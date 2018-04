DIE ZEIT: Herr De Masi, von allen Abgeordneten des Bundestags sind Sie am längsten auf Twitter – seit dem 15. Mai 2008.

Fabio De Masi: Ja, ich habe diese Statistik auch gelesen und konnte es erst gar nicht glauben.

ZEIT: Wieso?

De Masi: Meine Anfänge auf Twitter waren etwas seltsam. Ich erinnere mich an eine Diskussion mit einem Mitarbeiter, der mich überzeugen wollte, dass ich einen Twitter-Account brauche. Das muss zur Europawahl 2014 gewesen sein. Ich habe mich gesträubt. So einen Unsinn will ich nicht, habe ich gesagt. Er hat mich dann doch überzeugt, und dann stellten wir fest: Ich hatte schon einen! Nur eben ungenutzt. Ich habe anfangs meinen Bruder verdächtigt, dass er mich heimlich angemeldet hat. Der jubelt mir immer überflüssige Technik unter. Aber ich muss es tatsächlich selbst gewesen sein. Offenbar schon 2008.

ZEIT: Wie viele Tweets schreiben Sie heute am Tag?

De Masi: Manchmal gar keinen, gestern waren es innerhalb einer Stunde vier. Ich hatte gerade zu Abend gegessen, hab noch mal über die Nachrichtenlage nachgedacht, und dann fiel mir zu verschiedenen Themen was ein.

ZEIT: Halten Sie Twitter immer noch für Unsinn?

De Masi: Nein, ich lehne Twitter ja nicht grundsätzlich ab. Ich halte die Beschränkung auf 280 Zeichen sogar für spannend, sie schult den Blick für das Wesentliche. Außerdem ist Twittern ein bisschen wie früher die Rauchzeichen bei den Indianern, durch Retweeten kann man die Tweets von anderen teilen, und es gibt eine Art Abstimmung per Knopfdruck darüber, welche Botschaft interessant ist.

ZEIT: Was lehnen Sie ab?

De Masi: Man muss im Social-Media-Markt sehr schnell mit einem knackigen Statement raus, um weiter im Geschäft zu sein. Man sollte aber öfters länger nachdenken, bevor man einen Knopf drückt. Wenn Algorithmen von Facebook oder Tweets von Donald Trump die Debatte beherrschen, ist unsere Demokratie gefährdet.

ZEIT: Twittern Sie auf dem Smartphone?

De Masi: Ja, aber nicht im Plenum, dort gibt’s ein offizielles Twitter-Verbot von Wolfgang Schäuble. Ich finde das übrigens sinnvoll, denn wenn alle immer nur auf ihr Smartphone starren, passt das nicht zur Rolle des Parlaments. Im Europäischen Parlament gab’s kein Verbot, und als einmal der Papst da war, haben die Abgeordneten die ganze Zeit ihre Smartphones und Tablets hochgehalten und fotografiert und die Bilder gepostet. Das fand ich unwürdig.

ZEIT: Darf in der Fraktion getwittert werden?

De Masi: Ja, das nervt oft. Vor allem wenn Streit aus Fraktionssitzungen an die Medien durchgestochen wird. Natürlich gehört öffentlicher Streit dazu, aber man muss sich auch in die Augen schauen können, ohne dass jedes Statement getwittert wird oder anders an die Presse durchsickert. Das verhindert ehrliche Debatten.

ZEIT: Das haben Sie noch nie gemacht?

De Masi: Nein, das ist nicht meine Art, Politik zu machen. Und es stößt die Menschen ab.