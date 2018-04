Freundlich sieht der Mann aus in seinem beige karierten Halbarmhemd und mit seiner randlosen Brille. Der Gürtel unter dem Bauch hindert seine Hose nicht ganz daran, sich – weil etwas zu lang – auf seinen Gesundheitsschuhen zu stauchen. Es ist ein harmloser, fast ein wenig biederer Eindruck, den er vermittelt. Ein Eindruck, der im deutlichen Gegensatz zu dem steht, was er gerade vorstellt. Denn das ist hochmodern.

Er hat nämlich eine Software entwickelt. Und die will er jetzt unter die Lehrerschar bringen. Diese sitzt vor ihm mit geduckten Köpfen. Manch einer der Anwesenden rollt kraft etwas Restwiderstandes mit den Augen, als wolle man fragen, was das denn nun wieder solle. Man könne jetzt Zeugnisnoten auch per Computer erstellen. Man kann ...?

Nein, man muss.

Man muss mit der Zeit gehen.

Mit der Zeit geht auch der Restwiderstand an diesem Nachmittag. Der Mann ist nett, aber kein unterhaltsamer Redner. Es mag auch an der Materie liegen, aber er lähmt die Zuhörerschaft fast zwei Stunden lang mit seinen Ausführungen.

Er erläutert per PowerPoint-Präsentation die Vorteile dieses digitalen Vorgehens gegenüber dem altbackenen, dem manuellen Zeugnisschreiben. Man könne das auch zu Hause machen, sagt er, als sei dies tatsächlich vorher ein Ding der Unmöglichkeit gewesen, die neue Software ließe das zu. Sie koste nichts zusätzlich, was immer dieses "zusätzlich" heißt, und sie fördere die Teamarbeit unter den Kollegen, weil ja immer welche Hilfe bräuchten: Das müsse "an dieser Stelle einmal gesagt sein".

Ulrike Gastmann Unsere Kolumnistin lebt in Leipzig. Jede Woche beschreibt sie die kleinen Geschichten des Alltags und die großen Gefühle, die dahinterstecken

All das, was gesagt werden musste, erreichte in dieser Software-Weiterbildung für Lehrer vermutlich nur wenige Ohren. All das ist nun schon ein paar Jahre her. Aber es hatte Folgen: Lehrer, die Zeugnisse noch mit der Hand ausfüllen wollten, vielleicht weil sie das Ganze als Zumutung oder Infantilisierung ihrer selbst empfanden, mussten fortan einen gesonderten Antrag dafür stellen. Das ist längst Vergangenheit. Die Option existiert nicht mehr.

Mich ließ das damals – offen gestanden – etwas ratlos zurück.

Ich habe mich damals gefragt, ob dieses Abducken trotz aufkommender Zweifel, dieses Mitmachen bei allem, was sich "Innovation" nannte, eigentlich ein ostdeutsches Phänomen darstellte. Weil wir etwas beweisen wollten, besser sein wollten als früher, uns keinerlei technischem Fortschritt entgegenstemmen und uns schon gar nicht irgendeiner Ostalgie verdächtig machen wollten, indem wir auf Bewährtes oder durchaus Praktikables pochten. Damit hatten wir womöglich besonderen Anteil an Entwicklungen, die der Gesellschaft nicht ausschließlich Gutes gebracht zu haben scheinen – Erschöpfung, Burn-out, Hamsterradgefühl, was auch immer.

Vielleicht lag es daran. Vielleicht auch nicht. Vielleicht haben bisher viele von überallher, nicht nur aus Ostdeutschland, relativ enthusiasmiert mitgemacht.