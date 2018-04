DIE ZEIT: Angenommen, ich hätte geerbt, und nun hinge über meinem Sofa ein Bild vom deutschen Maler Max Slevogt. Reicht es da aus, wenn ich meine Hausratversicherung etwas erhöhe?

Paul Bunten: Nein, das ist keine gute Idee. Denn eine Kunstversicherung leistet weit mehr als eine Hausratversicherung. Dort gibt es eine sogenannte Allgefahrendeckung. Das bedeutet, alle Gefahren sind versichert, die nicht explizit ausgeschlossen wurden – abgesehen von Krieg oder Vorsatz.

ZEIT: Also Feuer, Wasserschäden, Diebstahl oder Vandalismus – und auch, wenn beim Putzen zum Beispiel eine Jugendstil-Vase herunterfällt?

Bunten: Ja. Unser Geschäft ist allerdings sehr individuell – genau wie die Kunst, die Sie sammeln. Standardisierte Produkte gibt es für diejenigen, die einige Antiquitäten im Hausrat und zeitgenössische Kunst an der Wand haben. Aber ein Galerist, der beispielsweise mit zeitgenössischen Bildern oder gar mit Installationen handelt, hat einen völlig anderen Bedarf als ein Händler, der auf Jugendstil-Glas spezialisiert ist.

Madeleine Schulz: Um Versicherungsschutz herzustellen, müssen bestimmte Bedingungen erfüllt sein – etwa die technischen Sicherungen, Alarmanlage, mechanische Sicherung, Beschaffenheit der Lagerorte. Aber wir müssen prüfen, was angemessen oder was eine überzogene Forderung der Versicherung ist.

Bunten: Ein modernes Haus ist relativ einfach mit einer Einbruchmeldeanlage zu versehen. Jemandem, der in einem Schloss wohnt, wird man kaum zur Auflage machen können, dass er den gesamten Kasten verkabelt.

ZEIT: Was sind die größten Risiken für ein Kunstwerk? Beschädigung?

Bunten: Was zu Hause an der Wand hängt oder im Lager steht, ist relativ sicher. Sobald Bewegung ins Spiel kommt, passieren Beschädigungen, sehr häufig beim Auf- oder Abhängen. Weiter zu nennen ist die mangelhafte Verpackung, unsachgemäßes Handling – eine auf Alu-Dibond aufgezogene Fotoarbeit, die ohne Kantenschutz direkt auf dem Boden abgestellt wird etwa. Es muss nicht immer ein Totalverlust sein, also ein komplett zerstörtes Werk, aber eine Wertminderung ist da.

ZEIT: Gibt es Schadensfälle, bei denen sich die Absicherung richtig gelohnt hat?

Schulz: Aber sicher. Aus einem Lager, das ein Galerist bei einer Kunstspedition gemietet hatte, waren Fotoarbeiten eines zeitgenössischen Künstlers spurlos verschwunden. Sie waren einfach nicht mehr auffindbar, ohne dass es Einbruchspuren oder Ähnliches gab.

ZEIT: Welcher Schaden wurde diesem Kunden schließlich ersetzt?

Schulz: Dem Galeristen wurden die vereinbarten Versicherungswerte gezahlt. Ein Jahr später tauchten die Arbeiten bei einer Auktion in New York wieder auf. Der Galerist selbst, der zu dem Künstler auf verschiedenen Plattformen Suchhinweise eingestellt hatte, erhielt einen Hinweis. Es waren sogar noch die Labels der Galerie auf den Rückseiten vorhanden. Die Kriminalpolizei konnte eine Beschlagnahme nicht mehr rechtzeitig durchsetzen. Das scheitert sehr häufig, weil länderübergreifende Zusammenarbeit über verschiedene Rechtsbereiche hinweg schwierig ist.

Bunten: Spektakulär war der Fall eines Musikinstruments.

Schulz: Im Besitz einer Wiener Stiftung befand sich eine Geige, die dem Ersten Geiger eines renommierten Orchesters leihweise zur Verfügung gestellt wurde. Der Musiker wollte in den Urlaub fahren, und währenddessen sollte sich auch die Geige ausruhen. Im Safe in seiner Wohnung.

Bunten: Dummerweise war es Hochsommer. Um der Geige etwas Gutes zu tun, stellte der Mann ein Gefäß mit Wasser in den Safe. Daraufhin entwickelte sich im Safe ein Kleinklima, Boden und Deckel der Geige hoben sich von der Zarge ab. Sie bestand nur noch aus Einzelteilen.

Schulz: Die Not war groß. Helle Aufregung. Ein Londoner Experte musste eingeflogen werden, gab ein Gutachten ab. Am Ende befand sich das Instrument ein Jahr lang in London – und zwar in einem Gipskorsett, um es wieder in den Urzustand zurückzubiegen.

Bunten: Wenn am Ende der Experte festgestellt hätte, der Klang des Instruments sei hinüber, hätten wir es mit einer Wertminderung zu tun gehabt. Zum Glück hat sich das nicht bestätigt.

ZEIT: Ein sehr bekannter Berliner Galerist hat einem seiner Neo-Rauch-Sammler einmal erklärt: Sie brauchen Ihre Neo Rauchs doch nicht zu versichern, viel zu teuer! Denn wenn etwas passiere, sei das Original sowieso unwiederbringlich verloren. Im Zweifel rede sich die Versicherung heraus.