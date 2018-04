Antonio Rivas* nimmt die Machete in die Hand. Er bringt seine Frau und seine siebenjährige Tochter ins Schlafzimmer. Er schließt die Tür ab, knipst das Licht aus. Auf seinem Smartphone leuchten verwackelte Bilder: eine Polizeiwache in Flammen, verbrannte Haut, Blut, das aus einer Wunde eines Jungen tropft. Die Stirn des 39-Jährigen beginnt zu glänzen. Er weiß: Das, was er in diesem Video sieht, geschieht in diesem Moment, nur 15 Kilometer von seinem Haus entfernt.

Kurz zuvor bekam er einen Anruf: Vier Pick-ups mit Vermummten seien auf dem Weg in seine Gegend, nahe der Studentenstadt León im Westen Nicaraguas. Sie kommen zum Plündern. "Nachbarn versuchen sie aufzuhalten", sagt Rivas. "Mit Messern, Steinen, Mistgabeln." Er will beruhigen, wohl auch sich selbst. Sein Haus ist eines der ersten auf ihrem Weg, sein Zaun nur anderthalb Meter hoch.

Angefangen haben die Unruhen am vergangenen Donnerstag. Mit Demonstrationen von Rentnern gegen eine Reform des Sozialsystems, die unter anderem die Renten um fünf Prozent kürzen sollte. In nicht einmal einer Woche wurde aus diesem Protest ein Aufstand, der mancherorts an einen Bürgerkrieg erinnert. Es sind die größten Proteste in dem mittelamerikanischen Land seit den siebziger Jahren. Die Regierung antwortete darauf mit Schlägertrupps, Polizisten, der Armee. Mindestens 26 Menschen starben laut der nicaraguanischen Menschenrechtsorganisation Cenidh in nur einer Woche, 43 Menschen sollen verschwunden sein.

Nicaragua ist im Ausnahmezustand: Häuser brennen, Supermärkte werden geplündert. Touristen versuchen das Land zu verlassen. Die USA forderte bereits die Familien der Diplomaten offiziell zur Ausreise auf. Und das aus einem Land, das seit Jahren als eines der sichersten Zentralamerikas gilt. Am Sonntag kündigte Präsident Daniel Ortega zwar an, die Sozialreform zurückzunehmen. Doch den Protestierenden reicht das schon längst nicht mehr. Sie wollen die Regierung stürzen.

Karte von Nicaragua © ZEIT-Grafik

Was man derzeit auf den Straßen in Nicaragua beobachten kann, scheint wie eine Neuauflage eines Kampfes aus einer längst vergangenen Zeit. Es erinnert an die siebziger und achtziger Jahre, als in vielen Ländern Lateinamerikas Bürger aufbegehrten, um Diktatoren zu vertreiben. Und doch ist heute alles anders, denn derjenige, den die Demonstranten nun absetzen wollen, ist ein ehemaliger Anführer der Linken in Nicaragua, der sich in einen selbstgerechten Machthaber verwandelt hat.

Es knallt. So nah, dass Antonio Rivas es in seinem Wohnzimmer hört, in dem er sich vor den Plünderern versteckt. Rivas hat Pharmazie studiert, mit Chemie kennt er sich aus. Er weiß, wie einfach man zu Hause Bomben bauen kann. Am besten Schießpulver mit den anderen Zutaten mischen, gut verrühren und in die Sonne legen. Dann brennt es besser. Ein Pfund, sechs Bomben. Jede mit der Kraft, Löcher in Wände zu reißen.

Zwei Tage zuvor explodierten in León die ersten selbst gebauten Bomben. Vor allem in der Nacht krachen sie nun in jedem Stadtteil, wie auch in vielen anderen Städten. Am heftigsten ist die Situation in der Hauptstadt Managua, rund um die verschiedenen Universitäten. Dort starb auch der erste Demonstrant, ein 22-jähriger Student, durch eine Kugel in den Hals; wer sie abgefeuert hat, ist unklar. Seitdem sterben jeden Tag mehr Menschen, auch ein Polizist kam bereits uns Leben. Die meisten Opfer sind aber Studenten, viele erst Anfang 20.

Es war ein Video in den sozialen Netzwerken, das viele dazu brachte, sich mit den protestierenden Rentnern zu solidarisieren. Auch Antonio Rivas hat es auf seinem Smartphone: ein grauhaariger Mann, der am Boden liegt und von einem jüngeren getreten wird. "Wenn sie einen Opa verprügeln, dann ist es vorbei", sagt Rivas. Müsste er nicht auf seine Familie aufpassen, würde er auch mit den Studenten auf die Straße gehen.

Das passt zu einer Stimmung, die auch in anderen Ländern des Kontinents zu spüren ist. Viele Menschen sind frustriert über die linken Regierungen, die in den vergangenen 15 Jahren an die Macht kamen, in Venezuela, Bolivien, Brasilien oder eben Nicaragua. In deren Politik sie große Hoffnungen setzten. Von denen sie aber zunehmend enttäuscht sind. Das hat unterschiedliche Gründe. Der Wirtschaft Mittel- und Südamerikas geht es schlecht, die Arbeitslosigkeit steigt, und die linken Regierungen haben kaum neue Ideen, wie sie darauf reagieren sollen. Viele der Hoffnungsträger wurden sogar selbst korrupt.