Opel: Bergauf war gestern

Warum verdient Opel mit seinen Autos seit Jahren kein Geld mehr?

Ganz einfach: Opel verkauft zu wenig Autos für zu wenig Geld. Obwohl immer wieder Werke geschlossen wurden – zuletzt Bochum im Jahr 2014 –, sind die verbliebenen zehn Fabriken in Europa bis heute nicht ausgelastet. Das letzte Mal machte Opel 1998 Gewinn. Das liegt unter anderem an den starken Restriktionen, die der langjährige Eigentümer seiner Tochterfirma auferlegte. Von 1929 an gehörte Opel dem US-Konzern General Motors (GM). Der erlaubte es aber nicht, dass Opel seine Autos außerhalb Europas verkaufte – und damit eben auch nicht im Wachstumsmarkt China. Und in Europa blutete Opel aus. Regelmäßig berichteten Manager von gekürzten Investitionsbudgets und zusammengestrichenen Marketingausgaben. So kam es, dass Opel 2016 nur noch in einer Rangliste spitze war: Vier von zehn neuen Autos waren auf den Hersteller selbst oder dessen Händler zugelassen. Diese sogenannten Tageszulassungen wurden dann mit enormen Rabatten bis zu 40 Prozent an die Kunden weiterverkauft, wie das CAR-Institut der Universität Duisburg-Essen zwischenzeitlich errechnete. So verkaufte Opel zwar 2017 immer noch mehr als eine Million Fahrzeuge. Doch statt Geld zu verdienen, machte das Unternehmen Tag für Tag mehr als vier Millionen Euro Verlust.

Was wollen die neuen Eigentümer aus Frankreich mit Opel anfangen?

Opel soll eine deutsche Marke bleiben. Das betont jedenfalls Carlos Tavares, der Chef der französischen Groupe PSA (Peugeot, Citroën, DS), die das Rüsselsheimer Unternehmen im August vergangenen Jahres für 1,3 Milliarden Euro von GM gekauft hat. PSA hat damit aber nicht nur die Marken Opel und Vauxhall übernommen, sondern auch 37.000 Mitarbeiter in ganz Europa, davon 19.000 in den deutschen Werken in Kaiserslautern, Eisenach und Rüsselsheim. Dort ist auch das Entwicklungszentrum mit gut 7.000 Ingenieuren angesiedelt. Mit dem Label "German Engineering" hoffen sie, mittelfristig auch in neuen Märkten wie China oder Russland Erfolg zu haben. "Deutsche Marke" bedeutet aber nicht, dass die Autos auch in Deutschland montiert werden. Schon unter GM-Regie wurden mehr Opel in den Werken in Spanien, Polen und England gebaut.

Opel: Bergauf war gestern Quelle: ACEA, Unternehmensangaben/*EU15+EFTA © ZEIT-Grafik

Tavares hat die Groupe PSA nach schwierigen Zeiten wieder in die Gewinnzone gebracht. Mit dem im November vereinbarten Sanierungsplan "Pace" soll dies auch bei Opel gelingen. Bereits im Jahr 2020 soll Opel wieder Geld verdienen. Im Sanierungsplan wird den Arbeitnehmern versprochen, dass es keine Kündigungen und Werkschließungen geben werde. Im Gegenzug sollten sie den freiwilligen Abbau von 3.700 Stellen (durch Abfindungen, Vorruhestand und Altersteilzeit) akzeptieren – und außerdem die Produktivität in den deutschen Werken steigern.

Doch bei den Verhandlungen zur konkreten Umsetzung des Plans ist die anfängliche Aufbruchstimmung gekippt. Denn um definitive Zusagen für Investitionen und neue Modelle zu erhalten, sollen IG Metall und Betriebsräte jetzt auch noch Lohnzugeständnisse machen: Die Franzosen wollen an die tariflich vereinbarte Lohnerhöhung sowie an das Weihnachts- und Urlaubsgeld ran. Gewerkschaften in Polen, Österreich, Ungarn, England und Spanien haben solche "Performance-Agreements" bereits für die dortigen Opel-Werke akzeptiert und dafür feste Investitionszusagen erhalten. Mit der Solidarität der Opel-Standorte über Ländergrenzen hinweg war es jedoch schon unter Regie von GM nicht weit her. Doch trotz des Streits in Deutschland gab der PSA-Finanzchef am Montag in Paris bekannt: Der Sanierungsplan für Opel sei "auf Kurs".

Was fürchten die Opel-Arbeiter in Deutschland?

Konkret geht es erst mal um das Werk in Eisenach, wo es bereits Kurzarbeit gibt. Der Auftrag für Nachfolgemodelle des bislang dort gebauten Opel Corsa ist bereits nach Spanien vergeben. Dafür soll die Produktion des neuen SUV Grandland von Frankreich nach Eisenach ziehen, 2020 soll eine Hybrid-Version hinzukommen. Dass die Investition in Eisenach an den Lohnverzicht in allen deutschen Opel-Standorten gekoppelt wurde, betrachten IG Metall und Betriebsräte jedoch als "Erpressung", wie ihr Berater sagt, der ehemalige IG-Metall-Chef Berthold Huber. Zudem befürchten sie, dass die Grandland-Stückzahlen nicht ausreichen, um das Werk mit seinen 1.800 Beschäftigten auszulasten. Dies könnte, meinen sie, zu einer Halbierung der Belegschaft führen und das Eisenacher Werk am Ende so unrentabel machen, dass dann doch die Schließung droht.