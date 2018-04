Hanna Jacobs, 29, ist Vikarin im niedersächsischen Selsingen. Im Wechsel mit der katholischen Theologin Alina Oehler schreibt sie, wie sie als junge Geistliche ihre Kirche verändern will. © Hannes Leitlein

Fünfzig Jahre Studentenbewegung! Jeder Artikel und jede Dokumentation über die Achtundsechziger löst in mir ein Bedauern der späten Geburt aus. Wie gerne hätte ich die sechziger und siebziger Jahre miterlebt! Wie gerne hätte ich zu dieser Zeit studiert, als Studierende noch nicht wie heute über den Laptop gebeugt in der Vorlesung saßen und entweder Wort für Wort mitschrieben oder auf Facebook Candy Crush spielten. Während meines Studiums hielt einmal ein emeritierter Professor, den man inzwischen Altachtundsechziger nannte, eine Vorlesung über Befreiungstheologie. Kaum zehn Studierende fanden sich in dem Heidelberger Hörsaal ein, in dem ein "Rauchen verboten"-Schild an jene Studentengenerationen erinnerte, die man dazu noch ermahnen musste.

Ein Treffpunkt damaliger Studierender war die Villa des Theologen Helmut Gollwitzer in Berlin-Dahlem. Bilder zeigen den älteren Herrn mit der großen Brille auf dem Boden sitzend, wie er mit den Studierenden, die seine Kinder hätten sein können, diskutiert und singt. Einen Teil seines Hauses überließ er einer WG, in der auch die Theologiestudentin Gretchen Dutschke-Klotz mit Mann Rudi zeitweise wohnte.

Gollwitzer war nicht nur Professor, sondern Seelsorger der rebellierenden Studierenden. Ein Brückenbauer zwischen dem Establishment und den jungen Menschen, die die Welt, die sie erträumten, in die Tat umsetzen wollten. Er war der Überzeugung, dass der christliche Glaube einen in die Welt hinaustreibt und dazu bewegt, sich für Gerechtigkeit und Frieden einzusetzen. Der eigentliche Revolutionär heißt dabei weder Dutschke noch Teufel, sondern Gott. Das Reich Gottes, das mit Jesus Christus seinen Anfang nahm, war für Helmut Gollwitzer "Kern und Stern des christlichen Glaubens". Er blieb auch denen verbunden, die sich nicht der jesuanischen Gewaltlosigkeit verpflichtet sahen. Gollwitzer besuchte die RAF-Terroristinnen Ulrike Meinhof und Gudrun Ensslin und stand in Briefkontakt mit ihnen. Trotz großer Proteste beerdigte er Meinhof nach ihrem Selbstmord 1976. Wenig später hält er die Grabrede auf seinen engen Freund, den Bundespräsidenten a. D. Gustav Heinemann, der wie Gollwitzer zur Bekennenden Kirche gehört hatte. Drei Jahre später steht er an Rudi Dutschkes Grab und predigt von der Liebe Gottes mitten im Schmerz.

Ich bewundere sein Engagement in aufgeheizter Zeit. Kein Rückzug ins Büro oder den Kirchraum, sondern gerade von dort aus radikale Hinwendung zu den verschiedensten Menschen. Der Revolutionär, die Terroristin und der Staatsmann – auf ihre Weise stehen sie am Rand beziehungsweise an der Spitze der Gesellschaft. Und mit Helmut Gollwitzer war die Kirche genau dort, ganz ohne dass eine Denkschrift oder Handreichung ihn erst aufrufen musste, "bei den Menschen" zu sein. Er steht für eine Kirche, die die Liebe Jesu in eine gebrochene Welt bringt und dabei kein Ansehen der Person kennt. Er sah das Revolutionäre des Mannes aus Nazareth. Das stünde uns auch 50 Jahre nach 68 gut.