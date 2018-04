Wie viel geschmolzenen Käse kann man essen, bevor es ungesund wird? Die ersten 200 Gramm schmecken gut und machen keine Probleme. Nach 400 Gramm hat man einen Klumpen im Bauch und schläft schlecht, da hilft auch kein Kirschwasser. Ab 600 Gramm bekommt man leichtes Herzstechen. Bei 800 Gramm glaubt man, die unterschiedlichen Käsesorten aus der warmen Masse herauszuschmecken. Könnte aber auch eine Halluzination sein.

Was ab einem Kilo Käsefondue passiert, schwer zu sagen. Ich habe vorher aufgehört.

Angefangen habe ich im Café du Midi in der Rue de Romont in der Altstadt von Fribourg. Hier im Kanton soll man das beste Käsefondue der Schweiz bekommen, im Midi angeblich das beste der Stadt. Die Kellnerin bringt den Tischkocher, Rechaud, dazu Weißbrot und kleine Kartoffeln, nur wenige Minuten später stellt sie den mit flüssigem Käse gefüllten Keramiktopf, Caquelon, darauf, reguliert die Flamme und wünscht bon appétit.

Das Käsefondue gilt als Schweizer Nationalgericht. Weil es ein einfaches und gemeinschaftliches Essen ist, hat es seinen Weg um die ganze Welt gefunden. Gern wird es zu Weihnachten oder zu Silvester serviert. In Fribourg bekommt man es das ganze Jahr. Überall. Zu jeder Zeit.

"Was Sie hier essen, ist ein Moitié-Moitié, ein Halb-Halb", sagt Pascal Hasler, der Besitzer des Café du Midi, während ich das erste von in den nächsten Tagen hundert Stücken Brot in den kleinen roten Topf tunke. Er meint: Das Fondue besteht zur Hälfte aus Greyerzer, Gruyère, und zur Hälfte aus Vacherin, den beiden Käsesorten, für die die Region bekannt ist. Nur sie machen ein echtes Fribourger Fondue aus.

"Wenn Sie nach Zürich fahren oder Bern, da tun die Emmentaler ins Fondue", sagt Hasler und schaut unglücklich aus seinem engen Anzug. "Aber das ist nicht das echte." Dann nimmt er mir die Gabel aus der Hand und rührt in meinem Topf herum. "In Frankreich bekommen Sie Fondue, das ist wie Wasser." Er hebt das Besteck wieder heraus und zieht goldene Fäden durch die Luft. "Hier ist es wie crème ." Also darf man Fondue nur hier in Fribourg essen? Hasler wiegt den Kopf. "Du kannst Fondue essen bis Châtel-Saint-Denis. Vielleicht bekommst du auch noch in Lausanne ein gutes. Aber nicht so gut wie hier." Heißt: Fonduetechnisch bleibt man lieber westlich des Röstigrabens. Das ist die Grenze zwischen französisch- und deutschsprachiger Schweiz. Markiert durch die Saane, die durch Fribourg fließt.

Und wie bekommt man das perfekte Käsefondue jetzt hin? Ein spezieller Wein? Rühren gegen den Uhrzeigersinn? Wieder gibt es nur eine richtige Antwort: Käse. Der Gruyère ist herb und salzig, er gibt dem Fondue die Würze. Der Vacherin ist mild und weich, er macht das Fondue cremig.

"Wir Fribourger übrigens lieben das Fondue, zubereitet nur aus Vacherin", sagt Hasler. Der Vorteil: Es ist milder. Und man kann dazu auch Rotwein trinken. Weil es mit Wasser gekocht wird, nicht mit Weißwein.

Ich habe mein erstes Fondue kaum verdaut, da stehe ich schon vor dem Café du Gothard, auf der leicht abschüssigen Rue du Pont-Muré, unweit der Kathedrale Saint-Nicolas. Seit 1850 gibt es dieses Restaurant, drinnen sitzen alte, dicke Welschen an einem Tisch und trinken mit der Patronin Wein. Die Kellnerin bringt einen Topf mit Fondue, dreht die Flamme klein und sagt warnend: "Obacht, ja! Es darf nicht zu heiß werden." Das Fondue Vacherin wird lauwarm serviert, deswegen mögen es viele Touristen nicht, zu ungewohnt. "Wenn man sich mit Käse nicht auskennt, sollte man Moitié-Moitié essen", hatte Hasler gesagt. Nach einem halben Topf könnte ich noch immer schwören, dass das Vacherin intensiver schmeckt als das Moitié-Moitié. Nur ist es nach allem, was ich bisher gelernt habe, natürlich andersrum.

Mit der Eindeutigkeit ist es beim Fondue aber so eine Sache: Allein auf die Frage nach dem Ursprung höre ich circa drei verschiedene Antworten pro Tag. Die einen sagen, die Sennen hätten es erfunden, hoch oben, auf irgendeinem Berg. Die anderen sagen, die Mönche hätten ihren Fastenschwur damit umgangen. Dann wiederum soll es ein typisches Soldatenessen gewesen sein.