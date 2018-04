Natürlich trage ich keinen Helm, natürlich verzichte ich auf festes Schuhwerk und lederne Hosen. Wer macht das schon, in Thailand, auf einem Moped? Ich fahre schnell auf einer Schotterpiste, bis mir ein Schlagloch den Lenker aus der Hand reißt und ich auf dem Boden aufschlage. Meine Schulter gibt dem Druck meines Körpers mit einem dumpfen Krachen nach. Ebenso das Gelenk meiner rechten Hand. Und nun liege ich da, zitternd, bei 40 Grad im Schatten, die Zunge leckt über die Zähne, weil ich sie so schön finde, es scheint keiner zu fehlen. Ich bin nicht schwer verletzt, denke ich. Und dann: Ich bin nicht versichert.

Auslandskrankenversicherungen sind wichtig. Ihre deutsche Gesundheitskarte hilft Ihnen gar nichts, wenn Sie im Wanderurlaub in Kanada umknicken. Was allerdings nicht bedeutet, dass man sie ständig braucht. In 25 Reisejahren habe ich noch nie so eine Versicherung in Anspruch genommen. Und doch laufen bei mir ungefähr fünf davon parallel; auch ohne Unfallschock vergesse ich gerne, dass ich schon versichert bin.

Erst schloss mein Vater eine für mich ab, dann habe ich mir mal am Frankfurter Flughafen eine gekauft (so etwas geht last minute an jedem großen Flughafen der Welt). Außerdem besitze ich mehrere Kreditkarten, die alle eine Krankenversicherung für Fernreisen einschließen. Und die sind gar nicht mal so übel. Im Amazonasgebiet konnte ich mal einen Kollegen beobachten, der Zahnschmerzen hatte und sich eine Plombe in einem Urwaldkrankenhaus machen ließ. Kostenpunkt: 150 Euro. Er bezahlte einfach mit seiner Karte und bekam das Geld daheim umstandslos erstattet.

An so etwas dachte ich gar nicht nach meinem Unfall in Thailand. Ich lag auf einer Strandliege in einem unverputzten Zimmer und ließ mir von einer Masseurin die Steine aus der Hand pulen. Auch richtete sie meine Schulter, nur beim Handgelenk empfahl sie einen Arztbesuch in Bangkok. Die gesamte Behandlung dauerte mehrere Stunden, erforderte meterweise Mullbinden und unzählige Liter Jod. Aber mir ging es gut, nachdem der Muskelkater abgeklungen war. Kosten der Behandlung: 20 Euro.

Später, im Krankenhaus in Bangkok, sah ich Touristen, die schlimmere Unfälle hinter sich hatten als ich. Viele warteten darauf, dass ihre Eltern einen Kredit aufnahmen, um die Behandlung zahlen zu können. Ich hätte ihnen gerne eine meiner Policen abgetreten. Allerdings musste ich selbst oft bemerken, dass ich keineswegs überversorgt bin. Als ich kürzlich nach Somalia reiste, las ich im Kleingedruckten, dass keine meiner Versicherungen in so einem Land hilft. Für Krisengebiete braucht man besonderen, extrem teuren Schutz. Und was ein Krisengebiet ist, bestimmt der Versicherer. Wissen sollte man auch, dass üblicherweise nur die ersten dreißig Tage einer Reise versichert sind. Wer ein Sabbatical im Ausland plant, sollte also entsprechend vorsorgen.

Das ist der wichtigste Tipp: Suchen Sie vor jeder großen Auslandsreise die Versicherung, die darauf zugeschnitten ist. Vertrauen Sie nicht darauf, dass eine von denen, die Sie schon haben, irgendwie passen wird. Dabei zahlt man nur drauf. Ich weiß das alles und habe immer noch meine fünf. Womöglich werden es aber noch mehr.