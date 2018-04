Was Mode betrifft, hat die Natur den Menschen vergessen. Man betrachte das Federkleid eines Huhns, irisierendes Karamell oder das glänzen- de Tiefschwarz, voluptuös aufgeplustert. Schneeglöckchenblüten glänzen wie gehämmertes Silber. Das Fell eines Geparden – erotisierende Tupfer auf Gold-Fond. Der Mensch entwickelt mit Glück zwei Felltuffs, einen oben, einen mittig. Beide empfindet er als optimierungsbedürftig, jedes weitere Haar als Ärgernis, und dazwischen diese Blöße, die nach Bedeckung schreit. Nur wie? Die Strategien variieren über die Jahrhunderte, und immer gerne bedient sich der Mensch bei der Natur. Weshalb der Titel der neuen Mode-Ausstellung des Londoner Victoria and Albert Museum, Fashioned from Nature, eine Hommage verspricht, aber auch Anklage und Protest ist.

Aus der Natur geschaffen bedeutet: Flachs wird zu Leinen, das Haar der Schafe und Ziegen zu Wolle, der Kokon der Raupe Bombyx mori zu Seide und, der neue Trend, der weiße Plüsch unter indischen Zitrusschalen zu weichen Stoffen. Fashioned from Nature bilanziert auch, was das alles die Natur kostet. Allein die Wasserrechnung! Für die Herstellung einer einzigen Jeans 7000 Liter Wasser. Und noch mal 1600 verseuchte Liter Wasser pro Jahr, sofern die Jeans einmal wöchentlich gewaschen wird. Eine gedankenlose Verschwendung in Zeiten, in denen bald zwei Drittel der Weltbevölkerung unter Wassermangel leiden.

"Eine süß-bittere Beziehung" sei das Verhältnis von Natur und Mode, sagte Tristram Hunt, der Direktor des Victoria and Albert Museum, letzte Woche zur Eröffnung, während im Hintergrund auf flimmernden Leinwänden Pestizide vernebelten und Eisbären ratlos auf abstürzende Gletscher schauten.

Ausgestellt werden hier aus vier Jahrhunderten die Kostbarkeiten der Zivilisation und der Schatten, den sie auf den Globus werfen. Man sieht im V&A etwa eine Männerweste, aus Leinen gewirkt, circa 1785, bestickt mit bescheidenen weißen Gänseblümchen und berankt mit dem Grün fedriger Palmen, unter denen Makaken-Äfflein spielen, ein Motiv, das der Histoire Naturelle von Georges-Louis Leclerc (1707–1788) entnommen ist, dem Bestseller des Jahres 1785. Gab es für eine naturkundlich besessene Oberschicht eine elegantere Weise, sich als kulturbeflissen, kundig und wohlhabend auszustellen?

Das 18. Jahrhundert war verzaubert von der Fremdheit der Natur. Global operierende Handelsgesellschaften wie die British East India Company schafften die zusammengeraffte Exotik ferner Länder zurück in die Heimat. Ausgestellt ist etwa ein weißes Musselin-Kleid von 1868, auf ihm funkeln Aberhunderte von giftgrünen Panzern des indischen Schmuckkäfers Sternocera aequisignata. Aber man sieht in dieser Ausstellung auch die violett schimmernde Wasserlache vor einem heutigen Textilwerk in Tirupur, Indien. Oder, aus Guatemala, das Foto einer Schar molliger Frauen in Kittelschürzen, die Schilder hochhalten: "Ich habe Ihre Kleider genäht."

Die Eröffnung der Show fällt in die Woche, in der die Modewelt an die 1135 Frauen von Dhaka erinnert, die 2013 im Dienst für Billigklamotten unter einer einstürzenden Kleiderfabrik starben, es ist die Woche, in der das britische Parlament Wegwerfprodukte aus Plastik verbietet – Kaffee-Umrührer, von denen auf der Insel pro Jahr 44 Milliarden Stück im Müll landen. Die Verpestung der Luft, das Versinken ganzer Inseln unter den Meeresspiegel – all das hat heute Einfluss auf die Wahrnehmung von Mode, so durchschlagend, wie es früher die beherzte Kolonialisierung der Natur hatte.

Ausgestellt ist also ein Vivienne-Westwood-Protest-T-Shirt: Save the Arctic, das ihre Protestmode der sechziger Jahre fortführt. Und man sieht ein über und über mit Flicken, Stopfnarben und Flecken übersätes Männersakko von John Alexander Skelton, welches das neue angesagte Stichwort illustriert: Recycling. Hier: Verarbeitung eines Leinen-Getreidesacks aus dem 19. Jahrhundert. Knöpfe aus Horn. Schuhe aus Holz und Lederersatz (Clogs).