Als Angela Merkel vor einem Jahr nach Washington reiste, war die Aufgabenverteilung noch klar. Der deutschen Kanzlerin als Dienstältester unter den Regierungschefs der großen Wirtschaftsnationen fiel die Rolle zu, den neu gewählten amerikanischen Präsidenten in der westlichen Wertegemeinschaft zu begrüßen – und auf den richtigen Weg zu bringen. Für die New York Times war Merkel die "Führerin der freien Welt". Wenn die Kanzlerin an diesem Freitag erneut Donald Trump die Hand schüttelt, ist sie ernüchtert. Denn Trump sind die westliche Wertegemeinschaft und Merkels Versuch, ihn zum Multilateralismus zu bekehren, ziemlich egal – wenn sie amerikanischen Interessen im Wege stehen. Es geht also um Streitfragen bei dieser Visite. Welche sind die dringendsten?

Iran

Merkel will das wohl wichtigste Abrüstungs-Abkommen der vergangenen 20 Jahre retten. Für den US-Präsidenten ist der Nuklearvertrag mit dem Iran der "schlechteste Deal aller Zeiten". Für die Europäer ist das Abkommen ein Muster, wie man ambitionierte Mittelmächte vom Bau von Atomwaffen abhält. Doch rationale Argumente verfangen kaum. Der Iran ist für Trump eine emotionale Sache, er hat seinen Wählern versprochen, das Abkommen zu schreddern. Aber sobald Trump aussteigt, kann der Iran mit dem Bau der Bombe weitermachen. Merkel wird deshalb am Freitag für eine vierseitige Abmachung zwischen Europäern und Amerikanern werben. Der zufolge würden sich die EU und die USA auf gemeinsame Maßnahmen gegen das iranische Raketenprogramm einigen, gegen die iranische Expansion in Syrien, im Jemen, im Irak. Im Gegenzug soll der Atomvertrag mit Teheran bestehen bleiben. Wenn Trump diesen Deal ablehnt, wollen sich die Europäer nicht an Strafmaßnahmen gegen den Iran beteiligen. Das ist die Ansage: Wenn es keine gemeinsame Lösung gibt, dann zerbricht die einheitliche Front des Westens.

Verteidigung

Trump ist nicht der erste US-Präsident, der sich über die geringen deutschen Verteidigungsausgaben ärgert. Schon Obama sprach von "Trittbrettfahrern". Aber Trump fehlt Obamas Nachsicht. Lautstark poltert er gegen die Drückebergerei der Verbündeten. Die Zahlen geben Trump recht. Die Deutschen hatten 2017 einen Wehretat von 1,22 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung. Auf mehreren Nato-Gipfeln haben sie sich – mit Merkels Segen – verpflichtet, den Etat bis 2024 dem Nato-Ziel von zwei Prozent anzunähern. Nur handelt Berlin nicht danach. Im vorigen Jahr ist der Verteidigungshaushalt bloß um 0,03 Prozent der Wirtschaftsleistung gestiegen. Der neue Koalitionsvertrag legt obendrein fest, dass der Wehretat nicht schneller wachsen darf als die Ausgaben für Entwicklung und auswärtige Kulturpolitik.

So nähert sich Deutschland nicht an, sondern bleibt weit hinter den Verbündeten zurück. Trump wird Merkel mit dieser unangenehmen Wahrheit traktieren. Merkel wird dagegen auf das deutsche Engagement in Litauen, Afghanistan und Mali zeigen. Trump dürfte das nicht überzeugen. Seine erratische Politik hat das Vertrauen unter den Verbündeten erschüttert. Die deutsche Weigerung, deutlich mehr für die Verteidigung zu tun, trägt das Ihre dazu bei.

Handel

Die Hauptquelle der deutschen Wirtschaftskraft ist zugleich auch ihre größte Schwachstelle: die Abhängigkeit des Landes von der Exportindustrie. Autos, Maschinen oder Chemikalien aus Deutschland sind im Rest der Welt begehrt, auch in den Vereinigten Staaten. Allein im vergangenen Jahr wurden deutsche Waren im Wert von 111 Milliarden Euro in die USA geliefert, umgekehrt waren es nur 61 Milliarden. Donald Trump passt das nicht, deshalb droht er mit Strafzöllen – obwohl dies nach allgemeiner Auffassung rechtswidrig ist.

Merkel will ihn von diesem Vorhaben abbringen. Das Problem dabei: Wenn sie zu sehr auf Trump zugeht, wird er belohnt, was ihn womöglich darin bestärkt, Regeln zu brechen, um amerikanischen Firmen Vorteile zu verschaffen. Merkel versucht es deshalb mit einer Doppelstrategie: Sie will – in Abstimmung mit der EU – Trump einerseits Gespräche über transatlantische Handelserleichterungen anbieten und andererseits den Druck auf China erhöhen. Das Land liefert nämlich noch mehr Waren in die USA als die Deutschen, weshalb der amerikanische Präsident ihm ebenfalls Zölle angedroht hat. Und in der Bundesregierung hofft man: Solange Trump mit den Chinesen beschäftigt ist, lässt er die Deutschen in Ruhe.