Nachdem der unerträgliche Farid Bang und der fast noch unerträglichere Kollegah den Echo gewonnen hatten, schrieb irgendein Lehrer in irgendeiner deutschen Schule "Mein Körper definierter als von Auschwitz-Insassen" an die Tafel; jene Zeile, auf die sich immer wieder bezogen wurde, um den beiden Rappern Antisemitismus nachzuweisen. Und daraufhin meldete sich dann eine Schülerin und fragte: "Sollen wir den Satz abschreiben?", wobei diese gedankenlose und reflexhafte Reaktion in etwa der Dynamik entspricht, die aktuell in der Debatte um Antisemitismus in Deutschland zu beobachten ist.

Als dann auch noch bekannt wurde, dass ein junger Mann in Berlin auf der Straße angegriffen worden war, nur weil er eine Kippa trug, solidarisierten sich Deutsche sofort mit jenem Land, auf das sie gerne stolz wären, nämlich mit einem Deutschland, in dem es keinen Antisemitismus gibt. "Antisemitismus hat keinen Platz im Prenzlauer Berg", sagt Monika Grütters, CDU. "Für Antisemitismus gibt es keinen Platz in Deutschland", sagt Thomas Oppermann, SPD.

Die Nicht-bei-uns-Reaktion verweist nicht nur auf eine narzisstisch-patriotische Kränkung, sondern auch darauf, dass das aufgeklärte und liberale Milieu nicht so richtig weiß, wie es abseits des eigenen sogenannten Kiezes aussieht. Kollegah und Farid Bang funktionieren gegenwärtig als eine Art Katalysator – aber diese Sache mit dem Antisemitismus haben sie bestimmt nicht erfunden. Spricht man mit Jugendlichen aus dem Iran, Irak oder aus Syrien, dann erfährt man häufig, dass Beyoncé und Jay-Z des Teufels sind und dass der Teufel wiederum dem internationalen Finanzjudentum vorsteht.

Am konsequentesten und brutalsten in ihrem Judenhass waren zwar bisher eindeutig die Deutschen. Interessanter und diskussionswürdiger aber scheint momentan der andere, also gewissermaßen der volksfremde Antisemitismus zu sein. Nämlich jener, den die biodeutsche Gesellschaft mit der Power zum Zeitungenvollschreiben und Im-Fernsehen-Sein vor allem dann zur Kenntnis nimmt, wenn die anderen, also diese jungen Männer mit den schwarzen Haaren (da wird gerne übersehen, dass Kollegah Biodeutscher ist), Preise bekommen, und das, obwohl sie sich antisemitisch geäußert haben. Da machen "wir" wirklich nicht mit.

Tatsächlich gab es so viel "wir" wie in der aktuellen Diskussion über Antisemitismus schon lange nicht mehr: "Wir", sagt Robert Habeck. "Wir", sagt Horst Seehofer. "Wir", sagt Alice Weidel. "Wir", sagt Heiko Maas.

Dabei müsste man doch, wenn man irgendwas von Germany verstanden hat, diesem "Wir" superskeptisch gegenüberstehen.

Denn dieser Holocaust – der mysteriöserweise in Deutschland von Hitler und ein paar Männern in SS-Uniform durchgeführt wurde und über den "wir" mit unseren Großeltern lieber nicht geredet haben –, an den erinnern "wir" uns immer pünktlich, und wenn Volksfremde in der Öffentlichkeit antisemitische Sachen sagen, dann widersprechen "wir", und zwar pronto, denn andernfalls ist Deutschland nicht mehr "unser" Land.

Natürlich kritisieren "wir" Israel und haben dafür sogar die "Israelkritik" erfunden, aber das, liebe Bundesbürger, ist echt was anderes, schließlich können wir als stabile Deutsche überhaupt keine Antisemiten sein. Ich meine, hallo, "wir" sind Deutsche! Antisemitismus hat also wenig mit "uns" zu tun, antisemitisch sind Jugendliche mit Migrationshintergrund, aufgepumpte Rapper oder halt irgendwelche Hakenkreuze, die aber längst tot sind. Das ist insgesamt toll und sogar ein bisschen praktisch, denn die Juden wurden von den Deutschen nicht nur systematisch ausgelöscht, Deutschland hat es zudem geschafft, sich darüber noch eine stolze neue Identität zuzulegen. Dabei ist dieses schicke neue "Wir", auf das "wir" (endlich wieder!) stolz sein können, doch gerade eigentlich gar nicht das Thema. Es geht nicht um "uns", sondern um Juden, die angegriffen werden, ausschließlich weil sie Juden sind. Und insofern ist es möglicherweise echt keine gute Idee, mit der "Wir"-Vokabel zu operieren. Denn hinter "wir" kann man sich gut verstecken, und wenn es "uns" gibt, dann gibt es auch "die".