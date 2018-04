Gute Nachrichten für Besitzer von VW-Dieselautos in Österreich. Seit vergangener Woche können sie sich einer Sammelklage gegen Volkswagen anschließen, um Schadensersatz wegen der Abgasmanipulationen zu fordern. Das Sozialministerium empfiehlt diesen Schritt sogar, weil die gemeinsame Klage das Kostenrisiko senke: Im Erfolgsfall kassiert ein Prozessfinanzierer zwar eine Provision. Doch andererseits kann kein Sammelkläger mehr als 120 Euro Beitrittsgebühr verlieren, wenn er sich mit Volkswagen anlegt. So einfach kann’s gehen.

Es geht aber auch anders. In Deutschland droht einem typischen Dieselkläger ein Prozesskostenrisiko von vielen Tausend Euro. Sich mit anderen zusammenzuschließen ist weit komplizierter als in Österreich. Ändern wollen das fast alle Parteien schon lange, auch im aktuellen Koalitionsvertrag ist dieser Wille bekundet. Die Regierung will eine Musterfeststellungsklage einführen, damit – exemplarisch bezogen auf den Fall Volkswagen – nicht mehr jeder Autokäufer dem Autohersteller einzeln ein Fehlverhalten nachweisen muss. Doch statt in dieser Woche, wie ursprünglich geplant, eine gemeinsame Linie zu finden, heißt es nun erneut: Bitte warten! Vielleicht kommt ja im Mai ein Kabinettsbeschluss zustande.

Dabei wäre die Musterfeststellungsklage noch nicht einmal ein radikaler Fortschritt zugunsten der Verbraucher. Sie wäre allenfalls eine kleine Lösung. Aber nicht einmal die scheint einfach.

Dass die Wirtschaft gegen das Projekt lobbyiert, überrascht nicht. Schon eher, dass sie das mit Hinweis auf Rechtssicherheit, Allgemeinwohl und Verbraucherinteressen tut. Vermutlich fürchtet sie eher, dass eine Reihe von ökonomischen Prinzipien, die Unternehmen selbst schon lange zum eigenen Vorteil anwenden, künftig auch von deren Kunden (und potenziellen Gegnern) genutzt werden.

Es geht um Standardisierung, Automatisierung und schiere Größe. Die Geschichte der Autoproduktion zeigt: Seit Henry Ford die Fließbandfertigung perfektionierte, lassen sich Autos in großer Zahl herstellen, schneller und günstiger als je zuvor.Riskant wird Massenproduktion, sobald Fehler mitproduziert werden. Ob kleine oder große, ob versehentlich oder mit Absicht, ist zunächst gar nicht so wichtig. Im Ergebnis steckt dieser Fehler dann in Hunderttausenden Produkten, wo er dann ebenso oft beseitigt werden muss. Und wo das nicht geht, muss hunderttausendfach die Verantwortlichkeit festgestellt und der Schaden ersetzt werden.

Doch während industrielle Produktionsprozesse ständig auf Effizienz optimiert werden, stecken Gerichtsprozesse zur Schadensbeseitigung im Manufakturzeitalter fest. Jeder klagt für sich, jeder auf eigenes Risiko. Das ist nach wie vor der Grundsatz. In den Fällen von massenhafter und identischer Verbraucherschädigung ist das völlig unpraktikabel. Man stelle sich nur mal vor, Autos würden bis heute so produziert. Dann würde jedes Blech mit dem Hammer geklopft, jede Karosserie mit dem Pinsel lackiert und jedes Reifenprofil von Hand geschnitzt. Ein Neuwagenkäufer bekäme zwar ein Unikat, müsste allerdings lange auf dessen Fertigstellung warten und überdies weitaus mehr bezahlen als heute.

Es wird also Zeit, wenigstens einige Elemente der Massenproduktion auf die Beseitigung von Massenschäden zu übertragen. Damit sie effizienter wird. Darum geht es. Und nicht so sehr um das Detail, über das gegenwärtig debattiert wird: Wer die eine Musterfeststellungsklage stellvertretend für eine große Anzahl Betroffener führen darf.