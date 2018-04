"Unsere Priester tragen nicht nur das ganze Gewicht unserer Lasten, sondern auch ihrer eigenen. Bete bitte für sie ..."

Unter dem Motto "Adopt a priest" ruft in den USA der Frauenorden "Handmaids of the Precious Blood" die Gläubigen dazu auf, einen Priester besonders in ihr Gebet aufzunehmen. Nun greift auch das "Päpstliche Werk für geistliche Berufe" im Erzbistum Berlin die Idee auf und sucht nach Interessenten, die einem Priester ihrer Wahl mit Fürbitten den Rücken stärken. Damit soll eine alte katholische Solidar-Tradition wiederbelebt werden, die in Vergessenheit gerät. Einst beteten Pfarrgemeinschaften für ihren Priesteramtskandidaten, um ihm für seine künftige Berufung Kraft zu geben.

Der Initiator der Berliner Aktion ist der Diakon Thomas Marin, er begreift sie als Impuls zum jährlichen "Weltgebetstag der Berufungen" am 22. April. Interessierte können per Post oder über die Homepage des Erzbistums Berlin Kontakt aufnehmen. Sie hinterlassen ähnlich wie bei einer Adoptionsvermittlung ein paar persönliche Daten und wählen dann den Priester aus, den sie begleiten wollen. Das ist mehr als eine Fürbitte. Es ist durchaus erwünscht, dass sich eine Kommunikation zwischen den Beteiligten entwickelt. Die Aktion ist erst einmal auf ein Jahr befristet. 57 Patenschaften hat das Erzbistum bereits vermittelt. Angestrebt ist laut Marin eine Mindestzahl von 412 Teilnehmern, das entspräche dann 0,1 Prozent der Berliner Katholiken.

Die Idee, Seelsorge einmal andersherum zu denken, könnte den geistlichen Austausch zwischen Klerikern und Laien vertiefen, auch auf persönlicher Ebene. Erst mal geht es darum, einem alten Gebet wieder mit modernen Mitteln Schwung zu geben. Zumal der Beruf des Geistlichen in Zeiten von Priestermangel und Großpfarreien schwieriger wird. Sie müssen mehr Verwaltungsaufgaben übernehmen, die Seelsorge kommt dabei zu kurz.

Das Erzbistum Berlin erhofft sich von dieser Aktion, dass die Empathie für diejenigen, die im "sakralen Kern der Kirche" ihren Dienst tun, gesteigert wird. Weil Ermutiger auch selbst einmal Ermutigung benötigen.

Haben Sie von einer ungewöhnlichen Idee in Ihrer Gemeinde gehört? Bitte schreiben Sie an redaktion@christundwelt.de.