Theresia Schwingenschlögl wacht in einem Ehebett auf, das nicht das ihre ist. Um halb sechs Uhr früh schlägt sie die geblümte Daunendecke zur Seite und streckt sich – leise, um die drei Kleinkinder nicht zu wecken, die tief schlafend neben ihr liegen und die für sie eigentlich Fremde sind.

Die 41-jährige Niederösterreicherin geht in die Küche, zieht falsche Schubladen heraus, sucht nach dem Brotmesser und beginnt, für die insgesamt sieben Kinder im Haus Wurstbrote zu belegen und Marmeladensemmeln zu schmieren. Mittlerweile weiß Schwingenschlögl, wem sie das Kakaopulver in die Tasse löffeln soll und wer das lieber selbst macht.

Schwingenschlögl ist eine von insgesamt 32 Dorfhelferinnen auf Niederösterreichs Bauernhöfen: Frauen, die im Auftrag des Bundeslandes einspringen, wenn eine Bäuerin ein Kind zur Welt bringt, krank oder gestorben ist. Frauen, die sich für ein Berufsbild mit durchaus traditionellem Rollenverständnis entschieden haben, das es so nur in Niederösterreich gibt. Sie kommen, um für den Bauern und seine Familie zu putzen, zu waschen und zu kochen. Auch im Stall springen sie ein, im Garten, bei der Ernte oder der Pflege der Alten.

"Im Grunde ist es in jedem Kuhstall gleich. Nur die Kühe sind anders." Marie Scheichelbauer, Dorfhelferin

Ausgebildet werden die Dorfhelferinnen, die meist mit 18 in den Beruf einsteigen, in der Landwirtschaftlichen Fachschule Gießhübel. Fächer wie Küchenführung, Hauswirtschaft, Religion, Kommunikation und Konfliktlösung stehen in den 16 Wochen der theoretischen Schulung auf dem Lehrplan, danach absolvieren die Schülerinnen 20 Wochen lang eine praktische Lehre, bei der sie im Kindergarten, im Altenheim und in speziellen Lehrbetrieben arbeiten.

Die praktische Ausbildung sei sehr wichtig, sagt Monika Schadenhofer, die beim Land Niederösterreich für die Einteilung der Dorfhelferinnen zuständig ist: "Jeder, der schon einmal versucht hat, mit einem Kleinkind in der Küche zu kochen, weiß das." Erst wer trotz quengelndem Baby am Arm ein Schnitzel goldbraun backen kann, ist bereit für den Beruf. Bestätigt wird das mittels kommissioneller Prüfung. Schafft man die, wird man mit einem Sondervertrag bei einem Einstiegsgehalt von 2.100 Euro brutto monatlich vom Land angestellt.

Eine der Neuen ist Marie Scheichelbauer. Die 19-Jährige mit dem Superman-"S" am blitzblauen Pulli unter der Arbeitsjacke und dem dicken, rotblonden Zopf, den sie unter einem Tuch verbirgt, wenn sie in den Stall geht, hat ihre Ausbildung vor knapp einem Jahr beendet. "Gut, dass der Frühling kommt", sagt sie. Obwohl draußen die Sonne auf den Sonntagsberg scheint und es im Mostviertel langsam zu blühen beginnt, wärmt sich die Luft nur langsam.

Im Stall drängen sich 40 Kühe zum Melken. Mit routinierten Bewegungen greift die junge Mostviertlerin nach Zitzenbechern und Schläuchen. "Im Grunde ist es in jedem Kuhstall gleich", sagt Scheichelbauer, die selbst auf einem Bauernhof aufgewachsen ist. "Nur die Kühe sind anders."

Ist Geschirrspülen Frauensache?

An die Eigenheiten der Tiere gewöhnt sie sich genauso schnell wie an die Eigenheiten der Menschen, bei denen sie arbeitet. Glasa, die Kuh, braucht lange beim Melken. Und wenn die Plastikwanne mit dem Lockfutter vor ihr leer ist, muht sie, bis Nachschub kommt. Helmut, der Bauer, hört beim Arbeiten Schlagermusik und mag es gern süß: Zur Nachspeise isst er am liebsten Kardinalschnitten. "Die macht Marie wirklich gut", sagt Helmut Heiden, dessen Frau bei einer Bandscheiben-OP einen Schlaganfall erlitt und seither nicht mehr im Stall arbeiten kann. "Eine Zeit lang schaffst du es mit einer Person weniger", sagt der Landwirt, "nur irgendwann geht’s einfach nicht mehr."

Was ihr an ihrem Job am meisten gefällt, erklärt Marie Scheichelbauer, sei die Flexibilität, die diese Arbeit mit sich bringt. Etwa gestern Nachmittag, als sie erst die Kardinalschnitten für den Bauern gebacken und dann einen Weidezaun repariert hat. Mit dem Hammer muss sie gleich gut umgehen können wie mit dem Kochlöffel und nebenbei auch noch Traktor fahren.

Die Bio-Milchwirtschaft im Mostviertel, wo die junge Frau gerade im Einsatz ist, ist ein Vorzeigebetrieb – die Kühe führen ein artgerechtes Leben und die Männer ein selbstständiges. Geschirrspüler, Waschmaschine und Einkaufswagen werden hier auch von kräftigen Händen bedient, nicht nur von zarten, wie auf anderen Höfen. Manchmal sei sie schon in Häuser gekommen, erzählt Marie Scheichelbauer von ihrer noch jungen Karriere, in denen sich die Schmutzwäsche türmte und die Küche einem Schlachtfeld glich – nicht nur weil Geschirrspülen oft Frauensache ist, sondern auch weil der Bauer tagelang mit den Stallstiefeln durch den Essbereich marschierte, weil niemand zugegen war, der ihn deswegen zur Rede stellte.