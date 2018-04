Markus Söder, der Ihr-wisst-schon-wer der CSU, hat nun, wie er selbst meint, ein "klares Bekenntnis zu unserer bayerischen Identität und christlichen Werten" abgeliefert – und angeordnet, dass vom 1. Juli an "in jeder staatlichen Behörde" ein Kreuz hängen soll. Als dunkler Lord der Rechtsprechung kann er das auch. Was kümmert einen schwarzen Magier die rechtsprechende Gewalt der außerbayerischen, also nicht magischen Muggelwelt? Ein Verfassungsgerichtsurteil aus dem Jahr 1995, das untersagt, Kruzifixe in Klassenzimmern aufzuhängen – wozu hat man ein Verschwindekabinett?

Söders Verschwindekabinett heißt zwar offiziell Bayerische Staatsregierung, aber verschwunden ist dort auch schon viel: eigene Meinungen, Widerspruchsgeist, Horst Seehofer. Manches davon ist an anderer Stelle zwar wieder aufgetaucht. Unauffindbar aber bleibt der Mut, jene Frage zu stellen, die sich kleinen Bayern-Muggel eigentlich täglich aufdrängen müsste, wenn sie erfahren, was ihr großer Ihr-wisst-schon-wer wieder mal verzapft hat: Ja, hams da ins Hirn g’schissn? Bald wird wohl das Verfassungsgericht wieder ranmüssen. Bleibt nur zu hoffen, dass dort nicht die Kammer des Schreckens entscheidet.