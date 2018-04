Der Schweizer Regisseur Markus Imhoof hat sich auf eine Reise ins vermeintliche Paradies gemacht. In seinem Dokumentarfilm Eldorado führt sie ihn mit Geflüchteten entlang der globalen Migrationsroute nach Norden, übers Meer, durch Flüchtlingslager, Tomatenplantagen und graue Amtsstuben – und tief in seine eigene Geschichte, zu seiner ersten Begegnung mit einer Geflüchteten, dem italienischen Mädchen Giovanna. Diese Volte ins Persönliche macht den Film zu einem großen, bewegenden Essay.

Imhoof kehrt damit zu seinem Spielfilm Das Boot ist voll von 1981 zurück. Darin tauchen sechs von den Nazis verfolgte Flüchtlinge in der Schweiz ab, um von den Behörden nicht an die Deutschen ausgeliefert zu werden. Der Film offenbarte die Brutalität der Schweizer Flüchtlingspolitik. Jetzt, in Eldorado, wendet Imhoof eine Methode an, die bereits den Ausgangspunkt seines vorherigen Dokumentarfilms bildete: In More than Honey ging Imhoof dem Bienensterben nach, von seinem kleinen Garten aus in die Welt, nach Kalifornien und China. Mit verheerender Sanftheit zeigte er, wie sich das Globale im Lokalen spiegelt, wie man mit seinem ganzen Selbst in weltweite Strukturen und Veränderungen verstrickt ist.

Nun offenbart er, wie tief ihn eine vergangene Fluchtgeschichte berührt hat. Giovanna war 1945 dank eines "Kuhhandels" mit einem der Kindertransporte des Roten Kreuzes in die Schweiz gekommen: Geflüchtete Juden, die aus der Schweiz nach Amerika wollten, mussten durch italienische Häfen ausreisen. Für jeden, den die Italiener durchließen, musste die Schweiz drei unterernährte italienische Kinder aufpäppeln. Imhoofs Eltern suchten sich am Güterbahnhof ein Kind aus. Besser keinen Jungen, lieber das stille Mädchen da. Das Rote Kreuz hatte Listen angefertigt, "damit es nicht wird wie im Hundeheim". Imhoof öffnet ein Archiv dieser wahnwitzigen Menschenschieberei. Und dringt zu seinen intimsten ersten Erinnerungen vor.

Giovanna fragt, wo die kaputten Häuser seien, die kaputten Menschen. Wo ist der Krieg? Sie erschrickt, als sie Imhoofs Vater in Uniform sieht. Imhoof versteht nicht, weshalb. Dieser kindlichen Subjektivität bleibt der persönliche Erzählstrang verpflichtet. Verwundert stellt der kleine Markus fest, dass alle anderen auch ein "ich" sind. Sogar Giovanna, die ihrem "Marcolino" italienische Lieder beibringt. Der wiederum findet, dass diese Sprache so komisch klingt. Bald lächelt das Mädchen mit den krausen dunklen Haaren auf Fotos wieder. Doch sobald sie gestärkt ist, muss sie zurück nach Mailand. Nur kurz darf sie nach dem Krieg zurückkehren.

Imhoof springt zwischen den stilistisch wie inhaltlich zunächst ganz unterschiedlich wirkenden Erzählsträngen hin und her, die er zu einem erschütternden Porträt der Flucht damals und heute verknüpft. Hier die Fotos, Briefe und Kinderzeichnungen, begleitet von Musik. Darüber spricht der Schauspieler Robert Hunger-Bühler als Imhoof mit der imaginierten heutigen Giovanna. Dort die fast unkommentierten und ohne dramatisierende Musik gezeigten Aufnahmen aus der Gegenwart eines italienischen Rettungsschiffes. Mit der für ihn typischen Ruhe blickt Imhoof auf die Giovannas von heute.

In blendender Sonne und mit verzweifelten Schreien beginnt Imhoofs Reise auf einem Schiff der italienischen Marine, die in der Operation "Mare Nostrum" Tausende Menschen vor dem Ertrinken rettete. Die Kamera zeigt erschöpfte, verstörte Menschen, die aus absaufenden Gummibooten gehoben werden. Auf ihren T-Shirts steht oft "Italia", als könnten sie ihren Gastgebern damit schmeicheln, die sie in Schutzanzügen begrüßen. 1.800 Menschen drängen sich schlussendlich auf dem übervollen Boot. Dazwischen erinnert der Kommandant des Schiffes beim Morgenappell seine stramm an Deck stehenden Untergebenen daran, die tägliche Rasur trotz harter Arbeit nicht zu vernachlässigen. Diese Alltäglichkeiten und Beobachtungen lassen die Masse wegschmelzen und einzelne Menschen erscheinen. Wie die schwarze Frau, deren persönlichen Moment Imhoofs genauer Blick einfängt, als sie ein Kreuz schlägt, bevor sie die Pasta im Alu-Behälter isst. Inmitten Hunderter Gestrandeter allein mit sich und Gott. Wie viel Hoffnung in einer solchen Geste liegen kann.

Die italienischen Marinesoldaten bleiben auch unter Druck freundlich, zivil, unaufgeregt. Doch so beruhigend sie die Hand einer älteren Frau halten – in deren Blick spiegelt sich trotzdem die nackte Angst. Immer wieder kommt Eldorado auf diese Spannung zurück, zwischen dem Einzelnen und den Prozessen, die seine Einzigartigkeit mit Bürokratie, Crowd-Management, Pragmatismus verdecken. Als die Migranten schließlich von Bord gehen, tackern ihnen die Mitarbeiter der Behörden Zahlen zur Katalogisierung ans T-Shirt.