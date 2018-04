Das Time Magazine hat gerade Emmanuel Macron als einen der weltweit "hundert Einflussreichsten" geadelt; in der Sparte "Leaders" taucht unter den Europäern sonst nur noch das Illustrierten-Idol Prinz Harry auf. Nicht Theresa May, nicht Angela Merkel, die einst als ungekrönte Kaiserin der EU gefeiert wurde. Überdies kriegte Macron in dieser Woche in Washington ein Staatsbankett und einen Auftritt vor beiden Häusern des Kongresses; für die Kanzlerin, die ebenfalls Trump besucht, heißt es hingegen strictly business.

Macron strahlt Magie aus – und trifft damit einen Nerv. Europäische Politik schläfert ein, und das ist kein Wunder. Ihre "Stars" sind Leute wie Jean-Claude Juncker, der Chef der EU-Kommission, der so viel Charisma aufbringt wie ein Oberfinanzdirektor. Oder früher Martin Schulz als Präsident des Europaparlaments. Macron ist hip, weil er wie ein Rockstar auftritt – oder gleich zusammen mit Bono von U2 und der Pop-Ikone Rihanna. Kann man sich hiesige Politiker vorstellen, die sich wie James Bond auf ein U-Boot abseilen lassen? Oder wie Tom "Top Gun" Cruise im Fliegerdress Kampfpiloten begrüßen? Der letzte deutsche Charismatiker hieß Willy Brandt.

Josef Joffe ist Herausgeber der ZEIT und lehrt derzeit in Stanford.

Kann man sich einen hiesigen Politiker ausmalen, der aus dem Stand eine Partei namens "Auf geht’s" ("En Marche") gründet und mit ihr eine gewaltige Parlamentsmehrheit holt? So läuft Politik bei uns nicht; das Paradebeispiel ist die Regierungsbildung in Berlin, die ein halbes Jahr lang die Gemüter betäubte. So läuft in Wahrheit auch nicht die französische Politik, ein starres System privilegierter Gruppen, die so manche Regierung terrorisiert und/oder gestürzt haben.

Macron weiß, dass er die Gussform zertrümmern muss. Er hat eine Agenda aufgelegt, die Schröders "2010" zum Reförmchen degradiert. Die designierten Verlierer schlagen wie eh und je zurück: Eisenbahner, Air-France-Piloten, Anwälte, denen die Justizreform aufstößt. Pflegekräfte meutern gegen Kürzungen im Gesundheitssektor, die Rentner gegen die Besteuerung der Bezüge, die Studenten gegen strengere Zulassungsregeln.

Siegt Charisma über Besitzstand? Die tiefere Frage geht weit über Frankreich hinaus: Gibt es einen "guten" Populismus? Nüchtern betrachtet, ist der Populismus eine Strategie der kurzen Wege: Die Mächtigen mobilisieren das Volk direkt, vorbei an Parteien und Pfründen-Festungen. Leider rutscht der real existierende P. mal weit nach rechts, mal weit nach links. Die Macron-Variante ist etwas Neues unter der Sonne: Politik aus der Mitte für die Mitte – und gegen die Koalition der Blockierer. In diesem Sinne ist Macron ein "guter" Populist, der seiner Nation den lange zurückgestauten Wandel verschrieben hat.

Das Risiko ist der Cäsarismus à la Trump. Wer die Macht hat, dem steigt sie zu Kopf; der will die Institutionen nicht bloß umgehen, sondern ausschalten. Allerdings ist Frankreich von diesem Horrorszenario noch weit entfernt. Hier und heute droht wie so oft in der französischen Geschichte das Rollback der Reformen durch strategisch positionierte Vetokräfte mit langem Atem. Doch ist der Rockstar Macron derzeit Europas begabtester Politiker – der Showman als Dompteur. Ihm ist "Wir schaffen das" zuzutrauen. Bonne chance, Monsieur Macron . Bezwingt er die Feinde des Fortschritts, darf er sich Monsieur Europe nennen.