Wie tief man selber in eine Sache verstrickt ist, das merkt man im Kapitalismus am ehesten, wenn es ums Geld geht, wenn man seine Rechnungen bezahlt. Seit ich mit meiner Familie vor anderthalb Jahren in eine neue Wohnung gezogen bin, überweisen wir monatlich 2.726 Franken an eine Tochtergesellschaft der Axa Versicherung (siehe Interview). An einen weltweit tätigen Konzern, der sein Hauptquartier in Paris und seinen Schweizer Sitz in Winterthur hat und der zu den größten Immobilienbesitzern des Landes gehört. 360 Millionen Franken hat die Axa Leben AG in die Überbauung des ehemaligen Zollfreilagers in Zürich-Albisrieden investiert. Geld, das ich, meine Freundin und alle anderen 800 Mieter ihr über die Jahre zurückzahlen sollen. Und weil die Versicherung ihre Risiken decken, ihre Prämien sichern, ihr Management bezahlen und ihren Aktionären erst noch eine Dividende auszahlen will, möchte sie an uns und unserer Wohnung auch etwas verdienen.

Es geht uns also wie 60 Prozent aller Menschen, die in der Schweiz leben. Sie wohnen nicht in ihren eigenen vier Wänden, sondern überweisen monatlich einen mehr oder weniger großen Teil ihres Einkommens an einen Fremden. An eine Pensionskasse, eine Krankenkasse oder an eine Versicherung. In der reichen Schweiz kann – oder will – sich nur eine Minderheit eine Wohnung, ein Haus kaufen. So wenige wie in keinem anderen Land in Europa.

Nun bin ich aber nicht nur Mieter bei der Axa, sondern auch Kunde. Mein Arbeitgeber versichert seine Angestellten in der Schweiz gegen Unfall und Krankheit beim französischen Großunternehmen. So finanziere ich gewissermaßen indirekt mit meiner Miete auch das Krankentagegeld, das mein Arbeitgeber erhalten würde, wenn ich mal ausfallen sollte. Ebenso bin ich daran interessiert, dass meine Versicherung finanziell gesund ist. Und auch die Pensionskasse Profond, der ich angeschlossen bin, investiert im großen Stil in Immobilien und sichert damit meine Altersvorsorge.

So zeigt sich: Die Frage, wer vom großen Immobilien-Boom in der Schweiz profitiert und wer ihn bezahlt, sie ist nur schwer zu beantworten.

Seit bald zwanzig Jahren steigen die Immobilienpreise in der Schweiz, seit zehn Jahren tun sie es rasant. Um durchschnittlich 4,2 Prozent pro Jahr. Seit die Zentralbanken nach der Finanzmarktkrise mit billigem Geld die Märkte und die Konjunktur zu stabilisieren versuchten, die Zinsen stetig sanken, bis sie ins Negative kippten und die Anleger nach Möglichkeiten suchten, ihr Kapital sicher zu parkieren. Sie fanden das "Betongold".

Hört man Kritikerinnen dieser Hausse zu, wie zum Beispiel der SP-Nationalrätin Jacqueline Badran, dann sind die Rollen auf dem Immobilienmarkt klar verteilt.

Da sind die bad guys, die börsenkotierten Immobilienaktiengesellschaften, die ihr Geld in sogenannte Renditeobjekte stecken. Die möglichst zügig, möglichst viel Profit aus ihren Liegenschaften ziehen wollen und hinter denen globale Vermögensverwalter wie BlackRock oder Finanzinvestoren wie Martin Ebner stehen. Den einen gehören Anteile von PSP Swiss Property und Mobimo, der andere ist größter Aktionär der Intershop Holding.

Tatsächlich gehören zu den Besitzern der Immo-AG aber auch Pensionskassen von kantonalen Verwaltungen oder, schon wieder, die Axa. Sie brauchen langfristige, sichere Investments, mit denen sie die Renten und Prämien ihrer Versicherten zahlen können. Lange waren das Staatsobligationen – aber eben, die geben nichts mehr her. Also machen die institutionellen Anleger in Immobilien.