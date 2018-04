Natürlich nicht ganz ungewöhnlich, dass ein US-Präsident mit zunehmender Amtszeit immer mehr Probleme zu bewältigen hat. Aber die Anzahl und die Art der Probleme, mit denen Donald Trump mittlerweile zu kämpfen hat, ist, sagen wir, außergewöhnlich in jedem Sinn. Sie reichen von der Atomkriegsdrohung bis zum angeblichen Sex mit einem Pornostar. Wenn Bundeskanzlerin Angela Merkel an diesem Wochenende nach Washington kommt, trifft sie auf einen Präsidenten in einem Mehrfrontenkampf, der das Überleben im Amt einschließt. Grund genug, Trumps Probleme einmal der Reihe nach aufzuzählen.

"Schleimbeutel" James Comey

Glaubt man Trumps Twitter-Mitteilungen, ist momentan kein Problem größer als James Comey. Der ehemalige FBI-Direktor gehört in die Kategorie Bumerang. Trump hatte den Chef der Bundespolizei vor einem Jahr wegen dessen Nachforschungen über mutmaßliche Russland-Verbindungen des republikanischen Wahlkampfteams entlassen. Nun hat Comey ein Buch über den Rausschmiss veröffentlicht und tourt damit durch die Talkshows. Er wirft Trump vor, moralisch für das Amt des Präsidenten ungeeignet zu sein und wie ein Mafia-Boss zu agieren, der absolute Loyalität von seinen Untergebenen verlange. Trump kann gar nicht aufhören, den ehemaligen FBI-Chef zu beschimpfen. Comey sei ein Lügner, der schlimmste FBI-Direktor der Geschichte und ein "Schleimbeutel".

Was Trump allerdings beunruhigen sollte, ist, dass Comey in jedem Interview sagt, es gebe Indizien dafür, dass Trump die Justiz behindert habe. Denn dies ist eine der Fragen, der FBI-Sonderermittler Robert Mueller mittlerweile nachgeht. Womit wir beim zweiten Problem wären.

"Hexenjäger" Robert Mueller

Robert Mueller wurde nach Comeys Entlassung vom US-Justizministerium eingesetzt, um die möglichen Russland-Verstrickungen des Trump-Teams zu untersuchen. Die Ermittlungen haben bereits zu einer Vielzahl von Anklagen geführt. Sie alle setzen Trump unter Druck. So ist etwa sein ehemaliger Wahlkampfleiter Paul Manafort wegen Geldwäsche angeklagt. Trumps ehemaliger Nationaler Sicherheitsberater Michael Flynn hat sich schuldig bekannt, das FBI belogen zu haben, und arbeitet nun als Zeuge mit Mueller zusammen. Einige ehemalige Wahlkampfmitarbeiter haben sich ebenfalls zur Kooperation mit Mueller bereit erklärt. Trumps Schwiegersohn Jared Kushner wird von Staatsanwälten in Brooklyn genauestens überprüft, und auch vor Trumps Geschäftsverbindungen macht Mueller nicht halt. Mueller rückt Trump immer näher, weshalb Trump schon mehrfach mit dem Gedanken gespielt hat, ihn zu entlassen. Er wirft ihm eine "totale Hexenjagd" vor. Trumps Berater haben ihn offenbar bislang immer davon abgebracht, denn mit diesem Schritt könnte Trump eine Verfassungskrise auslösen: Der Präsident griffe per Amtsgewalt in die Gewaltenteilung ein. Gerüchten zufolge überlegt Trump nun, ersatzweise Rod Rosenstein zu entlassen, den stellvertretenden Justizminister, der Mueller eingesetzt hatte.

Schweigegeld für Stormy Daniels?

Im Zuge der Ermittlungen durchsuchte das FBI in New York auch die Räume des langjährigen Trump-Anwalts Michael Cohen. Der Jurist soll in nahezu alle Geschäfte des Bauunternehmers Trump eingeweiht gewesen sein, auch in Deals mit fragwürdigen Autokraten und Oligarchen in Kasachstan, Georgien oder Aserbaidschan. Aber nicht nur das: Cohen agierte auch als Trumps Kettenhund; er soll dessen Gegner bedroht und eingeschüchtert haben. Den FBI-Ermittlern geht es unter anderem um 130.000 Dollar, die Cohen kurz vor der Präsidentschaftswahl an die Pornodarstellerin Stormy Daniels gezahlt hatte. Sie hatte nach eigener Aussage eine Affäre mit Trump und behauptet, die Summe als Schweigegeld erhalten zu haben. Cohen wiederum behauptet, er habe das Geld ohne Trumps Wissen aus eigener Tasche gezahlt, um seinen Chef vor falschen Gerüchten zu beschützen.

Atomkonflikt I

Ein Thema macht Trump momentan dagegen eher gute Laune, und zwar das baldige Zusammentreffen mit dem nordkoreanischen Diktator Kim Jong Un. Nach einer hitzigen verbalen Eskalation im vergangenen Jahr darüber, wer wen schneller vernichten könnte, scheint Kim nun verhandeln zu wollen. Trump frohlockt. "Lustig, wie all die Experten, die nie einen Deal mit Nordkorea zustande gebracht haben, mir jetzt sagen wollen, wie man einen Deal macht", twitterte er am Sonntag. Das Treffen zwischen Trump und Kim Jong Un ist für ein noch nicht bekanntes Datum im Mai geplant, doch die Angst ebenjener Experten wächst, dass Kim die Amerikaner seit einiger Zeit kunstvoll in eine Falle treibe und am Ende Zugeständnisse und Sicherheitsgarantien ohne wirkliche Gegenleistung erhalten könnte. Haben Trumps Sanktionen Kim zu Verhandlungen getrieben, wie er selber glaubt? Oder war dessen Eskalation mit dem Atomtest im September und der Ankündigung, dass seine Atomwaffen nun auch amerikanische Ziele treffen könnten, Teil eines ausgeklügelten Plans? Neben Trumps Begeisterung werden daher die Stimmen immer lauter, die davor warnen, dass Amerika bei den Gesprächen übervorteilt werden könnte.

Atomkonflikt II

Das Atom-Problem mit Nordkorea ist also noch längst nicht gelöst, da schafft sich Trump ein zweites. Am 12. Mai muss er den im Jahr 2015 von den USA, der EU, Russland, Großbritannien, Frankreich und Deutschland ausgehandelten Nuklear-Deal mit dem Iran erneut bestätigen. Trump hat jedoch angedroht, dass er das nicht tun werde, sollte der Deal bis dahin nicht nachverhandelt sein. Der Iran hat für diesen Fall angekündigt, sein Atomprogramm wieder aufzunehmen. England, Frankreich und Deutschland haben zwar ein Paket an Nachforderungen zusammengestellt. Darin geht es um umfassendere Inspektionen und weitere Sanktionen als Bestrafung für den iranischen Raketentest und für die iranische Einmischung im Jemen, in Syrien und im Irak. Doch bislang war Trump das zu wenig. Außerdem hat er sich mit dem zukünftigen neuen Außenminister Mike Pompeo und dem neuen Nationalen Sicherheitsberater John Bolton zwei Hardliner als Berater an die Seite geholt, die einen Krieg gegen den Iran schon lange befürworten.