© Petra Bahr

"Ist der Kaffee auch fair gehandelt? Sonst muss ich an Ihrer Glaubwürdigkeit zweifeln." "Sie sehen heute aber schlecht aus." "Überzeugen werden Sie mich sowieso nicht." "Ich habe Sie mir ganz anders vorgestellt."

Erste Sätze prägen uns wie vorlaute Menschen. Sie spielen sich in den Vordergrund, versperren einem mit ihrem breiten Rücken die Sicht. Dabei will sich doch niemand vom ersten Eindruck beeinflussen lassen. Oft genug nimmt der Austausch ja zum Glück auch noch überraschende Wendungen. Doch erste Sätze bleiben hängen und man muss mit viel verbaler Kraft dagegen angehen. Geht das nur mir so, oder schwirren nach einem langen Tag mit vielen Begegnungen lauter erste Sätze im Kopf herum? Sie haken sich unter und führen Abendtänzchen auf. All die verunglückten oder unbedachten, die ich selbst gesprochen habe, zeigen mir eine lange Nase und quälen mich. "Hättest du mal anders angefangen. Vielleicht wäre alles anders gelaufen".

Petra Bahr ist Landessuperintendentin für den Sprengel Hannover. In ihrer Kolumne hält sie ihren Alltag fest in Wort und Bild.

Auch die der anderen sind hartnäckig und bleiben in Erinnerung. Sie sitzen mir im Nacken, weil sie dem Gespräch, das folgte, eine Vorhersehbarkeit verliehen haben, die zu durchbrechen nicht gelungen ist. Manchmal sind zwei Stunden in einem Satz vorweggenommen. Manchmal stehen diese Sätze aber auch im Weg, damit ich mir mehr Mühe gebe, an ihnen vorbei zum Herzen des Gegenübers zu schleichen, Sätze wie Bodyguards oder Türsteher. Man darf sich von ihnen nicht beeindrucken lassen, auch wenn sie kränken wollen.

Dann ist da das leere Papier. So schnell der erste Satz bisweilen über die Lippen springt, so drückt er sich, wenn man ihn dringend braucht, der Feigling. Predigtanfänge sind entscheidend, lernen Pastoren und Pastorinnen. Mit ihnen beginnt die Beziehung zur Gemeinde unter der Kanzel. Da kann das Versteckspiel mit Worten von Gewicht schon mal ein paar Tage dauern. Ein Sätzlein am Schlafittchen gepackt, genau angesehen und wieder laufen gelassen. Zu leicht, zu banal, zu missverständlich. Schreibblockaden beginnen mit der Suche nach dem ersten Satz. Über diese Schwelle muss jede Andacht, jedes Gebet, jede Anrede. Kein Wunder. Erste Worte, erste Sätze geben der Bibel ihre Gestalt. "Im Anfang war das Wort." Der wichtigste erste Satz der Welt. Da ist es ein Trost, dass darauf noch viele, viele Satzanfänge folgen.