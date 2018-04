Ein paar Monate Ausnahmezustand gelten als normal. Aber spätestens nach einem Jahr sollte man, im Jargon psychologischer Befindlichkeit gesprochen, so langsam "darüber hinweg sein".

Und wenn nicht? Wenn Geist und Seele sich über Jahrzehnte, womöglich bis zum letzten Stündlein weigern, eine äußerlich beendete Liebesgeschichte innerlich ad acta zu legen? Jeder Therapeut sähe hier Behandlungsbedarf, würde nach Fehlentwicklungen in der Kindheit suchen, die den Klienten daran hindern, eine Liebe aufzugeben, die nur noch im Kopf existiert. Das heißt: nur noch als zweckloses Gefühl, das in der praktischen Lebensgestaltung keinerlei Verwendung mehr findet. Aber lag nicht genau darin, in dieser Zweckfreiheit des reinen Gefühls, die Uridee der romantischen Liebe, als sie vor rund 200 Jahren ihren Siegeszug gegen die Vernunftehe antrat?

Zwei Romane dieses Frühjahrs, Ein schönes Paar von Gert Loschütz und Kristine Bilkaus Eine Liebe, in Gedanken, laufen auf diese Frage hinaus. Beide werden aus der Ich-Perspektive von einem Nachkommen erzählt, bei Loschütz von einem Sohn, bei Bilkau von einer Tochter. In beiden Büchern suchen die erwachsenen Kinder das Rätsel der Gefühlstreue ihrer verstorbenen Eltern zu ergründen, letztlich das Mysterium der Liebe selbst. Denn in beiden Romanen geht es um ein Paar, das bis ins Greisenalter in mentalem Funkkontakt bleibt, obwohl das Leben die zwei schon in frühen Jahren trennte. Sie waren füreinander bestimmt. Und blieben es – wenn auch nur in der Möglichkeitsform.

Dass ein solches Sujet wie geschaffen ist für grausamen Kitsch, versteht sich von selbst. Und es steigert den Genuss der Lektüre, herauszufinden, auf welche Weise die Romane dem Kitsch entkommen oder ihn allenfalls streifen. Entscheidend dürfte zunächst die Verankerung des Erzählten im Zeitgeschichtlichen sein. Wäre das 20. Jahrhundert anders verlaufen, wäre es wohl auch den zwei Romanpaaren anders ergangen. Hätten sich Edgar und Antonia, die Protagonisten von Bilkaus Eine Liebe, in Gedanken, nicht in den frühen sechziger Jahren getroffen, in dieser Zwischenphase, als die Moral der Fünfziger bereits dahinwelkte, aber die der 68er-Revolte noch keine Früchte trug, dann hätten sie sich entweder mit kleinen Wirtschaftswunderwünschen zufriedengegeben, oder ihr Traum vom Glück wäre eingeflossen in den Sog kollektiver Aufbruchsstimmung.

Edgar soll für seine Firma in Hongkong ein Büro aufbauen, Antonia, die Überschwänglichere der beiden, nach ein paar Monaten zu ihm übersiedeln. Aber sie wartet vergeblich auf das versprochene Flugticket aus Hongkong. Es ist nicht Mangel an Gefühl, der ihre Wege auseinandertreibt, eher der Mangel an gesellschaftlicher Rückversicherung ihrer Liebeswünsche. Bis eine junge Frau auf eigene Faust nach Hongkong düst, um nachzuschauen, was mit dem verschollenen Geliebten eigentlich los ist, werden noch ein paar Jahrzehnte und mehrere Runden weiblicher Emanzipationsgeschichte ins Land gehen.

Kein anderer Mann wird sich auf Dauer an Antonias Seite halten, da keiner den Platz des unersetzbaren ersten einnehmen kann. Noch als alte Frau fährt Antonia in jedem September in der Abenddämmerung mit dem Auto an Edgars Elternhaus vorbei, weil sie weiß, dass er dann zu Besuch ist. Sie will nur durchs Fenster in den erleuchteten Zimmern Edgars Silhouette sehen.

Das "schöne Paar" in Gert Loschütz’ meisterlichem, zu weiten Teilen autobiografischem Roman stolpert über die deutsch-deutsche Teilung. Georg und Herta lernen sich 1939 kennen, heiraten nach dem Zweiten Weltkrieg, werden Eltern eines Sohnes, leben in der DDR. Überstürzt müssen sie 1957 in den Westen fliehen, Georgs Kontakt mit dem bundesdeutschen Verteidigungsministerium ist beim DDR-Regime ruchbar geworden. In der mittelhessischen Kleinstadt, die hier Tautenburg heißt und dem realen Dillenburg nachempfunden ist, wo Loschütz aufwuchs, fühlt sich vor allem die mondäne, weltoffene Herta gefangen. Georg macht einen Fehltritt, er nimmt Geld aus der Kasse seiner Firma, Herta macht den zweiten: In der Absicht, Georg eine Gefängnisstrafe zu ersparen, lässt sie sich sexuell mit seinem Vorgesetzten ein.