. Doch dann wird Mr Griswold, der Erfinder der Bücherjagd, überfallen und schwebt in Lebensgefahr. Ist es mit dem Spiel vorbei, wenn Mr Griswold stirbt? Was hat es mit dem seltsamen Buch voller Rechtschreibfehler auf sich, das Emily in einem U-Bahn-Schacht findet? Und wer sind die finsteren Typen, die sie nach der Schule verfolgen?

Wer Lesen bisher nicht sehr spannend fand, wird nach diesem Buch anders denken. Versprochen! Und wer mehr will: Es folgen zwei weitere Bände. Bis die erscheinen, kannst du dir ja selbst eine Bücherjagd ausdenken.



J. Ch. Bertman: "Mr Griswolds Bücherjagd". Deutsch von E. Martins; Mixtvision Verlag 2018; 368 S., 14,90 €; ab 11 Jahren

Urlaub bei Oma Hexe

Stell dir mal vor, deine Mama hat einen Unfall, und weil niemand sonst Zeit hat, musst du mit deinen beiden jüngeren Brüdern zu einer Oma, die du gar nicht kennst. Die wohnt nicht nur in einem kleinen alten Haus, zu dem keine Straße führt, sie will euch mit einem Gewehr in der Hand auch direkt wieder aus dem Garten jagen. Schöne Sommerferien sehen anders aus, oder?

Leider wird es für Martha und ihre Brüder erst mal nicht besser: Die Oma hat keinen Fernseher, kein Internet, ja nicht mal ein Festnetztelefon. Langeweile kommt bei den Geschwistern aber auch nicht auf, denn ständig gibt die Oma ihnen etwas zu tun: Geschirr abwaschen, Obst zum Marmeladekochen pflücken, Kartoffeln pellen. Aufpassen, dass den Kindern nichts passiert, tut die alte Hexe hingegen nicht. Sogar der kleine Mats darf alleine auf dem Steg am Wasser spielen. Unerhört!

Erstaunlicherweise verbringen Martha und ihre Brüder trotz all des Furchtbaren den schönsten und aufregendsten Sommer ihres Lebens: Sie lernen, wie gut es sich anfühlt, etwas allein zu schaffen, und sie verstehen, warum Familie eine reichlich vertrackte Angelegenheit sein kann. Und ganz nebenbei fangen sie noch einen Gangster.

Kirsten Boie: "Ein Sommer in Sommerby". Oetinger Verlag 2018; 320 S., 14,– €; ab 9 Jahren

Mein Hund, dein Hund

Gerade hatte sich Parker daran gewöhnt, dass Alaska nicht mehr bei ihr ist. Alaska, ihre geliebte Hündin, die ausziehen musste, weil Parkers kleiner Bruder allergisch ist. Doch dann sitzt Alaska nach den Ferien plötzlich vor der Schule. Sie wartet allerdings nicht auf Parker, sondern auf Sven – den fiesesten Jungen der Klasse. Dank ihm hat sich Parker gleich in der ersten gemeinsamen Stunde zum Gespött gemacht. Und bei dem lebt nun ihre Alaska?

Dass Sven nur gemein ist, um seine eigene Schwäche zu überspielen, versteht Parker erst später. Der Junge hat Epilepsie. Er bekommt Anfälle, bei denen er zuckend zusammenbricht und sterben kann. Und Alaska soll ihn als Hilfshund beschützen.

Anna Woltz erzählt in diesem Buch von ganz unterschiedlichen Ängsten: Sven hat Angst vor seiner eigenen Krankheit und davor, dass alle in ihm nur den zappelnden Freak sehen. Parker hat Angst, dass ihr geliebter Hund nun einen anderen Menschen lieber hat als sie. Und die Erwachsenen haben Angst vor, ja wovor eigentlich? Vermutlich vor dem Leben, das sie nicht bis ins Letzte kontrollieren können. Es ist keine lustige, heitere oder leichte Geschichte, aber eine, die mutig ist und Mut macht.

Anna Woltz: "Für immer Alaska". Deutsch von A. Kluitmann; Carlsen Verlag 2018; 176 S., 12,– €; ab 12 Jahren

In der magischen Stadt

Niemals elf Jahre alt zu werden, das ist Morrigans sehnlichster Wunsch. Dann wird es nämlich aus und vorbei sein mit ihrem Leben – das besagt jedenfalls ein Fluch, der auf ihr liegt. Angeblich. Denn während die Familie ihren Tod betrauert, reist Morrigan quicklebendig in die mysteriöse Stadt Nevermoor, in der es von magischen Wesen und Menschen mit außergewöhnlichen Fähigkeiten nur so wimmelt. Hergebracht wurde sie von einem quirligen Forscher names Jupiter North, der in einem Hotel lebt und Morrigan zum Mitglied der Wundersamen Gesellschaft machen will. Dafür muss sie vier Prüfungen bestehen und mit einem besonderen Talent überzeugen. Ihr neues Leben gefällt Morrigan ziemlich gut, nur: Was soll sie bloß für ein Talent haben?

Menschen, die mit Regenschirmen fliegen, sprechende Riesenkatzen, verfluchte Kinder und magische Prüfungen: In Morrigans Geschichte tauchen Ideen aus den unterschiedlichsten berühmten Kinderbüchern auf. Allerdings verwebt Jessica Townsend sie so gekonnt, dass eine ganz eigene Geschichte herauskommt. Die bleibt auch am Ende geheimnisvoll. Alle Rätsel werden erst mit Band zwei und drei gelöst sein.

Jessica Townsend: "Nevermoor". Deutsch v. F. Fritz u. H. Koop; Dressler Verlag 2018; 432 S., 19,– €; ab 10 Jahren



Auf geheimer Mission

Ein Schuldirektor, der Kinder hasst? Keine gute Kombi! Direktor Glauber sieht in seinen Schülern kleine Biester, am schlimmsten findet er ihre ewigen Ausreden. Als Laura aus der 3b mit einer besonders bekloppten Erklärung daherkommt, warum sie ihre Hausaufgaben nicht machen konnte, langt es dem Direktor. Diesem Kind wird er die dreisten Lügen austreiben!

Täglich muss Laura nun im Büro des Schulleiters antanzen und ihre Geschichte erzählen. Die geht so: Für Hausaufgaben war keine Zeit, weil Laura mit ihrer Freundin Gerti und ihrem Bruder Robert auf einer geheimen Mission in Marokko war, um durchgeknallten Wissenschaftlern die Tour zu vermasseln. In den Nebenrollen: ein fantastischer Superstaubsauger und mehrere putzige Erwachsene.

Der Autor Salah Naoura hat sich eine total verrückte Geschichte ausgedacht. Die aber lässt er Laura, Gerti und Robert so überzeugend erzählen, dass nicht nur Direktor Glauber anfängt, sie zu glauben. Das ist ein großer Lesespaß. Vor allem zeigt dieser Roman, was Geschichten können: Menschen in ihren Bann ziehen – und glücklich machen. Selbst einen obergrummeligen Schuldirektor.

Salah Naoura: "Der Ratz-Fatz- x-weg 23". Beltz & Gelberg Verlag 2018; 209 S., 12,95 €; ab 8 Jahren