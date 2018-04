Lösen Sie das aktuelle Rätsel online

Das Kreuzworträtsel als PDF

Waagerecht:

6 Zu beobachten bei handfestem Streit auf dem Grillfest? Eher in riskant befüllter Spülmaschine 11 Siedelten in Ur, um Ur und um Ur herum 15 Frühere Chefs in der Schwarzen Kunst? Verbrauchsartikelchen im doch nicht papierlosen Büro 18 Hinter der Abbey erwähnt zum Ende des Beatles-Werks 19 Mehr noch sieht der Entrüstegern, als der Ertappegern zu präsentieren weiß 20 Momentsache beim Bogenschützen, Prozentangelegenheit beim Händler 21 Wer nie liebte, kann sich leicht einbilden, er liebte ... (Fr. Hebbel) 23 Pflegt nicht etwa Phlegma, nur Gleichmaß des Gemüts 25 Sprichwörtlich: Das ... ist nicht die Hauptsache, sondern die Fische 26 Vom Sonderan- eingeflüstertes Gebot 28 Staubfänger in Wald, Wiese, Garten 30 Gefällt sich jederzeit in Eigenwerbeauftritten 31 Möge den Überblick behalten in jedem Dreh-Moment 33 Wer Zeit gewinnt, gewinnt ... (Sprichwort) 35 Seine Brücke schließt die Lücke im Merkapparat 37 Mancher wäre weniger ..., wenn er mehr verstanden würde (Peter Sirius) 39 Listet die Posten für die Dinge, die kosten 41 Kein Erdenwesen, doch mit der Person verbunden im Ausweis 42 Geht mit frühlingshafter Schwerarbeit von Leichtgewichten einher 43 In Aprilwetterlage kann sich noch kein ... – oder in einem Wort: Fackelträgeraufgabe 44 Das Starten des Nachdenkens? Frage mit Plageaspekt! 45 Angelegenheit zwischen Lesen und Kredenzen



Senkrecht:

1 Beim Leckerbäcker so was wie Gebäcklack 2 House-Herren zu Westminster 3 Ohne einen geht’s für Student oder Seemann nicht weiter 4 Und währte fort im Mittelalter, sodann Pfennig geheißen 5 Nach Phileas Foggs Erdenker benannte Meerenge? Typischer Wetterbericht für den Ärmelkanal 6 Zeitigen Bewertungen von "schnittmustergültig" bis "schöne Bescherung" 7 Bringt schwarze Zahlen in die Spaßbilanz 8 Für die 31 waager. eine tierische Verlängerung ins politisch Tätige 9 Steckt platterdings, weil vielzweckdienlich, in manchen Kittels Tasche 10 Spielt am Spieltisch eine Reserverolle 11 Erntete Ruhm fürs Schreiben über Früchte des Zorns 12 Das Haupt der Städte in der Region um Morlaix, Quimper, Dinan 13 Verschönt vielleicht Morgen, vielleicht Abend, steht uns nicht allzu gut zu Gesicht 14 Ist so Sitte, jenen, der mit Hineinschicken begann, mit so was zu beenden 16 Eher etwas Kleinräumiges, wo man in Hektar zu rechnen pflegt 17 Machen szeneriesig was her, mit vielerlei Tönen den Abend zu verschönen 22 Geschieht am entscheidenden Punkt bei Dampfmachern 24 Ausgesprochen ähnlich, die hiesige Namensschwester von 16 senkr. 27 Selten leider berichtet, dass sie jemandem wunschgemäß vorschwebten 29 Das Zentrum von Ödipushausen, wie bei Sophokles notiert 32 Was solche Zone betrifft: Thema nur solcher Sphäre 34 Das Gegenüber von der Stadt mit dem Namen der Dynastie der Queen 36 Folgt wer dem Drauverlauf, stößt er alsbald drauf 38 Oma zahlreicher Enkel, götterväterlicherseits 40 Bleibt bei ihrem Schuster, wenn sie sich im Stechen bewährt 41 Platz-Herr ein paar Spreebögen von Bellevue

Lösung von Nr. 2429:

Waagerecht:

6 GAERTNER 9 DANKBAR 14 OELMALEREI 17 WAHRHEIT 19 BLAU (J. v. Eichendorff, "Frische Fahrt") 20 ORGIEN 21 TAO in Me-tao-rientierung 22 AHN 23 SERIOES 24 STUNTMAN 26 Sumpf-DOTTER-blume 27 TRESOR 28 HEFTIG 30 ERZIEHEN 32 ERHABEN 36 DICHTER (Goethe, "Aus meinem Leben. Dichtung und Wahrheit") 38 LITERATUR 39 Wirtshaus-, Kohle-ZECHE 40 ROBOTER 41 KETTEN-brief 42 KERAMIK 43 STAERKEN



Senkrecht:

1 FALLSTRICK und falls Trick 2 GRAUREIHER 3 AERGER und ärger 4 LAWN = Rasen, mit law = Gesetz (engl.) 5 Ile de BREHAT 6 GEBLOEDEL 7 NERO 8 REISEN 9 DIESSEITS 10 NATUR 11 KHAN 12 BROTE 13 SINNIEREN aus i-n-s-I-n-n-e-r-e 15 MAETZCHEN 16 Schlösser der LOIRE 18 HAM = Schinken (engl.), in Ham-burger 25 Kreissektor wie Tortenkeil: TORTE in Sek-torte-ilung 27 Schauspieler Claus THEO Gärtner 28 HARKE 29 FETT 31 er bin und ERBIN 33 HERAB-blicken 34 Walter Moers, "Käpt’n BlauBAER" 35 NUTEN 37 TRAB und Bart 38 LOK