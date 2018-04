Kleiner als die ISS, kleiner als die Mir, nicht permanent bewohnt: Es ist gut, dass die nächste Raumstation nicht mehr Deep Space Gateway heißen soll. Jahrelang diskutierten Raumfahrtingenieure Entwürfe unter diesem Namen, aber der erinnert sehr an die kugelförmige Raumstation aus der Star Trek-Serie, Deep Space Nine. Und diese fiktionale Station war Schauplatz bahnbrechender Ereignisse, hatte mehrere Tausend Bewohner. In der Realität wird bescheidener geplant: Die künftige Station soll höchstens vier Menschen beherbergen.

Mit dieser Besatzung würde sie nicht um die Erde kreisen, sondern um den Mond – anders als alle ihre Vorläufer. Zumindest im Sinne der Außenpostenhaftigkeit wäre die Büchse im lunaren Orbit also ein Schritt nach vorn. Ergo heißt das Vorhaben nun Lunar Orbital Platform-Gateway.

Ihren überschaubaren Dimensionen zum Trotz soll diese Mini-Station Märchenhaftes für die Raumfahrt leisten: Astronauten zuerst die Fernerkundung des Mondes ermöglichen, dann später einmal nicht nur als Zwischenstation für eine bemannte Mondlandung dienen, sondern auch als Forschungslabor für lange Raumflüge – und schließlich als Ausgangspunkt eines solchen. Denn einst soll von der Station ein Raumschiff abkoppeln, das von dort bis zum Mars fliegt und wieder zurück ... Daher der Name Gateway (Portal), der es als Aufbruchsignal gewordene Vokabel irgendwie aus dem früheren in den jetzigen Namen geschafft hat.

Anfang kommenden Jahres will die Nasa das erste Modul der Station in Auftrag geben: Das 2019er-Budget sieht Monddollars vor, 2022 könnte der Bau in der Umlaufbahn beginnen. So hat es Ende vergangener Woche William Gerstenmaier angekündigt, der bei der Nasa die bemannte Raumfahrt verantwortet – inklusive viel Gateway-Rhetorik darüber, wozu die neue Station alles gut sein solle. Dabei ist sie das vorläufige Ende einer kuriosen Planlosigkeit.

Denn eigentlich wollen die Amerikaner ja woandershin, nämlich zum Mars. Seit Ende des Apollo-Programms hat sich aber noch jeder Plan für eine bemannte Marsmission als zu kostspielig oder zu kompliziert (oder beides) erwiesen. Lieber erst mal eine Mondbasis errichten, schlug George W. Bush vor. Da waren wir schon, mäkelte Nachfolger Barack Obama, der mit dem Flug zu einem Asteroiden liebäugelte. Nun also eine Mond-Orbitalstation, die wie alle Ideen zuvor als stepping stone ("Sprungbrett") zum Mars verkauft wird.

Insofern ist der neue Außenposten eine interessante Versuchsanordnung. Normalerweise galt die Fragestellung: Lässt sich ein Projekt umsetzen, bevor sich die politischen Prioritäten wieder ändern? Diesmal lautet sie eher: Lässt sich das orbital-universale Vorhaben so verkaufen, dass es irgendwie zu jeder künftigen Zielsetzung passt?

Man kann es ja bei Bedarf noch einmal umbenennen.

