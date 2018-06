Alfred Dorfer © Peter Rigaud

Der ehemalige Bundeskanzler und nunmehrige Oppositionsführer dürfte eine eigene Fachkraft beschäftigen, die ihm die Pointen in den Mund legt. Nachdem er schon früher damit geglänzt hatte, dies oder das "powidl beziehungsweise "holler" zu finden, verglich er nun die Regierungskoalition mit einer "russischen Pyramide". Also "zwei Besoffene, die sich gegenseitig stützen". Irgendwie passt das nicht ganz zum mühsam aufgebauten Bild des Staatsmannes. Eher zum Zustand des "Schnoferlziehers", um in seinem Jargon zu bleiben, der den Verlust seiner Führungsposition nicht verwinden kann. Die Blauen bezeichneten ihn daher erneut als "Prinzessin", wie das zuvor schon intime Kenner taten. Und beweisen dieser Tage wieder einmal, wo die geschliffene Wortwahl tatsächlich zu Hause ist. Ein freiheitlicher Hinterbänkler nannte die "Prinzessin" einen "Oberschlepper", was immer das sein mag. Der Mann lieferte auch im Zuge seiner Rede wichtige Fakten. Die Familie sei der Ort, wo die Kinder gezeugt werden, grölte er. Das überrascht, gab es doch immer wieder Fälle, wo Familien erst nach der Zeugung entstanden. Ganz zu schweigen von Zeugungen, die ohne jede Familie auskamen. Kindergärten sind für den Steirer überhaupt "Kindesweglegungseinrichtungen". Das Interessanteste an dieser Inkarnation blauer Personalnot war aber die Performance. Der cholerische Cocktail aus Wortwahl, Duktus und hochrotem Kopf ließ bei vielen den Eindruck entstehen, hier wäre Alkohol im Spiel. Sofort beeilte sich der FPÖ-Parlamentsklub festzustellen, dass der Mandatar "keinesfalls betrunken" gewesen sei. Der rote Kopf sei dem Bluthochdruck geschuldet. Wie auch immer, diese Form des Entertainments kostet die Republik jedenfalls monatlich knapp 9.000 Euro. Damit wird klar, wer die wahren Staatskünstler sind.