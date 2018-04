Es ist der Gipfel vor dem Gipfel. Viel steht auf dem Spiel, für Korea fast alles. An diesem Freitag treffen sich Südkoreas Präsident Moon Jae In und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un. Sie sollen den Weg frei machen für das noch wichtigere Treffen zwischen Kim und US-Präsident Donald Trump.

Kommt es Ende Mai, Anfang Juni tatsächlich zur Begegnung zwischen dem "kleinen Raketenmann" (Trump über Kim) und dem "senilen Trottel" (Kim über Trump), dann wird die Welt Zeuge des denkwürdigsten Händedrucks, seit Richard Nixon 1972 dem greisen Mao Zedong in Peking seine Aufwartung machte.

Aber dafür muss erst einmal Gipfel Nummer eins klappen. Um drei Themen wird es im Grenzort Panmunjom gehen, so sagen südkoreanische Diplomaten: um die nukleare Abrüstung, eine Friedensregelung für Korea und Verbesserungen in den innerkoreanischen Beziehungen.

Themen also, für deren Bewältigung Ost- und Westdeutschland, die USA und die Sowjetunion, Warschauer Pakt und Nato ungefähr zwei Jahrzehnte brauchten. Erst dann war der Kalte Krieg in Europa überwunden. Und in Korea soll das im Handumdrehen gelingen?

Trump will beweisen, dass seine Politik des "maximalen Drucks" funktioniert

Das glaubt natürlich niemand. Immerhin, seit Jahresbeginn gab es lauter gute Nachrichten. Der Norden beteiligte sich an den Olympischen Winterspielen im Süden. Kim protestiert nicht länger gegen die Manöver der südkoreanischen und amerikanischen Streitkräfte. Auch fordert er inzwischen nicht mehr den Abzug der US-Truppen aus Südkorea als Gegenleistung für die von ihm versprochene atomare Abrüstung. Und soeben verkündete er auch noch, auf weitere Atom- und Raketentests verzichten zu wollen.

Das kann doch alles nicht wahr sein!

Möglicherweise doch, sagt sich Südkoreas Präsident Moon. Seine Regierung verbreitet Optimismus. An Hauswänden in Seoul hängen Riesenbanner, die einen überdimensionalen Handschlag zwischen Nord und Süd und ein wiedervereinigtes Korea zeigen.

Moon prescht voran wie einst Brandt und Bahr, deren ostpolitischer Eifer den Amerikanern anfangs gar nicht geheuer war. Der Unterschied zu damals: Donald Trump möchte unbedingt einen Deal mit dem "Raketenmann" schließen. Also stärkt er Moon den Rücken.

Welche Gegenleistungen aber verlangt Nordkorea? Im Kern geht es um Garantien für seine Sicherheit. Heute bilden aus Sicht des Regimes Atomwaffen diese Lebensversicherung. Die würde es nur aufgeben, wenn eine andere Lebensversicherung an ihre Stelle träte. Wenn zum Beispiel die USA einen Friedensvertrag mit Nordkorea schlössen, verbunden mit der Aufnahme diplomatischer Beziehungen.

Der logische Haken daran: Kim glaubt, Amerika lasse sich nur deshalb auf Verhandlungen ein, weil Nordkorea der Weltmacht als Atomstaat gegenübertrete. Richtig daran ist, Länder ohne Atomwaffen werden eher angegriffen. Kann es Kim mit der "Entnuklearisierung" trotzdem ernst sein? Denkbar, denn von Atombomben wird sein Volk nicht satt. Die Sanktionen, die der UN-Sicherheitsrat seit 2006 über sein Land verhängt und ständig verschärft hat, bedeuten auf mittlere Sicht den Ruin des Landes.

Welche Chancen also gibt es für eine Einigung? Am besten fragt man nach den Interessen der Beteiligten. Kim Jong Un will sich aus der Garrotte der Sanktionen befreien. Donald Trump will es dem sicherheitspolitischen Establishment zeigen, will beweisen, dass seine Strategie des "maximalen Drucks" tatsächlich funktioniert. Moon Jae In will keinen Krieg.

Möglich deshalb, dass es bei den Gipfeln tatsächlich einen spektakulären Durchbruch gibt – die Einigung auf eine "Friedensregelung" für Korea als erster Schritt zu einem Friedensvertrag. Bis heute herrscht offiziell Krieg, es gibt nur das Waffenstillstandsabkommen von 1953.

Dann aber, wenn es um die Atomwaffen geht, dürfte es schwierig werden. Kaum vorstellbar, dass der Norden komplett auf den Besitz der Bombe verzichtet. Genau das verlangen aber die UN-Resolutionen: die "vollständige, nachprüfbare und unumkehrbare" Vernichtung aller nordkoreanischen Atomwaffen.

Es kann nur Zug um Zug gehen: Zerstörung von Nuklearwaffen gegen Lockerung der Sanktionen. Nur keine voreiligen Konzessionen machen! Nordkorea hat die Welt oft genug hinters Licht geführt. Man schreibt es nicht gern, aber Härte ist für Korea die beste Hoffnung.

